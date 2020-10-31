抹茶山下泡湯！礁溪全新「呆水溫泉」清水模建築+每房獨立溫泉，盡享日式渡假風
【整理：行遍天下】
國旅持續熱燒，雖然今年的國定假期已結束，但隨時還是想要來一場輕鬆愜意的輕旅行，被戲稱為台北後花園的宜蘭，有著相當熱門的旅遊景點「抹茶山」，一座因為日本旅台攝影師的一句話而絡繹不絕的礁溪五峰旗山，山腳下的酒店、度假村也因此十分搶手。
除了現有的酒店外，10月份全新落成一家溫泉品牌—呆水溫泉度假村（Sui Spring Retreat & Spa），結合泡湯、餐飲、度假、SPA、親子、觀光和休憩，其外觀以日式風格清水模為設計，並找來知名建築師毛森江先生團隊注入室內設計，以實木及自然風格的室內設計，將戶外天然景緻與室內設計美感完美融合。
日式風格搭配溫泉浴池
呆水溫泉度假村分為前後棟，前棟為一般住宿空間，提供40間客房，每間房內都設有溫泉浴池，不用踏出房門即可享受到最療癒的美人湯；每間房間以新型態日式禪風，實木材質以檜木為主，淡雅的清水混凝土、自然純淨的木質元素，兩者交錯，讓住宿者可感受到「靜」的氛圍。而後棟則是採會員制的CLUB SUI俱樂部，提供13間客房，空間更大且隱密性更高，最適合欲享有自己個人與親友緊密時光的賓客。
住宿除了放鬆外，美食體驗更是重點之一，由來自世界各地的年輕廚師團隊創立Le Flame「焰」餐廳，主打原木燒烤及融合義法廚藝技術之無國界料理；手工製作的爐烤麵包、Pizza及每日手作甜點，都是主廚帶領著廚房團隊共同研發且不斷創新的好味道，不僅可享用早餐、午餐和晚餐，甚至還有宵夜，更可以客房服務到房間內用餐。
既然外觀裝潢是日式風格，日本酒也不可或缺！這裡設有宜蘭礁溪絕無僅有的清酒吧「和」Harmony，可容納35人，並提供12支精選清酒，更有專業唎酒師在此服務；並且可搭配佐酒美味餐點，以牛頰肉製作且帶有中西烹調手法而成的牛肉麵、精燉5小時以上的雞白湯拉麵、特選西式冷肉盤及風味十足台式熟肉盤。
現正試營運中
呆水溫泉 Sui Spring Retreat & SPA
地址：宜蘭縣礁溪鄉五峰路89-6號
電話：03-988-3566
價位：試營運期間請洽度假村
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