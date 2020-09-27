宜蘭冬山最新「10米高月亮、繽紛玉兔」免費拍！中秋最應景景點亮燈好夢幻

中秋節將至，除了可以烤肉、吃月餅，今年還可到宜蘭來場獨特的賞月體驗！冬山火車站前日前出現了巨型月亮造景及多隻可愛玉兔，夜晚亮燈時顯得特別亮眼，讓大小朋友都著迷，即日起即可到現場免費爽拍一波，10/31前趕快卡個時間出發去！

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權 圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

冬山鄉以「月亮什麼冬冬」為主題，於冬山火車站前廣場打造一座10米高月亮及月兔，在高達10米的月球前隨意擺拍，一系列網美剪影照輕易搜刮，搭配會隨燈光變換成黃色、紫色、藍色、白色的玉兔，絕對是中秋最應景場景無誤。此外，若從另一個視角，還可將有「陸地版正濱漁港」之稱的人氣彩色屋一併入鏡，繽紛住宅周邊還有許多地景藝術，如今再加上新增的玉兔，像極了童話故事中的可愛畫面。

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另外，活動期間只要和中秋限定裝置藝術拍照打卡，即可至服務台領取一顆好吃的冬山文旦柚，限量1000顆送完為止。而名字裡有「嫦娥」的民眾，只要出示相關證件，即可獲得冬山三寶之一的紅茶，大家可以把握10月走起囉！

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

冬山火車站 中秋節裝置藝術

地址：宜蘭縣冬山鄉中正路1號

活動期間：即日起至10/31

點燈時間：17:00-22:00

柚子兌換：平日17:00-22:00、假日8:00-22:00

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