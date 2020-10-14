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太平洋就是他的冰箱！台東矮房「無菜單料理」坐擁海景、新鮮食材

聯合新聞網 / 行遍天下
天寬地闊開設在海邊，一面吃飯一面吹太平洋的風。
天寬地闊開設在海邊，一面吃飯一面吹太平洋的風。

【圖／文：行遍天下】

位在長濱台11線公路上，有家名為里艾大廚無菜單料理，從一條車開太快就會錯過的小徑蜿蜒而下，一座船型民宿建築首先映入眼簾，再往前眺望就是豁然開朗的海洋。

海邊的一座矮房，就是由阿美族青年里艾經營的無菜單料理。里艾從高中開始就是讀餐飲科系，畢業後曾在各大飯店廚房工作。喜愛親近海與大自然，且掛念家鄉生活點滴的他，6年前決定帶著女友一起返鄉，接掌父親所經營的巴歌浪船屋民宿裡的餐廳，憑藉所學，里艾在家鄉展現好廚藝，讓在地好食材令人充滿更多想像。

與老婆及小孩一同生長在這片自己最愛的家鄉上，里艾覺得超幸福。
與老婆及小孩一同生長在這片自己最愛的家鄉上，里艾覺得超幸福。

運用新鮮食材是阿美族人的強項，太平洋是里艾的冰箱。今天餐桌有什麼?端看里艾當天找到的漁獲，太太Maggie表示：「里艾通常天一亮就去泡海水、捕魚。」擅長採集新鮮食材，再運用創意將阿美族料理精緻化。

無菜單料理的呈現，吃得到原住民豪邁的特色菜與精緻呈現。
無菜單料理的呈現，吃得到原住民豪邁的特色菜與精緻呈現。

桌上巨型漂流木上擺滿了生魚片：紅魽、鰹魚、鬼頭刀、龍蝦、軟絲，再點綴附近山野裡的花草，這道華麗的料理彷彿就是長濱的縮影。

餐廳外面的刺蔥要使用時就直接剪下來，新鮮食材直接享用。
餐廳外面的刺蔥要使用時就直接剪下來，新鮮食材直接享用。

如果海洋是里艾的冰箱，那麼一旁的空地就是里艾的菜市場。小菜園裡種植了各種野菜:龍葵、輪胎茄、甜芥以及阿美族最愛的傳統調味野菜刺蔥。用餐時有浪潮聲為背景音樂，幸運的話還可看到里艾與父親兩人在舞台上表演阿美族音樂。各式各樣在地食材，透過里艾的巧手，讓人嚐到最貼近這片土地的滋味。

有空的夜晚，里艾與爸爸還會一起登台演奏與演唱。
有空的夜晚，里艾與爸爸還會一起登台演奏與演唱。

　

東海岸驚艷無菜單料理

里艾大廚無菜單料理

地址：台東縣長濱鄉樟原村大峰峰15號

電話：0911-037-535

網址：巴歌浪船屋民宿

價位：需事先電話預約無菜單料理／600~2000元(人)，可依預算客制化料理。

　

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無菜單 民宿 公路

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