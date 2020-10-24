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絕佳地理位置！ 台東旅宿包山包海享無邊際游泳池 鄰近鐵花村的潮酒店 The Gaya Hotel

魚腦袋行走中 Walkingfoolish / 文、圖／魚妹

udn走跳旅遊／魚妹

台灣迷人的地方是山景與海景總是能同時享有，魚妹趁著盛情艷夏與老吳安排了三天兩夜花東之旅，完全沈浸於花東之美。十分喜愛山景與海景的我，但又很貪心的想要鄰近鬧區，所以特別挑選了具有無邊際游泳池的市中心渡假飯店入住，而本篇要分享的是我們實際入住位於鐵花村旁，具有台東地標及最美渡假酒店的潮酒店THE GAYA HOTEL，快來看看魚妹一系列悠遊在藍色游泳池的暢快與沁涼吧！

GAYA取自於泰雅族語，其含義為「傳承祖靈的生活智慧，豐富現代生活內涵」；仔細看看這間酒店的logo，可以看到而GAYA藏在潮酒店裡面，完全展現出台東在地大海、山景、人文與土地的整體連結與情感。潮酒店算是一座新穎的渡假旅店，2017年座落於美麗的台東，而我們這回入住的是雅緻雙人房，一晚的價格約落在新台幣6000元，並且包含中西式早餐，若有興趣享用晚餐需額外付費。

房內設備能感受智能空間服務、免治馬桶、電動窗簾、電視影音平台等應有盡有等，以及各項飯店設施，更棒的是來到潮酒店一定要來場無邊際游泳池的漫游時光啊！不過潮酒店提供的地下停車位並不是很多，比較晚抵達的旅人們，可能需花較多心思把愛車停妥。

潮酒店最迷人之處當然是無邊際游泳池囉！魚妹與老吳趁著太陽逐漸下山的傍晚時分來場美麗又放鬆的游泳時光，抵達無邊際游泳池前，可向飯店人員索取浴巾，你可以在這邊曬曬日光浴，也可以毫無壓力盡情游泳或放空。

游泳對於孕婦來說是件很棒的運動，就算只是走在水裡，我也能頓時忘記肚子前的重量，很涼爽也很放鬆，同時滿足了我這趟旅行希望可以泡水的願望。

無邊際游泳池開放時段

冬季11/01-04/30 09:00AM～12:00PM / 1:00PM～6:00PM

夏季05/01-10/31 08:00AM～11:00AM / 3:00PM～9:00PM

泳池保養日:每月第二個禮拜二暫停開放

不難發現潮酒店的一些氛圍巧思，比如說在等候電梯時還能看見藝人郭彥甫的個人畫作，以及趣味設計大到不行的電梯按鈕，入住的旅人應該不難感受潮酒店充滿獨特風格與人文藝術。

早餐的用餐地點在10樓並有著挑高式景觀窗戶，可以一覽市區美景，如果以自助式早餐的標準來看，他們提供的菜色算是多元了。整體CP值來看，如果滿分是5的話，魚妹有4分的評價哦！相信入住潮酒店的你，也別錯過鄰近的台東美食、鐵花村市集和秀泰影城。

The GAYA Hotel潮渡假酒店

地址：台東縣台東市新生路169號（鐵花村旁）

訂房資訊：https://gaya.ezhotel.com.tw/

CHECKIN：下午3點後

CHECKOUT：上午11點前

文章來源：魚腦袋行走中 Walkingfoolish FB：魚腦袋行走中walkingfoolish

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酒店 早餐 台東美食 台東旅遊 旅館

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