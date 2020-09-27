快訊

原民藝術家又被盜圖 凶手竟是基隆市府「根本在侮辱」

竹內結子疑產後憂鬱 量表超過10分要注意

聽新聞
test
0:00 / 0:00

宜蘭冬山最新「10米高月亮、繽紛玉兔」免費拍！中秋最應景景點亮燈好夢幻

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

中秋節將至，除了可以烤肉、吃月餅，今年還可到宜蘭來場獨特的賞月體驗！冬山火車站前日前出現了巨型月亮造景及多隻可愛玉兔，夜晚亮燈時顯得特別亮眼，讓大小朋友都著迷，即日起即可到現場免費爽拍一波，10/31前趕快卡個時間出發去！

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

冬山鄉以「月亮什麼冬冬」為主題，於冬山火車站前廣場打造一座10米高月亮及月兔，在高達10米的月球前隨意擺拍，一系列網美剪影照輕易搜刮，搭配會隨燈光變換成黃色、紫色、藍色、白色的玉兔，絕對是中秋最應景場景無誤。此外，若從另一個視角，還可將有「陸地版正濱漁港」之稱的人氣彩色屋一併入鏡，繽紛住宅周邊還有許多地景藝術，如今再加上新增的玉兔，像極了童話故事中的可愛畫面。

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

另外，活動期間只要和中秋限定裝置藝術拍照打卡，即可至服務台領取一顆好吃的冬山文旦柚，限量1000顆送完為止。而名字裡有「嫦娥」的民眾，只要出示相關證件，即可獲得冬山三寶之一的紅茶，大家可以把握10月走起囉！

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

冬山火車站 中秋節裝置藝術

地址：宜蘭縣冬山鄉中正路1號

活動期間：即日起至10/31

點燈時間：17:00-22:00

柚子兌換：平日17:00-22:00、假日8:00-22:00

延伸閱讀：

在「礁溪小荷蘭」大啖牛排、喝盛和號！宜蘭全新「歐風牛排屋」置身田野間

徜徉全台唯一「粉紅芒草花海」！南投集集全新粉系秘境，秒飛韓國拍美照

宜蘭旅遊 中秋節

相關新聞

宜蘭冬山最新「10米高月亮、繽紛玉兔」免費拍！中秋最應景景點亮燈好夢幻

中秋節將至，除了可以烤肉、吃月餅，今年還可到宜蘭來場獨特的賞月體驗！冬山火車站前日前出現了巨型月亮造景及多隻可愛玉兔，夜晚亮燈時顯得特別亮眼，讓大小朋友都著迷，即日起即可到現場免費爽拍一波，10/31

台東浪漫「大地餐桌」10月限定2場次！中秋連假在星空下賞月、嗑燒烤

台東最美「大地餐桌」再度登場囉！由水保局臺東分局舉辦的「大地餐桌計劃」推出後備受喜愛，不定時加場，這次因應中秋連假，特別選於10/1及10/3晚安排2場自助式饗宴，讓大家在草坪上享用本土原味美食，在星

在「礁溪小荷蘭」大啖牛排、喝盛和號！宜蘭全新「歐風牛排屋」置身田野間

偽出國的美食景點再加一！宜蘭「倆仙沐田莊園」為礁溪人氣民宿之一，房間皆以12星座為主題命名，庭園近三層樓高的荷蘭風車更是當地吸睛地標，像極小荷蘭。如今不必住宿，也能在蘭陽平原的歐洲小鎮上，爽嗑牛排、開

小鎮漫遊走透透！ 13處「蘇澳、羅東」多樣風光、高CP值遊程一次擁有

全民瘋國旅！自從雪山隧道打通北宜交通的任督二脈後，仍然保留大片山海田園的宜蘭，成為北部民眾心目中短期旅遊的絕佳去處。 不過宜蘭這麼大，可以怎麼玩？不妨參考2020台灣小鎮漫遊護照，迎著海風，來到台灣

隱身金黃花田！花蓮赤科山「隱藏版土地公廟」成私房景點

花蓮玉里鎮赤科山正值金針花季，滿山花海如黃金花毯般迷人。在地的917農場有兩座相連、7、80公分高的迷你小廟，隱身花田間...

