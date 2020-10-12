快訊

境外移入新增2例 20多歲女留學生、空姐自法、杜拜返台

聽新聞
test
0:00 / 0:00

網譽「台版黃石公園」！ 巨型吊橋俯瞰峽谷風貌　美景一覽無遺

聯合新聞網 / 行遍天下

【圖／文：行遍天下】

位於太魯閣國家公園布洛灣台地上的山月吊橋於7月正式開放體驗，這座長196公尺、離溪底深153公尺的巨型吊橋四周風光明媚，峽谷風光一覽無遺，一開放旋即成為太魯閣最熱門的觀光景點，由於可俯看峽谷地貌，上橋遊客都驚呼根本是來到黃石公園。

山月吊橋橫跨立霧溪，是絕佳的峽谷觀景台。
山月吊橋橫跨立霧溪，是絕佳的峽谷觀景台。

山月吊橋入口就在布洛灣伊達斯廳，報到後由解說員帶領，依序進入高架棧道，步行約150公尺後即可登上國內「深跨比最高」的吊橋。南側橋柱為月字造型極為特殊，在橋上可以觀察燕子口狹窄的大理石峽谷與布洛灣河階台地，因為距離溪底深達153公尺還有中央鏤空的橋面，是一座會讓人腿軟的刺激吊橋。北側橋頭的觀景台是拍照最佳地點，從台上往下看，兩岸山勢陡峭高聳入雲，純白的吊橋跨越溪谷構成絕美的峽谷風光，難怪大家都說這裡像黃石公園。

寬闊的山月吊橋非常壯觀，橋面中央鏤空減少風切，在橋上往下看會讓人腳軟。
寬闊的山月吊橋非常壯觀，橋面中央鏤空減少風切，在橋上往下看會讓人腳軟。

走完熱門的山月吊橋，可直接於一旁山月村入住。山月村位於布洛灣上台地，是一間原汁原味的太魯閣風情特色旅店，低密度的小木屋VILLA建築、寬廣的綠地植哉茂密，與四周壯闊山景融為一體，入住山月村與峽谷同眠更能全覽日夜光影變換。

山月村以低密度的原木VILLA提供絕佳的國家公園渡假體驗。
山月村以低密度的原木VILLA提供絕佳的國家公園渡假體驗。

山月村除了村長，全體員工都是太魯閣族原住民，各個能歌善舞也在晚會中表演，成為山月村最具特色項目。餐點的部分，有話題十足的山豬遇見巴黎鐵塔風味餐以及豐盛的原住民燒烤晚宴，餐點內容不僅原味十足，也是最在地、最健康的花蓮美食。

山月村的員工個個能歌善舞。
山月村的員工個個能歌善舞。

來到太魯閣，怎能不品嚐最在地的美食呢。
來到太魯閣，怎能不品嚐最在地的美食呢。

　

秒出國

山月吊橋

地址：太魯閣國家公園布洛灣下台地

電話：03-8612528#15

營時：09:00∼17:00(需預約，現場不開放報名)

網址： www.taroko.gov.tw/zh-tw/Service/MountainMoonBridge

價位：試營運期間免費開放

　

布洛灣山月村

地址：花蓮縣秀林鄉富世村231-1號

電話：03-861-0111

網址：www.tarokovillage.com

價位：雙人套房一泊二食5,100元起

　

行遍天下 ►影旅行

追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

吊橋 國家公園 觀光

延伸閱讀

戶外木製設施易腐朽、脫落 南投吊橋封閉禁止通行

走在鋼索上賞谷底景觀！「全台9座特色吊橋」精選，讓人心跳加速的打卡景點

比已知用火還早！研究指原始人可能懂用溫泉水煮食

基隆暴雨成災 大武崙沙灘出現峽谷峭壁

相關新聞

網譽「台版黃石公園」！ 巨型吊橋俯瞰峽谷風貌　美景一覽無遺

位於太魯閣國家公園布洛灣台地上的山月吊橋於7月正式開放體驗，這座長196公尺、離溪底深153公尺的巨型吊橋四周風光明媚，峽谷風光一覽無遺，一開放旋即成為太魯閣最熱門的觀光景點，由於可俯看峽谷地貌，上橋遊客都驚呼根本是來到黃石公園。

避開人擠人！宜蘭東風「夢幻懶人露營」　兩手空空出發超輕鬆

今年受到疫情的影響，不僅出國旅遊受到限制，整個社會也都籠罩著一股低迷的氛圍。不過不能出國也沒關係，今年就是探索台灣的最佳時機！如果你厭倦了人擠人的觀光景點，那麼你可以考慮走入山中，逃離人群與城市的喧擾，用露營最原始的方式感受大自然的美好。

