網譽「台版黃石公園」！ 巨型吊橋俯瞰峽谷風貌　美景一覽無遺

【圖／文：行遍天下】

位於太魯閣國家公園布洛灣台地上的山月吊橋於7月正式開放體驗，這座長196公尺、離溪底深153公尺的巨型吊橋四周風光明媚，峽谷風光一覽無遺，一開放旋即成為太魯閣最熱門的觀光景點，由於可俯看峽谷地貌，上橋遊客都驚呼根本是來到黃石公園。

山月吊橋橫跨立霧溪，是絕佳的峽谷觀景台。

山月吊橋入口就在布洛灣伊達斯廳，報到後由解說員帶領，依序進入高架棧道，步行約150公尺後即可登上國內「深跨比最高」的吊橋。南側橋柱為月字造型極為特殊，在橋上可以觀察燕子口狹窄的大理石峽谷與布洛灣河階台地，因為距離溪底深達153公尺還有中央鏤空的橋面，是一座會讓人腿軟的刺激吊橋。北側橋頭的觀景台是拍照最佳地點，從台上往下看，兩岸山勢陡峭高聳入雲，純白的吊橋跨越溪谷構成絕美的峽谷風光，難怪大家都說這裡像黃石公園。

寬闊的山月吊橋非常壯觀，橋面中央鏤空減少風切，在橋上往下看會讓人腳軟。

走完熱門的山月吊橋，可直接於一旁山月村入住。山月村位於布洛灣上台地，是一間原汁原味的太魯閣風情特色旅店，低密度的小木屋VILLA建築、寬廣的綠地植哉茂密，與四周壯闊山景融為一體，入住山月村與峽谷同眠更能全覽日夜光影變換。

山月村以低密度的原木VILLA提供絕佳的國家公園渡假體驗。

山月村除了村長，全體員工都是太魯閣族原住民，各個能歌善舞也在晚會中表演，成為山月村最具特色項目。餐點的部分，有話題十足的山豬遇見巴黎鐵塔風味餐以及豐盛的原住民燒烤晚宴，餐點內容不僅原味十足，也是最在地、最健康的花蓮美食。

山月村的員工個個能歌善舞。

來到太魯閣，怎能不品嚐最在地的美食呢。





秒出國

山月吊橋

地址：太魯閣國家公園布洛灣下台地

電話：03-8612528#15

營時：09:00∼17:00(需預約，現場不開放報名)

網址： www.taroko.gov.tw/zh-tw/Service/MountainMoonBridge

價位：試營運期間免費開放





布洛灣山月村

地址：花蓮縣秀林鄉富世村231-1號

電話：03-861-0111

網址：www.tarokovillage.com

價位：雙人套房一泊二食5,100元起





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