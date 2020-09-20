快訊

女遭潑糞下午提告公然侮辱 律師：這招真的很可怕

夫懸賞150萬尋妻 攻中雪山失蹤30天搜救無果

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台東浪漫「大地餐桌」10月限定2場次！中秋連假在星空下賞月、嗑燒烤

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／水保局臺東分局、萬物糧倉大地慶典臉書專頁
圖／水保局臺東分局、萬物糧倉大地慶典臉書專頁

台東最美「大地餐桌」再度登場囉！由水保局臺東分局舉辦的「大地餐桌計劃」推出後備受喜愛，不定時加場，這次因應中秋連假，特別選於10/1及10/3晚安排2場自助式饗宴，讓大家在草坪上享用本土原味美食，在星空下度過與眾不同的中秋夜。

圖／水保局臺東分局、萬物糧倉大地慶典臉書專頁
圖／水保局臺東分局、萬物糧倉大地慶典臉書專頁

「大地餐桌」結合大自然美景、在地創意美食與滿滿人情味，本回配合中秋佳節，特別以燒烤為主軸，帶來台東風情「原味燒」，同樣從前菜、主菜、主食到甜點統統有，包含在地、原住民、客家及異國風味等逾十道獨特佳餚，勢必讓現場的饕客感受滿滿誠意。而入夜後的環境在燈光襯托下更顯唯美，屆時別顧著嗑美食，記得抬頭好好賞月、看星星。

圖／水保局臺東分局、萬物糧倉大地慶典臉書專頁
圖／水保局臺東分局、萬物糧倉大地慶典臉書專頁

台東獨有的浪漫西式餐桌每場限額60人，之前錯過的人，這次記得在額滿前手刀報名衝一波。而2場次中間間隔的10/2，還有熱鬧的「縱谷草地音樂會」，當天可以體驗闖關活動、欣賞歌手及樂團的精彩表演，還能開逛特色市集，超適合安排個3天2夜的輕旅行，放鬆身心！

大地餐桌秋節場資訊

時間：10/1（四）、10/3（六）18：00-20：00

地點：池上鄉農會大地劇場

報名連結：https://reurl.cc/x0Ob3e

延伸閱讀：

台南人氣冰菓室推中秋限定「黃金柚子冰」 滿滿老欉柚子果肉超鮮甜

阿嬤都想要！Q版「金蘭醬油、金蘭油膏」3D造型悠遊卡9／21開賣，嗶卡還會發光

台東旅遊 台東美食

相關新聞

台東浪漫「大地餐桌」10月限定2場次！中秋連假在星空下賞月、嗑燒烤

台東最美「大地餐桌」再度登場囉！由水保局臺東分局舉辦的「大地餐桌計劃」推出後備受喜愛，不定時加場，這次因應中秋連假，特別選於10/1及10/3晚安排2場自助式饗宴，讓大家在草坪上享用本土原味美食，在星

在「礁溪小荷蘭」大啖牛排、喝盛和號！宜蘭全新「歐風牛排屋」置身田野間

偽出國的美食景點再加一！宜蘭「倆仙沐田莊園」為礁溪人氣民宿之一，房間皆以12星座為主題命名，庭園近三層樓高的荷蘭風車更是當地吸睛地標，像極小荷蘭。如今不必住宿，也能在蘭陽平原的歐洲小鎮上，爽嗑牛排、開

小鎮漫遊走透透！ 13處「蘇澳、羅東」多樣風光、高CP值遊程一次擁有

全民瘋國旅！自從雪山隧道打通北宜交通的任督二脈後，仍然保留大片山海田園的宜蘭，成為北部民眾心目中短期旅遊的絕佳去處。 不過宜蘭這麼大，可以怎麼玩？不妨參考2020台灣小鎮漫遊護照，迎著海風，來到台灣

隱身金黃花田！花蓮赤科山「隱藏版土地公廟」成私房景點

花蓮玉里鎮赤科山正值金針花季，滿山花海如黃金花毯般迷人。在地的917農場有兩座相連、7、80公分高的迷你小廟，隱身花田間...