清水斷崖就在腳邊！搭飛行傘俯瞰山海極景　 高空上徜徉花蓮

花蓮要怎麼玩？搭船出海、自駕遊海岸線外，你還可以試試飛向天際，從高空把清水斷崖看得更清楚。

秋季金色小美好！ 宜蘭太平山「山毛櫸步道」 x 周邊景點玩法推薦

秋季旅遊要去哪呢？小編來推薦秋季的"限定"玩法給你~太平山山毛櫸每年10月中從翠綠轉為金黃，除了太平山山毛櫸，宜蘭還有落羽松、楓葉和芒草，快來看看這些景色在宜蘭的哪裡能看到吧！

宜蘭冬山最新「10米高月亮、繽紛玉兔」免費拍！中秋最應景景點亮燈好夢幻

中秋節將至，除了可以烤肉、吃月餅，今年還可到宜蘭來場獨特的賞月體驗！冬山火車站前日前出現了巨型月亮造景及多隻可愛玉兔，夜晚亮燈時顯得特別亮眼，讓大小朋友都著迷，即日起即可到現場免費爽拍一波，10/31

台東浪漫「大地餐桌」10月限定2場次！中秋連假在星空下賞月、嗑燒烤

台東最美「大地餐桌」再度登場囉！由水保局臺東分局舉辦的「大地餐桌計劃」推出後備受喜愛，不定時加場，這次因應中秋連假，特別選於10/1及10/3晚安排2場自助式饗宴，讓大家在草坪上享用本土原味美食，在星

在「礁溪小荷蘭」大啖牛排、喝盛和號！宜蘭全新「歐風牛排屋」置身田野間

偽出國的美食景點再加一！宜蘭「倆仙沐田莊園」為礁溪人氣民宿之一，房間皆以12星座為主題命名，庭園近三層樓高的荷蘭風車更是當地吸睛地標，像極小荷蘭。如今不必住宿，也能在蘭陽平原的歐洲小鎮上，爽嗑牛排、開

小鎮漫遊走透透！ 13處「蘇澳、羅東」多樣風光、高CP值遊程一次擁有

全民瘋國旅！自從雪山隧道打通北宜交通的任督二脈後，仍然保留大片山海田園的宜蘭，成為北部民眾心目中短期旅遊的絕佳去處。 不過宜蘭這麼大，可以怎麼玩？不妨參考2020台灣小鎮漫遊護照，迎著海風，來到台灣

隱身金黃花田！花蓮赤科山「隱藏版土地公廟」成私房景點

花蓮玉里鎮赤科山正值金針花季，滿山花海如黃金花毯般迷人。在地的917農場有兩座相連、7、80公分高的迷你小廟，隱身花田間...

豪華版青旅每晚只要780！花蓮全新「悅樂旅店」試營運　頂樓還能眺望太平洋

好山好水的花蓮是旅客嚮往的慢活景點，而大部分人探訪美景後會選擇留宿市區，如今市內新增一處堪稱豪華版青旅的「悅樂旅店」，不僅有專屬空間，共享的書房、交誼廳等設施皆十分精美完善，頂樓還能遠眺絕美風光，不論

宜蘭老屋景點！「神農青舍」結合餐酒、選物和青旅　3個願望一次滿足

結合餐酒館、選鋪和市集的神農青舍，於民國五十年建造，原為糧食局公有神農宿舍，透過老屋重塑出地方創生基地。藉由文化交流分享，邀請各地旅人來來到宜蘭，體驗風土、深入地方的美好之中。一樓外側長廊有數間選物店，包含二手書店、結合咖啡甜點的古著店以及二手選物雜貨店，選物店下午才開始營業，不要撲空囉！

懶人包／最美步道、高山湖泊皆有，宜蘭「太平山」景點交通全攻略

宜蘭的太平山森林遊樂區占地遼闊、海拔標高更達1,950公尺，日治時期是伐木的林場，後來轉型為生態保護區及森林遊樂區。園區內保留各種異於低海拔森林的林相，包括紅檜、扁柏和鐵杉等原始林木，還有溫泉、湖泊、雪景等豐富的觀光資源。這次小編就要介紹太平山景點、交通以及推薦的太平山一日遊行程，看完週末就出發！

熱門新聞

網譽「台版黃石公園」！ 巨型吊橋俯瞰峽谷風貌　美景一覽無遺

搖身一變！ 嘉義舊菸酒公賣局改裝成「市立美術館」新開館

銷魂「無名炸叉燒」吃了會上癮！台南安南「隱藏版便當老店」一天只賣3小時

嘟嘴摩艾太Q！「療癒富士山、摩艾石像表情包」特色雞蛋糕　5大人氣攤販假日限定

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。