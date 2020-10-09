避開人擠人！宜蘭東風「夢幻懶人露營」　兩手空空出發超輕鬆

今年受到疫情的影響，不僅出國旅遊受到限制，整個社會也都籠罩著一股低迷的氛圍。不過不能出國也沒關係，今年就是探索台灣的最佳時機！如果你厭倦了人擠人的觀光景點，那麼你可以考慮走入山中，逃離人群與城市的喧擾，用露營最原始的方式感受大自然的美好。

職人體驗x免裝備露營

懶到極限也可以夢幻露營

如果你也跟小編一樣，是個不折不扣的大懶人，聽到露營要準備的裝備、搭帳篷、收睡袋（小編最討厭的part）就退避三舍，但是又想要體驗露營的慢活步調，那麼這個夢幻露營的行程就非常適合你！（不用收睡袋真的世界讚）

夢幻露營。 圖／小編

Tripbaa！趣吧與宜蘭的露營地東風綠活合作，推出這個懶人夢幻露營行程，除了不用準備露營的所有裝備和付出勞力之外，還搭配了手作體驗、在地食材與管家服務，讓你真的可以兩手空空（要帶盥洗衣物啦），大腦也放空，享受兩天悠閒的露營時光。

為了響應環保，行程中提供的瓶裝水、衛生紙、餐盤都是可以完全回收的哦！享受大自然的同時當然也要保護環境，旅遊一樣可以很環保。

CanvasCamp神殿帳篷。 圖／小編

東風綠活是使用CanvasCamp神殿帳篷，空間很大，提供充氣床和睡袋，還有電風扇，住起來不會很悶熱。遊客中心有提供冰箱、飲水機和WIFI，山上的收訊較差，在帳篷區有些電信是完全沒有訊號的。不過既然都來露營了，就好好享受大自然吧！

早餐。 圖／小編

衛浴空間。 圖／tripbaa

另外，露營地的衛浴空間乾淨寬敞，還有提供自製的有機精油洗髮精、沐浴乳和吹風機，熱水提供到晚上11點，不用擔心會無法好好洗澡。隔天的早餐露營地提供熱壓吐司和飲料，在雲霧繚繞的露營地享用早餐，簡單的餐點就能讓人滿足。

東風綠活營地交通資訊

➣地址：宜蘭縣冬山鄉中山村中山路769號

➣大眾運輸：搭乘客運/火車到羅東車站後，可搭乘計程車前往(單趟約300元)。東風綠活露營區可代叫計程車，回程可協助安排。

➣自行開車：建議提早出發，以免塞車。有提供停車空間，請依指示停放。

職人手作體驗

手掌上的鬱鬱蔥蔥-療癒苔球

療癒苔球。 圖／小編

療癒苔球。 圖／小編

花藝老師會先進行示範，第一步是挑選自己喜歡的植物，將植物小心地從盆栽內拿出後，用咖啡色的水苔包覆植物的根部，將棉線以鐵絲固定，一邊纏繞一邊繼續用水苔包覆，直到成為球狀，並且看不見原本的土。這個步驟可不簡單呢！咖啡色的水苔一絲一絲的，包覆的過程中很容易掉得滿地都是，要控制好棉線纏繞的鬆緊度，太緊也會讓植物不好呼吸哦！

療癒苔球。 圖／小編

接著再用綠色的水苔包覆，重複前面棉線纏繞的步驟，最後就變成一個圓形的綠色大球，就是苔球啦！圓滾滾又綠油油的外觀，真的是令人感到加倍地療癒。

療癒苔球。 圖／小編

最後加碼教你用麻繩編織，綁出一個環保提袋，不但可以提著可愛的苔球四處走，還可以掛在牆上當裝飾呢！不過可不要忘記了，用苔球包覆的植物都是需要比較潮濕的環境，每天要注意苔球的溼度唷！

米丸子DIY，自己的晚餐自己捏！

米丸子DIY。 圖／小編

米丸子DIY。 圖／小編

晚餐的部分先進行的是米丸子DIY，宜蘭米飄散淡淡的芋頭香氣，搭配各式各樣的食材還有海苔，讓你可以發揮想像力，用自己的雙手捏出御飯糰、壽司等各式各樣的米丸子。自己辛苦做出來的飯糰，吃起來特別香啊！

手工檜木筷

手工檜木筷。 圖／小編

有沒有想像過自己動手做筷子？這些檜木是從廢棄的家具、建材中回收的，農場老闆已經貼心地將筷頭和筷尖的粗細調整好。第一步是將筷子用砂紙磨掉鋸痕，接下來可以用銼刀在筷頭的地方刻出特殊的花紋，製作屬於自己獨一無二的筷子，這可是要下一番苦功呢！最後再利用砂紙的背面來拋光，讓筷子的質地更滑順，看起來也更亮。

做完第一支筷子之後開始做第二支，沒想到要把第二支打磨得跟第一支一樣還有一點難，無論是長度還是粗細，都要盡量做得差不多才比較好用喔。拋光之後上油，是為了保存好筷子，到這裡筷子就完成了。筷子是原木材質，記得吃完飯的時候要清潔乾淨和風乾，才不會讓自己認真製作的筷子發霉唷！

宜蘭味料理餐桌

在地食材x地方創生的美食饗宴

在地食材。 圖／小編

在地食材。 圖／小編

晚餐才不是只有手作飯糰這麼簡單，趣吧邀請了宜蘭小農餐廳的廚師，準備一整桌精緻的buffet，從沙拉到麵包、培根捲、烤魚應有盡有，完全不用擔心會吃不飽，連營地的貓咪們都聞香而來呢。盛裝的餐盤是使用天然棕梠葉製成，可以完全回收，建議大家攜帶個人的環保餐具，露營的過程中減少垃圾也是很重要的。魚肉是來自永續經營的魚場，在食物方面也要保護環境生態。

晚餐點心。 圖／小編

吃完正餐之後，還有米餅和棉花糖可以享用，烤過之後的棉花糖搭配酥脆米餅，幫晚餐畫下一個完美的句點。而除了精緻又豐富的晚餐之外，還可以加購宜蘭在地精釀啤酒，以及打卡就能獲得宜蘭在地中藥行「廣生藥房」製作的爆米花，孜然口味鹹香特別，洛神口味酸甜清新，小編一吃就愛上！

時序開始入秋，天氣漸漸轉涼，就是最適合露營的季節了。懶得準備裝備沒關係，夢幻露營行程通通幫你準備好！不用帶腦，只要帶簡單的盥洗衣物和一顆放鬆的心，就能體驗慢活露營！

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