快訊

路人大罵渾蛋！美豬標示民眾存疑慮 要陳時中每天吃看看

人民的法槌？墨西哥總統發起「審判前總統們」全民公投

聽新聞
test
0:00 / 0:00

在「礁溪小荷蘭」大啖牛排、喝盛和號！宜蘭全新「歐風牛排屋」置身田野間

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
園內顯眼的荷蘭風車實際真的會動，為著名地標之一。圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌
園內顯眼的荷蘭風車實際真的會動，為著名地標之一。圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌

偽出國的美食景點再加一！宜蘭「倆仙沐田莊園」為礁溪人氣民宿之一，房間皆以12星座為主題命名，庭園近三層樓高的荷蘭風車更是當地吸睛地標，像極小荷蘭。如今不必住宿，也能在蘭陽平原的歐洲小鎮上，爽嗑牛排、開喝最新進駐的「盛和號」，9月試營運期間也提供免收服務費福利，吃貨旅客走起！

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌

位於田野間的「倆仙沐田莊園」占地1千坪，園內從建築本身、各處街道、造景乃至館內裝潢設計，無一不散發歐式風情。園區擁有讓人拍不停的魅力，到風車二樓還可俯瞰庭園全景及純白的木棧平台，而新開設的餐館本身也是棟歐洲建築，不用走遠店外就能輕鬆拍出美照。

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌

本回手搖品牌「盛和號」首度進駐礁溪，提供各式茶飲之餘，由於法廚阿成師為台南小銅鍋餐酒館/舒芙蕾甜點創辦人，因此「盛和號 宜蘭礁溪 莊園碳烤牛排屋」主打法式甜點系奶蓋茶飲，也販售多款法式排餐、招牌舒芙蕾與手作甜點。

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌

其中主廚獨家研發了5種乳製品混合打成的奶蓋，喝起來濃郁綿密，風味獨特。而宜蘭ㄚ欣的美食日誌也推薦「米蘭式慢燉3小時羊膝」、「布根地紅酒慢燉和牛臉頰」等主餐，喜愛甜點的則不能錯過現烤達30分鐘的「法國皇家現烘舒芙蕾」，入口即化的口感令人著迷。

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌

飽餐一頓後，最適合漫步歐風街道、逛全區拍美照，入夜亮燈後也別有一番風味，周邊也鄰近提供全台唯一餵鯊魚體驗的金車生技水產養殖研發中心，是時候規劃一趟療癒的輕旅行！

盛和號 宜蘭礁溪 莊園碳烤牛排屋

地址︰宜蘭縣礁溪鄉茅埔三路33號（倆仙沐田莊園內）
營業時間︰11:30-20:30（週四公休）
供參時段：排餐11:30-14:00、17:00-20:30；下午茶14:00-17:00
低消：排餐時段大人600元，7歲以上小孩低消300元，下午茶時段大人低消300元，7歲以上小孩低消200元，低消可合併計算，9月試營運期間免收服務費

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌

延伸閱讀：

隱身樹林的廟宇！新竹28公頃「山丘秘境」免費逛，3大必拍場景秒飛日本

嘉義「台版九寨溝」限定壯觀美景！三層瀑布飛瀉而下，順著懶人步道即抵達

銀白世界美如畫！全台2大「雪白芒花」滿開，入秋最美9月雪＋火車好壯觀

下午茶 礁溪 牛排 宜蘭旅遊 宜蘭美食

相關新聞

在「礁溪小荷蘭」大啖牛排、喝盛和號！宜蘭全新「歐風牛排屋」置身田野間

偽出國的美食景點再加一！宜蘭「倆仙沐田莊園」為礁溪人氣民宿之一，房間皆以12星座為主題命名，庭園近三層樓高的荷蘭風車更是當地吸睛地標，像極小荷蘭。如今不必住宿，也能在蘭陽平原的歐洲小鎮上，爽嗑牛排、開

小鎮漫遊走透透！ 13處「蘇澳、羅東」多樣風光、高CP值遊程一次擁有

全民瘋國旅！自從雪山隧道打通北宜交通的任督二脈後，仍然保留大片山海田園的宜蘭，成為北部民眾心目中短期旅遊的絕佳去處。 不過宜蘭這麼大，可以怎麼玩？不妨參考2020台灣小鎮漫遊護照，迎著海風，來到台灣

隱身金黃花田！花蓮赤科山「隱藏版土地公廟」成私房景點

花蓮玉里鎮赤科山正值金針花季，滿山花海如黃金花毯般迷人。在地的917農場有兩座相連、7、80公分高的迷你小廟，隱身花田間...

