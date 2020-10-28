擁抱台版阿爾卑斯山森林浴！全台最美「落羽松秘境」＋「優人神鼓」只有這4天看得到

疫情關係，多數國人都無法出國旅行，不過也多出許多時間認識台灣這塊美麗的寶島。像今年被號稱全台最美的「落羽松秘境」就在宜蘭的明池山莊，搭配力麗觀光連鎖飯店集團推出的優人神鼓表演，一幕幕融合山景視覺與神鼓聽覺的交響宴，將帶給觀眾們最「神級」的觀賞體驗。

明池湖也會隨著氣候轉變呈現不同的面貌。 圖／馬告生態園區官網

明池湖的透徹，是這次優人神鼓表演的地點。 圖／馬告生態園區官網

位於宜蘭縣大同鄉的明池，過去因爲整片落羽松遍佈，被賦有「台版阿爾卑斯山」的美名，且因為地理位置特殊，座落於1500公尺海拔，所以一年四季都可以看到落羽松與楓葉的顏色變化，而許多遊客往往會在秋冬時前往賞景旅遊，親臨山巒之美。這回力麗觀光連鎖飯店集團特地在11月12日至11月15日舉辦明池水劇場〈聽海之心〉表演，將由優人神鼓演出經典曲目，強調會帶領觀眾在寧靜遠山與澄澈湖水間，認識一段水與生命起源的故事。

力麗觀光年度盛大企劃，與優人神鼓跨界合作，將於11月12日至15日於明池湖重現經典之作《聽海之心》。 圖／馬告生態園區官網

除此之外，明池山莊也因應聯合旅展祭出超狂優惠住宿券（優惠期間為10月16日至11月3日），訂購平日雅緻或原野雙人房（假日使用須另加價），即贈早餐兩客與明池森林遊樂區門票兩張（成人單張售價平日95元、假日120元），平均一人下殺5.9折，入住一晚只要不到1500元，

明池山莊的住宿採原木打造，非常廣闊明亮。 圖／馬告生態園區官網

目前兩廳院已開始售票的「明池水劇場：優人神鼓《聽海之心》」，共有四場，目前第一場已售罄，其餘場次所剩票數不多，若想體驗明池森林與山巒間的悠遊鼓聲，千萬別錯過此次年度難得的盛會，更多優惠與售票訊息，請上兩廳院售票與力麗馬告生態園區官網。

明池森林園區有滿滿的芬多精圍繞。 圖／馬告生態園區官網

宜蘭落羽松秘境

地址：宜蘭縣大同鄉太平村泰雅路四段6號

年度活動：力麗觀光連鎖飯店集團力邀知名表演團體「優人神鼓」在明池水劇場表演《聽海之心》，將於11月12日至11月15日舉辦，詳請請上兩廳院售票官網。

明池山莊官網：https://makauy.lealeahotel.com/about_mingchi/

明池還賦有非常日本風味的石庭，禪意極高。 圖／馬告生態園區官網

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