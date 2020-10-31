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台東知本最完整玩法！知本交通、泡溫泉、景點、美食一次看，秘境瀑布好夢幻

聯合新聞網 / FunTime旅遊比價
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台灣是塊寶島，隨處都有溫泉，在寒冷的秋冬裡泡上溫泉絕對是一大享受！今天向大家介紹台灣最美的台東，擁有百年歷史的知本溫泉，泡美人湯的同時享受無限山景，附近也有一些景點可以遊玩踏青，例如知本森林遊樂區、白玉瀑布等，還有各種原住民美食，值得你去探索！

知本溫泉介紹

泡湯聞名全臺的知本溫泉，位於臺東縣卑南鄉，是臺灣規模完善的知名溫泉鄉，超過百年歷史。屬於弱鹼性碳酸氫鈉泉（酸鹼值約pH8.5），清澈無色且富含礦物質，有按摩肌膚、去角質的功效，又有「美人湯」的美譽；水溫最高可達95℃。

這裡除了觀光溫泉飯店林立，知本溫泉區亦屬於原住民聚集地，故出產原著民美食及各式山菜野味，隨處都可以看到販賣釋迦、鳳梨、洛神花等特產的小販以及山產店，屬於臺灣東部的特色風情。

交通資訊

自行開車：

國道5號→蘇澳交流道下→省道臺9線→縣道194線

大眾運輸：

➤ 航空

由臺北國際航空站搭飛機至臺東航空站，立榮航空、華信航空。

➤ 鐵路

1.搭臺鐵至知本站下。

2.搭臺鐵至臺東站下-轉搭鼎東客運（往安朔）至知本溫泉站下

知本溫泉推薦

知本老爺大酒店

知本老爺大酒店。 圖／agoda
知本老爺大酒店。 圖／agoda

全台知名的台東溫泉飯店，溫泉共有三區，分別為天幕風呂、心采風呂及星月風呂。天幕風呂位於游泳池邊，有各種設備及按摩浴池，還有四座不同材質的湯屋可供選擇；心采風呂則是由懷舊的馬賽克磁磚鋪設而成，擁有四種不同水溫的水池，還有打瀨浴及烤箱；而星月風呂位於小山坡上，以日式建築為主，有四種不同的露天風呂，取用地下碳酸鈣泉，享有「美人之湯」的美譽，還可以欣賞夜間山嵐美景。若不想到大眾池泡湯的話，各個房內也有小型的浴池可以泡湯唷！新穎的裝潢設計，空間寬敞明亮，有六種不同風格房型可供選擇，房內設備齊全，讓你超享受～

小編提醒：「星月風呂」僅對入住這間台東飯店的旅客開放，泡湯券、入場券、抵用券等都無法使用唷！

地址：台東縣卑南鄉龍泉路113巷23號

附近景點：知本國家森林遊樂區、國立臺灣史前文化博物館

知本金聯世紀酒店

知本金聯世紀酒店。 圖／agoda
知本金聯世紀酒店。 圖／agoda

位於台東縣卑南鄉，交通十分方便。外觀採用大片落地窗設計，採光明亮、室內寬敞，從迎賓禮及飯店大廳各處的擺設都能感受到原住民熱情洋溢的風格。房內整齊乾淨、設備齊全。部分房型浴室面對著知本溪，泡湯放鬆的同時可以從窗外欣賞到暮色山谷中的朦朧美。而在飯店頂樓，湯池外以矮透明玻璃圍著，泡湯的同時可以邊欣賞知本綠意盎然的山嵐美景，讓你在詩情畫意的美景中享受泡湯的樂趣！

地址：台東縣卑南鄉龍泉路30號

附近景點：知本國家森林遊樂區、國立臺東大學

知本富野溫泉休閒會館

知本富野溫泉休閒會館。 圖／agoda
知本富野溫泉休閒會館。 圖／agoda

附近有許多小吃攤及快炒，晚上肚子餓不怕找不到宵夜！飯店房內有大片的落地窗，從窗外可以欣賞林間美景。美人湯共有風湯、花湯、雪湯、月湯等四種，窗外是日式的庭園造景；地下一樓的溫泉SPA浴池則是以自然景觀構成的泡湯區，有水療區和蒸氣湯屋，非常適合全家大小一起來的台東住宿唷！另外，喜歡溫泉蛋的朋友一定不要錯過囉，飯店內一樣有溫泉飯店常見的煮蛋區，到大廳櫃台買生蛋，會附上一個塑膠袋、鹽巴和煮蛋籃，煮出來的蛋會有濃濃的碳酸泉味，軟嫩不乾澀的口感，超級好吃！