豪華版青旅每晚只要780！花蓮全新「悅樂旅店」試營運　頂樓還能眺望太平洋

好山好水的花蓮是旅客嚮往的慢活景點，而大部分人探訪美景後會選擇留宿市區，如今市內新增一處堪稱豪華版青旅的「悅樂旅店」，不僅有專屬空間，共享的書房、交誼廳等設施皆十分精美完善，頂樓還能遠眺絕美風光，不論

宜蘭老屋景點！「神農青舍」結合餐酒、選物和青旅　3個願望一次滿足

結合餐酒館、選鋪和市集的神農青舍，於民國五十年建造，原為糧食局公有神農宿舍，透過老屋重塑出地方創生基地。藉由文化交流分享，邀請各地旅人來來到宜蘭，體驗風土、深入地方的美好之中。一樓外側長廊有數間選物店，包含二手書店、結合咖啡甜點的古著店以及二手選物雜貨店，選物店下午才開始營業，不要撲空囉！

懶人包／最美步道、高山湖泊皆有，宜蘭「太平山」景點交通全攻略

宜蘭的太平山森林遊樂區占地遼闊、海拔標高更達1,950公尺，日治時期是伐木的林場，後來轉型為生態保護區及森林遊樂區。園區內保留各種異於低海拔森林的林相，包括紅檜、扁柏和鐵杉等原始林木，還有溫泉、湖泊、雪景等豐富的觀光資源。這次小編就要介紹太平山景點、交通以及推薦的太平山一日遊行程，看完週末就出發！

台東不只有海岸線！卑南地質奇岩「利吉惡地x小黃山」 獨特月世界景觀

利吉惡地位在花東海岸山脈的尾端，又稱為利吉月世界，有著「台東地質國寶」之稱的利吉混同層。小黃山是中央山脈末端的卑南礫岩層，屬於歐亞板塊一部分，經雨水沖刷後，呈現奇岩聳立的景象 我與台東超過400

全新「瀑布鞦韆」好空靈！宜蘭「露營界五星飯店」大自然環繞，鳳梨造型池、月亮造景必拍

繼前陣子多處海景特色鞦韆爆紅，這次又有網友發掘了值得一拍的網美系「瀑布盪鞦韆」。此景點正隱身於宜蘭熱門聖地「鳳梨屋水上莊園」，豪華露營設備被稱讚媲美星級飯店，還有得天獨厚的大自然環境，園區更不斷新增打

盤點「台東假日市集」TOP6！ 鐵花村.月光海.鹿野2626..

你喜歡逛市集嗎？平常逛街時路上店面有玻璃窗和大門，讓人經過時都會猶豫要不要走進去，但市集一攤攤相連，沒有了建築物的隔閡更能親近藝術和商品，比起博物館、美術畫廊，這些創作更雅俗共賞一些。台東的假日市集除了文創小品外，還有結合創藝與農業的食尚美味，讓台東更活化、更年輕，小編盤點TOP6的台東假日市集我們一起來看看。

全台唯一近距離餵鯊魚！宜蘭「迷你水族館」懸空透明平台看鯊魚、魟魚腳下悠遊

想看海洋生物不只有桃園Xpark！宜蘭也有處私房景點，不僅有獨一無二的餵鯊魚體驗，還有超萌魟魚及各種魚類、貝類，像極了迷你版水族館。當中最特別的，莫過於站在透明觀景台上俯瞰鯊魚、魟魚暢遊，懸空的小看台

3小時完售！宜蘭網購美食「奶酥人」開設實體店，現烤奶酥厚片、奶酥抹醬超銷魂

生吐司熱潮持續延燒，台灣自家品牌陸續推出自產特色抹醬，而奶酥界除了有上半年開始爆紅的「正面奶酥」，宜蘭也有當地超夯網購美食「奶酥人」。奶酥人日前首度開設實體店面，除了販售招牌「純粹奶酥」抹醬，現場還供

絕無僅有的「跳海」！清水斷崖不一樣的玩法　這裡的海就該跳下去

參加遊艇行程就該以愜意之心展開，初階者適合以短暫2至3小時為主的海上玩水與遊艇上PARTY的體驗當作遊艇入門選擇，而夏天在花蓮推出的山漫步與海遊艇出海旅行就是恰到好處的遊程。

熱門新聞

影／一年一度「關鬼門夜市」登場 長達近1公里空拍超美

台南哪樣美食紅的莫名其妙 網友點名兩樣「過譽了！」

武界壩遊客被沖走釀4死 南投縣危險水域還有131處

凌晨吃得到的早午餐！台中「燒肉咬蛋」招牌吐司夾肉蛋、脆皮蛋餅超欠吃

茶園天空步道、忘憂森林！想要出國去南投即可　北歐風情畫藏秘境

免門票爽玩親子設施！嘉義太保景點「故宮南院」溜小孩一日遊，還能打卡波波草

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。