豪華版青旅每晚只要780！花蓮全新「悅樂旅店」試營運　頂樓還能眺望太平洋

好山好水的花蓮是旅客嚮往的慢活景點，而大部分人探訪美景後會選擇留宿市區，如今市內新增一處堪稱豪華版青旅的「悅樂旅店」，不僅有專屬空間，共享的書房、交誼廳等設施皆十分精美完善，頂樓還能遠眺絕美風光，不論

宜蘭老屋景點！「神農青舍」結合餐酒、選物和青旅　3個願望一次滿足

結合餐酒館、選鋪和市集的神農青舍，於民國五十年建造，原為糧食局公有神農宿舍，透過老屋重塑出地方創生基地。藉由文化交流分享，邀請各地旅人來來到宜蘭，體驗風土、深入地方的美好之中。一樓外側長廊有數間選物店，包含二手書店、結合咖啡甜點的古著店以及二手選物雜貨店，選物店下午才開始營業，不要撲空囉！

懶人包／最美步道、高山湖泊皆有，宜蘭「太平山」景點交通全攻略

宜蘭的太平山森林遊樂區占地遼闊、海拔標高更達1,950公尺，日治時期是伐木的林場，後來轉型為生態保護區及森林遊樂區。園區內保留各種異於低海拔森林的林相，包括紅檜、扁柏和鐵杉等原始林木，還有溫泉、湖泊、雪景等豐富的觀光資源。這次小編就要介紹太平山景點、交通以及推薦的太平山一日遊行程，看完週末就出發！

台東不只有海岸線！卑南地質奇岩「利吉惡地x小黃山」 獨特月世界景觀

利吉惡地位在花東海岸山脈的尾端，又稱為利吉月世界，有著「台東地質國寶」之稱的利吉混同層。小黃山是中央山脈末端的卑南礫岩層，屬於歐亞板塊一部分，經雨水沖刷後，呈現奇岩聳立的景象 我與台東超過400

全新「瀑布鞦韆」好空靈！宜蘭「露營界五星飯店」大自然環繞，鳳梨造型池、月亮造景必拍

繼前陣子多處海景特色鞦韆爆紅，這次又有網友發掘了值得一拍的網美系「瀑布盪鞦韆」。此景點正隱身於宜蘭熱門聖地「鳳梨屋水上莊園」，豪華露營設備被稱讚媲美星級飯店，還有得天獨厚的大自然環境，園區更不斷新增打

盤點「台東假日市集」TOP6！ 鐵花村.月光海.鹿野2626..

你喜歡逛市集嗎？平常逛街時路上店面有玻璃窗和大門，讓人經過時都會猶豫要不要走進去，但市集一攤攤相連，沒有了建築物的隔閡更能親近藝術和商品，比起博物館、美術畫廊，這些創作更雅俗共賞一些。台東的假日市集除了文創小品外，還有結合創藝與農業的食尚美味，讓台東更活化、更年輕，小編盤點TOP6的台東假日市集我們一起來看看。

全台唯一近距離餵鯊魚！宜蘭「迷你水族館」懸空透明平台看鯊魚、魟魚腳下悠遊

想看海洋生物不只有桃園Xpark！宜蘭也有處私房景點，不僅有獨一無二的餵鯊魚體驗，還有超萌魟魚及各種魚類、貝類，像極了迷你版水族館。當中最特別的，莫過於站在透明觀景台上俯瞰鯊魚、魟魚暢遊，懸空的小看台

3小時完售！宜蘭網購美食「奶酥人」開設實體店，現烤奶酥厚片、奶酥抹醬超銷魂

生吐司熱潮持續延燒，台灣自家品牌陸續推出自產特色抹醬，而奶酥界除了有上半年開始爆紅的「正面奶酥」，宜蘭也有當地超夯網購美食「奶酥人」。奶酥人日前首度開設實體店面，除了販售招牌「純粹奶酥」抹醬，現場還供

熱門新聞

台東浪漫「大地餐桌」10月限定2場次！中秋連假在星空下賞月、嗑燒烤

粉色飄雨！彰化「美人樹花海」提前盛開，搭配岸邊涼亭浪漫如畫

影／媲美日本「掃帚草美景」！中社花市打造近千坪雙色花海

武陵「桃山步道」靜謐優美！ 賞七家灣溪好愜意 登頂美景一切盡收眼底

金門限定「粉紅湖」夢幻指數破表！空拍視角堪比絕美攝影大片

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。