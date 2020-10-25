在地人推薦美味！花東聚會首選高CP值「歐鄉牛排」 平價高檔的專業牛排館

這趟花東漫遊三天兩夜之旅，魚妹除了從山景與海景之中獲得放鬆，品嚐美食時也同時滿足了味蕾。感謝台東在地人的推薦，這回魚妹來到了花東在地聚會慶生首選也是十分有名氣的平價高檔的歐鄉牛排館，歐鄉牛排館的服務更是令魚妹印象深刻，快來看看魚妹這次的食記感受吧！

為什麼用平價高檔餐廳來形容呢？歐鄉的餐食選擇價位約落在600多到1200左右（依照個人需求不同），魚妹這次用餐客單價約落在800元。這個價格你可能會覺得稍微高一點，不過只要來吃過一回，在評估歐鄉整體的服務、肉品質地及多元排餐等感受，也許你也會認同歐鄉是一間CP值高的專業牛排館。

魚妹拜訪的是歐鄉牛排台東南京店，它的位置就在The Gaya Hotel潮酒店的斜對面，鄰近鐵花村，周邊都有停車場，交通位置都非常方便。魚妹在用餐時看見一大堆旅客現場排隊，完全可以感受到歐鄉牛排館在地的人氣，強烈建議旅人們一定要先訂位哦！

歐鄉雖以牛排為主要特色，不過想要吃豬排、雞排、德國豬腳、羊排或龍蝦、櫻桃鴨胸，甚至兒童餐，這裡都可以吃到；而歐鄉的牛肉來自於美國及紐西蘭，旅人們可以針對自己的需求點選想要的餐食。整體來說歐鄉的用餐方式是以一系列餐食為主，除了點選一份主食，餐點均附有烏梅汁、開胃前菜、沙拉、蒜香麵包、湯品、飲品及甜點。菜單參考如下：

在開始分享魚妹這回的用餐心得，魚妹想要真誠的分享歐鄉讓我驚豔的周到服務。魚妹一進到餐廳內，店員便拿了一個抱枕放在我的背後，追問下原來是老吳在訂位時有備註孕婦，歐鄉注意到了這一點，因此做了這個貼心的舉動。

第二個令人驚艷的周到服務是，當我們上牛排時，歐鄉的店員會親自幫我們檢查肉質的狀況，並再三確認牛排的熟嫩度；他們會用刀叉幫你切開，確認是否達到符合你所指定的熟度。那天店員在幫我切牛排時，他們發現了我的這一塊筋很難切，竟然二話不說立馬幫我重上一份主餐！！！這兩個服務特色讓我覺得歐鄉服務非常驚艷。以下開始分享我們這趟愉悅的用餐食記囉！

前菜依照季節有所不同，當天我們吃到的是九孔佐五味醬。

沙拉我們點了水果沙拉佐美式優格醬及鮮蔬沙拉佐焙煎胡麻醬。水果多元，可以吃到西瓜、百香果、芭樂、葡萄及火龍果。

湯品我們選擇了脆皮海鮮濃湯、海鮮蔬菜清湯，濃湯配的是螺旋狀酥皮並非一般大家所熟悉的平面酥皮，吃起來口感更為酥脆，濃湯裡的海鮮料也給的很實在，不過對我來說濃湯口感有些膩；海鮮蔬菜清湯的湯頭清淡，有海鮮的鮮甜，魚妹我覺得可以再喝一碗呢。

主食的部分我們品嚐了特選沙朗牛排10盎司（紐西蘭）、美國IBP帶邊菲利牛排8盎司，熟度上兩份都選擇五分熟。特選沙朗牛排的油花均勻，咬下的每一口牛肉香氣十足濃郁，私心覺得紐西蘭的牛肉真的是品質保證呀！

美國IBP菲力牛排雖沒有口感軟嫩，吃下肚可以知道每一口牛肉真的是熟嫩度剛剛好，挺好吃的！主食除了有牛排，還配上了蜜地瓜、鴻禧菇、洋蔥絲、甜椒及四季豆，我個人覺得蜜地瓜跟牛排真的非常絕配，一小塊蜜地瓜配上一口牛排，完全絕配呀！

16

甜點我們選擇了焦糖香蕉佐冰淇淋及甜湯（紫米甜湯），我不得不說他們家的焦糖香蕉冰淇淋非常的好吃唷！甜度不會死膩，可以說是這回我最喜歡的餐點之一。

飲品我們品嚐了無糖青檸氣泡飲及每日鮮榨果汁，口感也都很不錯。 整體來說，魚妹覺得歐鄉算是CP值高的一間平價高檔餐廳，位置好，餐點多元，價格中上、服務也無可挑惕呀！如果一定要提到建議的地方，我想那就是收餐的速度有些太快，其餘的我覺得都很不錯哦！推薦給各位旅人下回來到花東也來試試吧！

歐鄉牛排館餐廳（台東南京店）

地址：台東縣台東市新生路268-1號

營業時間：一～日，11:00-15:30、17:30-22:30

訂位專線：089-335-319

Fb粉絲團：https://www.facebook.com/OS004/?ref=page_internal

線上訂位：https://inline.app/booking/-LfIRmPA9T4aRwbSx4vc:inline-live-2a466?fbclid=IwAR3E1VSx03qDfZXoI6jNmjYmCJbQ6GNwSAkvVLR9N304b5oX7F4-DaMllb8

文章來源：魚腦袋行走中 Walkingfoolish FB：魚腦袋行走中walkingfoolish

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」