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台東浪漫「大地餐桌」10月限定2場次！中秋連假在星空下賞月、嗑燒烤
台東最美「大地餐桌」再度登場囉！由水保局臺東分局舉辦的「大地餐桌計劃」推出後備受喜愛，不定時加場，這次因應中秋連假，特別選於10/1及10/3晚安排2場自助式饗宴，讓大家在草坪上享用本土原味美食，在星空下度過與眾不同的中秋夜。
「大地餐桌」結合大自然美景、在地創意美食與滿滿人情味，本回配合中秋佳節，特別以燒烤為主軸，帶來台東風情「原味燒」，同樣從前菜、主菜、主食到甜點統統有，包含在地、原住民、客家及異國風味等逾十道獨特佳餚，勢必讓現場的饕客感受滿滿誠意。而入夜後的環境在燈光襯托下更顯唯美，屆時別顧著嗑美食，記得抬頭好好賞月、看星星。
台東獨有的浪漫西式餐桌每場限額60人，之前錯過的人，這次記得在額滿前手刀報名衝一波。而2場次中間間隔的10/2，還有熱鬧的「縱谷草地音樂會」，當天可以體驗闖關活動、欣賞歌手及樂團的精彩表演，還能開逛特色市集，超適合安排個3天2夜的輕旅行，放鬆身心！
大地餐桌秋節場資訊
時間：10/1（四）、10/3（六）18：00-20：00
地點：池上鄉農會大地劇場
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