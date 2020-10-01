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秋季金色小美好！ 宜蘭太平山「山毛櫸步道」 x 周邊景點玩法推薦

聯合新聞網 / Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家

秋季旅遊要去哪呢？小編來推薦秋季的"限定"玩法給你~太平山山毛櫸每年10月中從翠綠轉為金黃，除了太平山山毛櫸，宜蘭還有落羽松、楓葉和芒草，快來看看這些景色在宜蘭的哪裡能看到吧！

山毛櫸知識補給站

山毛櫸是什麼？

台灣山毛櫸屬於非常珍稀的植物，台灣山毛櫸是冰河時期留下的孑遺植物，山毛櫸主要分布在海拔1300~2000公尺地山區。中高海拔特有的殼斗科植物—台灣山毛櫸，又被稱做稱「台灣水青岡」。山毛櫸多半出現在乾燥寒冷的大陸性氣候地區，台灣四面環海的濕潤氣候仍能在中高海拔山區見到成片的山毛櫸純林十分可貴。

何時能看到金黃色的山毛櫸？

秋季是山毛櫸換上新衣的季節，每年10月中到11月中是山毛櫸由鮮綠轉為金黃的時分，錯落於山稜線間的山毛櫸像是包著一層金箔非常貴氣美麗。

台灣山毛櫸景點推薦

台灣山毛櫸推薦景點＃1

宜蘭太平山山毛櫸步道

▲台灣山毛櫸推薦景點-太平山山毛櫸步道。 （圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）
▲台灣山毛櫸推薦景點-太平山山毛櫸步道。 （圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

說到賞台灣山毛櫸一定要提到宜蘭太平山山毛櫸步道，除了每年10~11月的金黃山毛櫸，太平山四季景色更迭各有特色，春浴新綠、夏洗雨霧、秋賞紅葉、冬觀白雪，隨氣候變化無論何時來太平山都絕美無比。

山毛櫸步道入口位在翠峰山莊旁，山毛櫸步道全長3.8公里，往返需4個小時。步道沿途可見翠綠青苔、聳拔紅檜、舊鐵道遺址，太平山山毛櫸步道是一條充滿自然風采和文化風韻的健行路線。

台灣山毛櫸推薦景點＃2

桃園復興北插天山山毛櫸

▲台灣山毛櫸推薦景點-北插天山山毛櫸。 （圖／mtc.omia, Instagram）
▲台灣山毛櫸推薦景點-北插天山山毛櫸。 （圖／mtc.omia, Instagram）

台灣的山毛櫸多半出現在宜蘭、新北、桃園三個縣市的中高海拔山區，想登這座北插天山賞台灣山毛櫸可從滿月圓森林遊樂區或東眼山森林遊樂區進入，沿東滿步道行走，步道來回約耗時9小時，路途不太好走為北台灣知名的中級山。

許多登山客視北插天山為挑戰百岳前練體力與耐力的訓練山，沿途風景緻美、雲霧飄渺、山峰層巒疊嶂，北插天山的林像多樣紅檜、扁柏、溫帶針葉林等...除了登百岳前練腳力，北插天山在秋季時金黃的山毛櫸也吸引了許多登山客前來一探它的美。

宜蘭太平山步道推薦路線

宜蘭太平山步道推薦＃1

翠峰湖環湖步道

▲宜蘭太平山步道推薦路線-翠峰湖。 （圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）
▲宜蘭太平山步道推薦路線-翠峰湖。 （圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

第一次到太平山的朋友小編推薦你走翠峰湖環湖步道，翠峰湖是全台最大的高山湖。翠峰湖的成因至今仍是個謎，神秘優美的翠峰湖素有「薄霧中的少女」之稱，比起許多高山湖泊必須歷經崎嶇跋涉才可抵達，翠峰湖步道整體來說算是很好走的步道。翠峰湖步道總長為3.9公里路程約2.5小時，爬完山後可到太平山莊吃午餐、下午茶，享受愜意悠閒的假日時光。

宜蘭太平山步道推薦＃2

見晴懷古步道

▲宜蘭太平山步道推薦-見晴懷古步道。 （圖／aoaovillia323, Instagram）
▲宜蘭太平山步道推薦-見晴懷古步道。 （圖／aoaovillia323, Instagram）

除了黃橙橙的山毛櫸步道，綠油油的見晴懷古步道也非常美麗。見晴懷古步道是全台唯一入選「CNN全球最美28條小徑」之一的步道，蒼鬱的古道非常適合夏日避暑、冬季賞雪，日治時期這條路曾是運送木材的必經之路，漫步在小路間仍可看到古老的運材軌道。

▲宜蘭太平山步道推薦-見晴懷古步道。 （圖／sha7._, Instagram）
▲宜蘭太平山步道推薦-見晴懷古步道。 （圖／sha7._, Instagram）

宜蘭太平山步道推薦＃3

茂興步道

▲宜蘭太平山步道推薦-太平山蹦蹦車路線。 （圖／太平山國家森林區粉絲專頁）
▲宜蘭太平山步道推薦-太平山蹦蹦車路線。 （圖／太平山國家森林區粉絲專頁）

太平山除了金黃的山毛櫸，還有活力黃的太平山蹦蹦車，對於超喜歡黃色的小編來說，太平山真的是又美又可愛。2018年復駛得蹦蹦車為太平山帶來了許多遊客，搭乘山林蹦蹦車可以看到扁柏、紅檜等...聳拔的大樹，陽光灑落時從大樹的間隙中透了出來，那如同童話故事一般的場景在眼前出現。