地址：台東縣卑南鄉龍泉路16號

附近景點：知本國家森林遊樂區、國立臺東大學

台東F Hotel知本館

台東F Hotel知本館。 圖／agoda
台東F Hotel知本館。 圖／agoda

位在知本溫泉區旁，和知本火車站只有5分鐘的車程，交通非常便利，是泡溫泉的絕佳地點！台東F HOTEL選用木質家具和大地色調裝潢更讓飯店內充滿低調奢華感，飯店內提供各式各樣的娛樂休閒設施，像是健身房、蒸氣室、戶外游泳池和SPA，從窗外遠眺還可以看見美麗的太平洋海洋風情，是遠離塵囂、親近自然的好地方～

地址：台東縣台東市大順路33號

電話：08-9511555

附近景點：知本森林遊樂區、觀林吊橋、清覺寺

知本景點

知本國家森林遊樂區

知本國家森林遊樂區。 圖／IG, ht__93
知本國家森林遊樂區。 圖／IG, ht__93

以知本溪流域與熙攘的溫泉飯店區相隔，彷彿走進一片原始熱帶雨林之中，鳳蝶在你身旁飛舞穿梭在白榕樹之間。豐富熱帶生態環境，在此你可以見到台灣稀有的桃花心木、柚木、以及各式各樣榕屬的大樹等植物，園區內還有300坪的花見知本百草園花園，多達50多種的芳香草藥。如果幸運的話，還有機會見識到稀有動物，例如朱鸝、東部特色的烏頭翁，或是黃裳鳳蝶等。來到知本千萬別錯過這裡，滿足你登山健行、賞鳥賞蝶、遊憩及森林浴的最佳場所。

地址：臺東縣卑南鄉溫泉村龍泉路290號

開放時間：7:00-17:00（7、8月延長至18:00），閉園前30分鐘停止售票

票價：

大眾運輸：

搭乘鼎東客運（山線）至內溫泉站下車，往知本國家森林遊樂區方向步行約300公尺即可抵達（每日約10班次）

官網：知本國家森林遊樂區

知本圳親水公園

位於利嘉溪與知本溪之間的沖積平原，與知本溫泉只有一溪之隔。園內綠意盎然，造景優美，有健康步道、休閒涼亭及觀景亭等設施。站上觀景亭，溫泉旅館區及知本溪出海口的美麗景致盡收眼底，偶有燕子飛翔鳴叫，傳遞這恬靜山野帶來的愉悅。知本圳的水終年不斷，清澈且冰涼，再加上微風吹拂，清涼又消暑。

地址：台東縣卑南鄉龍泉路

開放時間：24小時

官網：知本圳親水公園

達魯瑪克部落

達魯瑪克部落。 圖／IG, roam_taiwan
達魯瑪克部落。 圖／IG, roam_taiwan

台東唯一的魯凱族部落。達魯瑪克意思為「勇士居住之地」，歷經多次的流離失所，浴火重生的部落，更加堅定地重振與保存著既有的文化傳統，除了獨特的工藝文化、每年四月的小米除草祭、七月的小米收穫祭及鞦韆祭，以小米耕作為核心的祭典，凝聚族人向心力。喜愛大自然與原住民文化的旅客們，跟著族人的腳步，開啟一場深度的部落之旅。

地址：台東縣卑南鄉東興村

開放時間：24小時

白玉瀑布

白玉瀑布。 圖／IG, roam_taiwan
白玉瀑布。 圖／IG, roam_taiwan

原名白玉瓏，離溫泉區並不遠而且容易到達。在這樣的秘境之中，只有最純淨的蟲鳴鳥叫，與瀑布自五十公尺高沖落的流水聲，交響成大自然最美的樂章。就如白玉一般，在翠綠山間裡的一條潔白亮麗玉帶，看來秀麗婉約，讓人目不轉睛。