豪華版青旅每晚只要780！花蓮全新「悅樂旅店」試營運　頂樓還能眺望太平洋

好山好水的花蓮是旅客嚮往的慢活景點，而大部分人探訪美景後會選擇留宿市區，如今市內新增一處堪稱豪華版青旅的「悅樂旅店」，不僅有專屬空間，共享的書房、交誼廳等設施皆十分精美完善，頂樓還能遠眺絕美風光，不論

宜蘭老屋景點！「神農青舍」結合餐酒、選物和青旅　3個願望一次滿足

結合餐酒館、選鋪和市集的神農青舍，於民國五十年建造，原為糧食局公有神農宿舍，透過老屋重塑出地方創生基地。藉由文化交流分享，邀請各地旅人來來到宜蘭，體驗風土、深入地方的美好之中。一樓外側長廊有數間選物店，包含二手書店、結合咖啡甜點的古著店以及二手選物雜貨店，選物店下午才開始營業，不要撲空囉！

懶人包／最美步道、高山湖泊皆有，宜蘭「太平山」景點交通全攻略

宜蘭的太平山森林遊樂區占地遼闊、海拔標高更達1,950公尺，日治時期是伐木的林場，後來轉型為生態保護區及森林遊樂區。園區內保留各種異於低海拔森林的林相，包括紅檜、扁柏和鐵杉等原始林木，還有溫泉、湖泊、雪景等豐富的觀光資源。這次小編就要介紹太平山景點、交通以及推薦的太平山一日遊行程，看完週末就出發！

台東不只有海岸線！卑南地質奇岩「利吉惡地x小黃山」 獨特月世界景觀

利吉惡地位在花東海岸山脈的尾端，又稱為利吉月世界，有著「台東地質國寶」之稱的利吉混同層。小黃山是中央山脈末端的卑南礫岩層，屬於歐亞板塊一部分，經雨水沖刷後，呈現奇岩聳立的景象 我與台東超過400

全新「瀑布鞦韆」好空靈！宜蘭「露營界五星飯店」大自然環繞，鳳梨造型池、月亮造景必拍

繼前陣子多處海景特色鞦韆爆紅，這次又有網友發掘了值得一拍的網美系「瀑布盪鞦韆」。此景點正隱身於宜蘭熱門聖地「鳳梨屋水上莊園」，豪華露營設備被稱讚媲美星級飯店，還有得天獨厚的大自然環境，園區更不斷新增打

盤點「台東假日市集」TOP6！ 鐵花村.月光海.鹿野2626..

你喜歡逛市集嗎？平常逛街時路上店面有玻璃窗和大門，讓人經過時都會猶豫要不要走進去，但市集一攤攤相連，沒有了建築物的隔閡更能親近藝術和商品，比起博物館、美術畫廊，這些創作更雅俗共賞一些。台東的假日市集除了文創小品外，還有結合創藝與農業的食尚美味，讓台東更活化、更年輕，小編盤點TOP6的台東假日市集我們一起來看看。

全台唯一近距離餵鯊魚！宜蘭「迷你水族館」懸空透明平台看鯊魚、魟魚腳下悠遊

想看海洋生物不只有桃園Xpark！宜蘭也有處私房景點，不僅有獨一無二的餵鯊魚體驗，還有超萌魟魚及各種魚類、貝類，像極了迷你版水族館。當中最特別的，莫過於站在透明觀景台上俯瞰鯊魚、魟魚暢遊，懸空的小看台

熱門新聞

車站美食通／台南火車站 巷弄美味吸饕客

偽出國推薦！ 北竿悠哉半日遊 遇見最美地中海夢境聚落

宜蘭冬山最新「10米高月亮、繽紛玉兔」免費拍！中秋最應景景點亮燈好夢幻

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。