花蓮最迷你部落！穿梭山海間　體驗攀樹找老鷹

【圖／文：行遍天下．空拍圖片由讀者提供】

每到東海岸，耳裡總是哼唱著胡德夫《太平洋的風》，彷彿太平洋的風真的就會徐徐吹來、就會吹過臉頰，與最親愛的閨蜜相約一起，走一趟吹吹風的小旅行。





遇見最迷你部落的感動瞬間

車行東海岸，總忍不住想搖下車窗吹風，悠悠晃晃穿梭山海之間，來到花蓮最南端的豐濱鄉，首先印入眼簾的是「高山森林基地」。

在高山森林基地的獵人導引之下，終於跟閨蜜登上勇氣石。

「高山」是部落的名字，祖先翻山越嶺從高海拔遷徙到海邊，是全台灣唯一一支靠海的布農族，也是全台最迷你的部落。陽光穿透基地正中央大樹，射出彷彿耶穌光的光芒，部落青年小馬馬中原就在大樹光束、炊煙裊裊中吟唱起部落的歌曲。他們為體驗者吟唱祝福的部落歌曲、說部落遷移的故事；接著在小馬帶領下，體驗攀樹「找老鷹」用鷹的視野俯瞰部落；或感受「找獵人」進入森林獵場，登上高點勇氣石，眺望綿延的綠林和海洋。聽文化的故事也了解大自然傳達給人類的訊息。

找老鷹的體驗，可以感受與自然相親感。

延續著海岸線，不遠處豐富部落的「海岸咖啡莊園」同樣也迷人，以部落共好為前提，頭目許永哲以友善農法栽種咖啡，揉合出一種帶著太平洋風微鹹滋味的咖啡。跟著族人往山裡走在半山腰的咖啡林間一起手烘咖啡，搖晃間仔細聆聽咖啡第一爆出淺焙的訊息，餐點當然就要吃部落媽媽親手做的產地料理，聽自在的吟唱聲，感受最純粹的食物原味。

海岸咖啡莊園的手烘咖啡體驗，感動於手烘的真實感。





有意義的旅行挑戰

吃一次地產地銷食物

這趟旅行的意義，在於地產地銷的食物選擇，高山森林基地與海岸咖啡莊園的餐廳都提供了來自部落、村落的農產品，把食物運送里程降到最低，只選當季、當地食材，也是一種愛地球的旅行方式！





去吹太平洋的風

海岸咖啡莊園

地址：花蓮縣豐濱鄉豐富部落122號

電話：0936-302-719

網址：costal-coffee.com

價位：敬請預約豐富部落咖啡莊園半日遊1人1,880元（10人成行，含部落導覽、午或晚餐、烘豆體驗，需2週前預約）





高山森林基地

地址：花蓮縣豐濱鄉磯崎村高山一鄰2號（往山上）

電話：0933-991-926（敬請預約）

網址：www.gs-forest.com

價位：找獵人體驗1人1,480元（10-20人成行，約半日時間，含講解、射箭文化體驗、獵人餐）、找老鷹體驗1人1,480元（10-20人成行，約半日時間，含講解認識基地大樹、森林攀樹、獵人餐）