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獨一無二的農村體驗！　果園樹下享用無菜單料理、產地直送餐桌

聯合新聞網 / 行遍天下
葛瑪蘭燒餅是經典菜式，夾進煙燻鴨肉的燒餅裡，還有特調醬料和金棗蜜餞佐味。
葛瑪蘭燒餅是經典菜式，夾進煙燻鴨肉的燒餅裡，還有特調醬料和金棗蜜餞佐味。

【圖／文：行遍天下】

在地果農家庭出身的許育豪，於都市工作兩、三年後返回家鄉，加入枕頭山休閒農業區的發展規劃工作。擁有旅行社與導遊資歷的他決定講出農村的故事，美麗的山光水色與豐富的果園農場，結合導覽、體驗，就可以串成獨一無二的行程，讓每個外來旅人都能享受農村美好的一面。

不同時節前來，拜訪不同的果園農場，體驗不同的農忙活動。
不同時節前來，拜訪不同的果園農場，體驗不同的農忙活動。

農村生活的體驗，不是只有採採果實、割割蔬菜就好，許育豪說：「春耕、夏耘、秋收、冬藏，不同時期就有不同的農務工作要處理，農民其實很忙的！」不同時節前來，或許就會拜訪不同的果園農場，體驗不同的農忙活動。

在紅心芭樂果樹上練習高壓繁殖，完成後掛上名牌以示負責！
在紅心芭樂果樹上練習高壓繁殖，完成後掛上名牌以示負責！

首先來到阿蘭城手工坊後的紅心芭樂園，嘗試高壓繁殖育苗。首先在果園中找到橫向生長的果樹枝條，然後選取約5公分範圍，以環狀剝皮方式剝下枝條表皮，裹上浸濕水草，再套上塑膠袋保濕。剝開枝條表皮是為了讓果樹誤以為生命即將結束，而努力開出新芽以繁殖生命，水草作用則是取代枝條被剝開的表皮，可繼續傳輸養分和水分。

綁掃帚DIY看似複雜，但知道訣竅後人人都能成功。
綁掃帚DIY看似複雜，但知道訣竅後人人都能成功。

製作農村道具也是農民生活體驗重要的一環。擁有豐富果園農場的枕頭山休閒農業區，每年修枝產生的廢棄枝條其實處理起來也是一大困擾，花果野食便將之再利用，設計出燈座、掛架、木槌、筷子、叉子和湯匙木柄等等手作器具，各有不同古樸姿態，若是由自己DIY 完成，使用起來更有無可取代的手作溫度。

在享用當季、在地最美味的食材，而且將餐桌搬到果樹下，還有精彩說菜分享。
在享用當季、在地最美味的食材，而且將餐桌搬到果樹下，還有精彩說菜分享。

花果野食趣的料理人是社區媽媽。
花果野食趣的料理人是社區媽媽。

正在果樹下嘗試紅心芭樂的高壓繁殖，以及DIY綁出自己的稻草掃帚的時候，果園另一端也早已佈置好浪漫夢幻的用餐空間。餐桌鋪上白色桌巾，點綴鮮嫩花朵，果樹葉是筷架⋯⋯光看排場，還真有種在歐洲鄉間小酒莊用餐的錯覺。盛裝在木盤上的美麗料理一一上桌，另一場農村饗宴已然展開。

綠竹筍與蔬果沙拉展現季節的鮮美。
綠竹筍與蔬果沙拉展現季節的鮮美。

綠竹筍與蔬果沙拉以最簡單的調味展現季節美味，當地生產的綠竹筍僅以炭鹽調味，嚐起來竟如此鮮美多汁如水果，少了運送耗費的時日，這是在產地才有的滋味。而蔬果沙拉僅佐以特調金桔油醋，更是讓人胃口大開。葛瑪蘭燒餅特別商請鄰近店家特製燒餅，經過烘烤膨脹，對半切開後猶如口袋夾，裡面塞滿三星蔥絲，擺進蘭陽最美味的煙燻鴨肉，佐以自製的金棗蜜餞和特調金棗芥末醬，大口咬下，酥脆的燒餅下是鮮嫩鴨肉，同時入口的還有酸甜的金棗平衡了濃厚肉香。

　

景點介紹

花果野食趣

地址：宜蘭縣員山鄉枕山村坡城路18-6號(枕頭山休閒農業區發展協會)、宜蘭縣員山鄉同樂村蘭城路42-50號(阿蘭城手工醋)

電話：03-923-0785

網址：www.facebook.com/yes.huago

價位：每人1,800元，每次活動約4小時，依季節調整活動內容

　

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農村 沙拉 DIY

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