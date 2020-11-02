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大象溜滑梯、蜂巢、海盜船...宜蘭「10大特色溜滑梯」親子公園精選，免費放電好去處

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／卡夫卡愛旅行授權
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宜蘭居民搶先筆記！除了秘境海邊、翠綠湖泊，宜蘭近年也新增越來越多共融式遊樂空間，各式超萌造型溜滑梯統統能免費爽玩，超適合和孩子一同放電。今天按照地頭蛇部落客卡夫卡愛旅行的推薦，特別為大家整理了宜蘭「10大特色溜滑梯」懶人包，再加碼巨型彩色螺旋滑梯，未來想要溜小孩完全不必愁啦！

一、宜蘭武營街有機水綠生活公園：彈塗魚溜滑梯

圖／卡夫卡愛旅行授權
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宜蘭「有機水綠生活公園」鄰近新月廣場及宜蘭酒廠，4月正式完工啟用，為在地新興特色公園，其中最亮眼的莫過於「彩色彈塗魚」造型的磨石子溜滑梯，可從任一角度往上爬，溜下來則是小碎石的沙坑。有趣的是另一側設置成攀岩牆，小孩可用攀岩方式抵達彈塗魚的背，增添雙倍樂趣。

地址：宜蘭市武營街與西安街交叉口

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二、幸福轉運站：大象站長溜滑梯

圖／卡夫卡愛旅行授權
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以幾米繪本《忘記親一下》為主題規劃的「幸福轉運站」，原身為「台汽客運站」，在改造下變身熱門親子景點。最為亮眼的「大象站長溜滑梯」與「長頸鹿觀景台」設計萌翻天，讓大小朋友都忍不住融化，周邊還有許多可愛的裝置藝術，統統能夠拍到手軟。此外，園內還有圖書巴士，入內就像迷你圖書館，放置許多適合親子閱讀的書籍。宜蘭縣民憑證可免費上車，遊客憑幸福轉運站當日發票也可直接進入。

地址：宜蘭市和睦路2號（每週二、三公休）

圖／卡夫卡愛旅行授權
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三、宜蘭運動公園：戰艦溜滑梯

圖／卡夫卡愛旅行授權
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占地達27公頃的「宜蘭運動公園」為當地人假日休憩好去處，除了有適合野餐的大草皮、運動設施，園內有座大型戰艦溜滑梯，不僅能溜滑梯，還有考驗體力及膽量的攀爬網、平衡木等，年級小的孩子則有小型溜滑梯、機器人搖搖椅，屬於十分完善的共融式空間。

地址：宜蘭市公園路481號（公園路與中山路一段交叉路口側）

四、宜蘭中山國小：日月星雙層樓溜滑梯、海盜船造型滑梯

圖／卡夫卡愛旅行授權
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宜蘭中山國小內設有五座特色溜滑梯，其中最夯的為「日月星溜滑梯」，想滑得先爬兩層階梯，仍讓大人小孩都玩得不亦樂乎，雙層樓高的滑道還隱約有滑雪既視感呢！另一海盜船造型溜滑梯亦十分吸睛，各款滑梯銜接攀爬設施，穿梭無阻，樂趣翻倍。提醒各位家長記得於課後或假日再造訪，以免影響學生上課。

地址：宜蘭市崇聖街4號

圖／卡夫卡愛旅行授權
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五、壯圍兒童遊戲場：車子造型溜滑梯

圖／卡夫卡愛旅行授權
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位於壯圍圖書館旁的「壯圍兒童遊戲場」今年3月才完工，全新遊樂場設有可愛的車子造型溜滑梯，並與攀岩、圓木平衡吊橋結合，周邊還有輪胎步道、攀爬架及三合一型盪鞦韆，超適合小孩們放電！

地址：宜蘭縣壯圍鄉中央路二段358號（google導航「壯圍鄉立圖書館」）

六、龍潭湖風景區：大碗公溜滑梯

圖／卡夫卡愛旅行授權
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宜蘭五大名湖面積最大的「龍潭湖風景區」具有知名的湖泊美景，許多人假日時都愛到此散步、騎單車、溜小孩，湖光山色超忘憂。而園內的「大碗公溜滑梯」為經典必玩，但人潮偏多，安全起見，家長記得隨時關注伴隨。

地址：宜蘭縣礁溪鄉環湖道路1號（google導航「龍潭湖公園」）

七、頭城運動公園共融遊戲場：蜂巢溜滑梯

圖／卡夫卡愛旅行授權
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「頭城運動公園」為宜蘭首座共融遊戲場，多功能遊具包含結合攀岩、沙坑及溜滑梯的小土丘，還有手拉台車、造型傳聲筒等，而小孩必玩的非「蜂巢溜滑梯」莫屬。隨著格子自由穿梭，偶爾還能探頭與父母打招呼，趣味性十足。不僅如此，周邊還有運動區可以打籃球、溜冰或游泳，附近更有落羽松步道，恰逢秋季超適合與家人一起漫步在夢幻景緻，徹底放下煩憂。

地址：宜蘭縣頭城鎮拔雅里3-1號（google導航「頭城運動公園」）

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八、羅東樟仔園文化園區：山丘造型溜滑梯

圖／卡夫卡愛旅行授權
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「羅東樟仔園文化園區」鄰近羅東夜市，2019年暑假新啟用了一座山丘滑梯，周邊鋪滿人工草皮，溜下滑梯則有沙坑。雖範圍不大，但作為順遊去處仍是能耗時間的好地方，園內還有童趣風的猴子裝置藝術可以打卡拍照呢！

地址：宜蘭縣羅東鎮中山路四段82號

九、員山公園：磨石子溜滑梯

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「員山公園」為宜蘭公園秘境，人潮不多，園內設有兩座磨石子小山丘溜滑梯，一共六條滑道，完全不用擔心人擠人，滑梯旁還有大涼亭，父母坐著休息也能掌握孩子動態。此外，公園裡也有人氣較高的傳統兒童遊戲區，另有生態池，讓大家被滿滿的綠意盎然包圍。

地址：宜蘭縣員山鄉復興路20號（google導航「員山公園」）

十、冬山順安公園：2020全新碗公溜滑梯

圖／卡夫卡愛旅行授權
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宜蘭各區公園的大碗公溜滑梯選項多，而冬山順安公園今年初首度啟用「順安公園兒童遊戲區」，規劃了冬山第三座完工溜滑梯。園內安排了小木屋涼亭、盪鞦韆、PU跑道以及開放孩子奔跑的草皮，還貼心設有水龍頭，玩得流汗也能簡單清洗，不用擔心感冒。

地址：宜蘭縣冬山鄉義成路三段36巷與永興路一段交叉口附近（靠近順安國中側）

BONUS：宜蘭溜滑梯觀光工廠「蠟筆工廠」

圖／卡夫卡愛旅行授權
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除了十座免費且各具特色的溜滑梯公園，宜蘭還有一處觀光工廠，外觀為巨型蠟筆建築，入內則有七彩繽紛的溜滑梯，吸睛之餘刺激指數也頗高，大小朋友都能挑戰。而「蠟筆工廠」內也有DIY項目可參與，玩上一整天都沒問題！

地址：宜蘭縣蘇澳鎮海山西路500號
時間：08:30-18:00
收費標準：150元/次，門票250元加價購100元/次

圖／卡夫卡愛旅行授權
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