地址：台東縣卑南鄉龍泉路43巷（步道入口於停車場旁）

開放時間：24小時

大眾運輸：至知本車站後轉乘鼎東客運山線8129次公車（往知本森林遊樂區）於白玉瀑布站下車，往上山方向步行約750公尺（約15分）即可到達

知本林道

知本林道。 圖／IG, neolu4444
知本林道。 圖／IG, neolu4444

知本林道。 圖／IG, zheng132
知本林道。 圖／IG, zheng132

來知本不只有溫泉，還有一條美麗又親民的古道。這條林道沿途平緩好走，有著豐富的生態與迷人的瀑布，甚至可以見到台灣獼猴、山羌、台灣野豬、棕蓑貓、赤腹松鼠等動物，更能看見一株全台最大的白榕樹。有機會到知本泡溫泉，也不妨來走古道吧。

地址：台東縣卑南鄉知本林道上

步道入口：依亞灣溫泉飯店（台東縣卑南鄉鎮樂1號）旁道路指標即能抵達。或直接地圖定位「知本林道」

知本美食

大頭目野食館

大頭目野食館。 圖／IG, o21________juicy.c
大頭目野食館。 圖／IG, o21________juicy.c

當地歷史最久的料理老店之一。店內料理以山產食材為主，烹飪成傳統特色原住民風味餐點，非常美味，不論是毛蟹料理、飛魚爐、山班鳩或情人的眼淚，都是具人氣的招牌菜。也提供現場歌舞表演、宵夜小酌及歡唱場地，充滿傳統原住民風格。是知本特有名的原住民風味餐廳。

地址：台東縣卑南鄉龍泉路45號

電話：08-9510280

營業時間：16:00-22:00

黑松羊肉

黑松羊肉。 圖／IG, maomiii_
黑松羊肉。 圖／IG, maomiii_

高CP值的羊肉爐，沒吃到黑松羊肉，就不算來到知本，泡完湯就要吃這個，肉多、湯頭濃、沒有羊騷味。店內不只賣羊肉爐，還提供熱炒店的菜色，應有盡有的菜色任你享用，而且超平價！若一人來到這也沒關係，可以點散客最愛的羊肉炒麵和羊排湯，一人份的羊肉全餐！

地址：台東市知本路三段144之2號

電話：08-9512477

營業時間：11:00-13:30，16:30-21:30（每週三公休）

阿源小吃部

阿源小吃部。 圖／IG, emily930725
阿源小吃部。 圖／IG, emily930725

除了黑松羊肉，阿源小吃部也是此區知名小吃店，也是當地人的愛店。喜歡古早味的朋友們，一定要來品嚐這家，料多又便宜！除了熱炒，還有滷味的選擇，另外，這裡的魯肉飯及炒飯可是必點的唷！吃過會愛上的在地好滋味～

地址：台東縣台東市知本路三段669號

電話：08-9514135

營業時間：10:00-14:30，16:00-20:30

松美冰店SongMei

松美冰店SongMei。 圖／IG, eat_eat9999
松美冰店SongMei。 圖／IG, eat_eat9999

台東超人氣冰果店，擁有二十年的歷史，是台東地區的超人氣冰果店，不但重視衛生環境，冰品部分永遠使用新鮮水果製成，料好又實在，就連糖水都非常清甜美味，讓你吃到新鮮及健康美味，保證讓你回味無窮！

地址：台東市知本路三段693號

電話：08-9512270

營業時間：7:00-22:00

台東一日遊推薦路線

多良車站。 圖／KLOOK
多良車站。 圖／KLOOK

台東海岸的奇岩怪石，是前往台東不容錯過的景點，來個台東海岸一日遊是一定要的。也能前往台灣最美麗的車站「多良車站」，爬上半山腰的觀景台，眺望無垠的海洋，以及捕捉火車的身影。如果是暑假前往台東的話，絕對要去鹿野高台一日遊，欣賞熱汽球冉冉升空的感動時刻。

台東真的是很漂亮的地方，好山好水、好多美食，周圍不但圍繞著綠意盎然的森林及豐富的生態環境，有著原住民特色文化的美食及部落，還有最知名、歷史悠久的知本溫泉！不妨這周末就出發去台東，來個知本的深度之旅！

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溫泉 森林遊樂區 泡湯 台東旅遊

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