宜蘭太平山步道推薦＃4

鳩之澤自然步道

▲宜蘭太平山景點-鳩之澤溫泉。 （圖／太平山國家森林區官網）
▲宜蘭太平山景點-鳩之澤溫泉。 （圖／太平山國家森林區官網）

鳩之澤溫泉曾是日治時期伐木工人興建的溫泉浴室，他們在這裡享受勞動一天後的小確幸。鳩之澤泉色清澈、無色無臭，屬弱鹼性碳酸氫鈉混和泉。鳩之澤溫泉區分為自然步道、溫泉池、煮蛋池，秋冬之際來訪的朋友，可以去泡泡湯暖活身體。不想泡湯的朋友可至販賣部購買雞蛋、玉米來體驗溫泉煮食的樂趣。

▲宜蘭太平山景點-鳩之澤溫泉煮蛋池。 （圖／wenzhenzhu.01, Instagram）
▲宜蘭太平山景點-鳩之澤溫泉煮蛋池。 （圖／wenzhenzhu.01, Instagram）

山毛櫸步道附近景點推薦

太平山山毛櫸步道附近景點＃1

鎮安宮(太平山神社)

▲太平山山毛櫸步道附近景點-鎮安宮。 （圖／nisu1709, Instagram）
▲太平山山毛櫸步道附近景點-鎮安宮。 （圖／nisu1709, Instagram）

鎮安宮為一座鄭成功廟，在日治時期此處為太平山神社，供俸的是天造大神即日本人心中的太陽女神。即便時至今日此廟已變成鄭成功廟，仍能看見它的日式風情，古色古香的檜木牌樓，艷紅色的木造結構，都有著濃濃的日本味，走上神社的參道一路綠樹庇蔭好似到了日本一般。小編建議大家走完翠峰步道或山毛櫸步道，再去鎮安宮，這樣回宜蘭市區會比較順路。

太平山山毛櫸步道附近景點＃2

明池賞楓

▲太平山山毛櫸步道附近景點-宜蘭明池森林。 （圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）
▲太平山山毛櫸步道附近景點-宜蘭明池森林。 （圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

明池國家森林遊樂區常被簡稱為「明池」，早期是蔣經國先生度假的一處地方。遊樂區海拔介於1150~1700m之間，相較於太平山森林遊樂區海拔略低，但舒適度與林相豐富度不亞於太平山。園區內有許多鳥類、蝶類，為北橫公路上的重要景點。

明池步道平緩好走適合親子旅行，秋賞楓葉春賞櫻的明池搭配雲霧繚繞的美景讓此地有「北橫明珠」的美譽，明池為一座寬廣的高山人工湖泊，周圍原始林密布環境清幽讓人情放鬆。

太平山山毛櫸步道附近景點＃3

抹茶山賞芒草

▲太平山山毛櫸步道附近景點-抹茶山。 （圖／liu.kitt, Instagram）
▲太平山山毛櫸步道附近景點-抹茶山。 （圖／liu.kitt, Instagram）

抹茶山原名為聖母山莊步道，濃綠的山群層巒疊嶂如同一球一球的抹茶冰淇淋，因而得到抹茶山這有趣的名字。這條登山步道來回需耗時6~7小時，如果平常沒有運動習慣爬起來會滿辛苦的。若你常爬山又熱愛山野情懷，小編覺得抹茶山是挺不錯的選擇，交通上非常方便無論是自行開車還是搭公車都能到。

太平山山毛櫸步道附近景點＃4

蜊埤湖落羽松步道

▲太平山山毛櫸步道附近景點-蜊埤湖落羽松。 （圖／cindy_xu3ejo3, Instagram）
▲太平山山毛櫸步道附近景點-蜊埤湖落羽松。 （圖／cindy_xu3ejo3, Instagram）

同台灣山毛櫸一樣黃橙色系的落羽松，在每年11月時開始轉為橙紅，樹木變色的時間稍微比山毛櫸晚上一些，無論是山毛櫸還是落羽松秋季都是它們最美的季節，隨著冬季到來落下葉瓣的枯枝帶給人滄桑的美感別有一番風味。湖畔可愛的鴨子給幽靜的蜊埤湖帶來一點朝氣與生機，蜊埤湖中有一座追思橋其與橋面的倒影遠眺時形似張嘴的蛤蜊，因而將此湖取作蜊埤湖。

太平山山毛櫸步道附近景點＃5

龍潭湖畔野餐

▲太平山山毛櫸步道附近景點-龍潭湖畔野餐。 （圖／chieh_0124, Instagram）
▲太平山山毛櫸步道附近景點-龍潭湖畔野餐。 （圖／chieh_0124, Instagram）

推薦假日想去踏踏青的朋友去龍潭湖，龍潭湖環湖步道遊木棧道搭設全長3公里，走起來輕鬆舒服。湖畔旁大片的草地空間很適合野餐、讓孩子放電，不想自己準備餐食的朋友，也可以到一旁的宜蘭龍潭湖畔悠活園區品嘗輕食下午茶。龍潭湖畔悠活園區外觀為白色貨櫃屋建築，內部則有知名草本品牌Herbelle進駐可以走走逛逛。

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