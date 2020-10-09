清水斷崖就在腳邊！搭飛行傘俯瞰山海極景　 高空上徜徉花蓮

【圖／文：行遍天下】

花蓮要怎麼玩？搭船出海、自駕遊海岸線外，你還可以試試飛向天際，從高空把清水斷崖看得更清楚。





遨翔天際花蓮美景3D全覽

布拉旦飛行傘基地緊鄰太魯閣國家公園與七星潭半月灣。搭車上山到了起飛場景色豁然開朗，視線從三棧溪出海口延伸到七星潭。出發後盤旋升空，起飛場的高度海拔700公尺，氣流穩定時可以盤旋到1000公尺以上，尋教練的指引看去，清水斷崖、月牙灣以及三棧溪流域的空中美景清晰可見，在空中停留的時間大約8至15分鐘，教練會依照氣流情況決定何時降落，短短時間美景卻震撼十足。

從海拔千米上俯瞰東海岸，清水斷崖月牙灣都在你腳下。

空中欣賞東海岸感覺更加震撼遼闊。





飛向太平洋

太魯閣布拉旦滑翔基地

地址：花蓮縣新城鄉順安村北三棧(台9線南下175K)

電話：0932-651-385

營時：08:00∼17:00

網址：花蓮太魯閣布拉旦滑翔基地 花蓮飛行傘

價位：飛行體驗2,500元、體驗結束後可加購影片及照片500元





行遍天下 ►影旅行

追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」