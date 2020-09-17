在「礁溪小荷蘭」大啖牛排、喝盛和號！宜蘭全新「歐風牛排屋」置身田野間

偽出國的美食景點再加一！宜蘭「倆仙沐田莊園」為礁溪人氣民宿之一，房間皆以12星座為主題命名，庭園近三層樓高的荷蘭風車更是當地吸睛地標，像極小荷蘭。如今不必住宿，也能在蘭陽平原的歐洲小鎮上，爽嗑牛排、開喝最新進駐的「盛和號」，9月試營運期間也提供免收服務費福利，吃貨旅客走起！

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌 圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌

位於田野間的「倆仙沐田莊園」占地1千坪，園內從建築本身、各處街道、造景乃至館內裝潢設計，無一不散發歐式風情。園區擁有讓人拍不停的魅力，到風車二樓還可俯瞰庭園全景及純白的木棧平台，而新開設的餐館本身也是棟歐洲建築，不用走遠店外就能輕鬆拍出美照。

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌 圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌

本回手搖品牌「盛和號」首度進駐礁溪，提供各式茶飲之餘，由於法廚阿成師為台南小銅鍋餐酒館/舒芙蕾甜點創辦人，因此「盛和號 宜蘭礁溪 莊園碳烤牛排屋」主打法式甜點系奶蓋茶飲，也販售多款法式排餐、招牌舒芙蕾與手作甜點。

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌

其中主廚獨家研發了5種乳製品混合打成的奶蓋，喝起來濃郁綿密，風味獨特。而宜蘭ㄚ欣的美食日誌也推薦「米蘭式慢燉3小時羊膝」、「布根地紅酒慢燉和牛臉頰」等主餐，喜愛甜點的則不能錯過現烤達30分鐘的「法國皇家現烘舒芙蕾」，入口即化的口感令人著迷。 圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌 圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌

飽餐一頓後，最適合漫步歐風街道、逛全區拍美照，入夜亮燈後也別有一番風味，周邊也鄰近提供全台唯一餵鯊魚體驗的金車生技水產養殖研發中心，是時候規劃一趟療癒的輕旅行！

盛和號 宜蘭礁溪 莊園碳烤牛排屋

地址︰宜蘭縣礁溪鄉茅埔三路33號（倆仙沐田莊園內）營業時間︰11:30-20:30（週四公休）供參時段：排餐11:30-14:00、17:00-20:30；下午茶14:00-17:00低消：排餐時段大人600元，7歲以上小孩低消300元，下午茶時段大人低消300元，7歲以上小孩低消200元，低消可合併計算，9月試營運期間免收服務費

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌

延伸閱讀：

．隱身樹林的廟宇！新竹28公頃「山丘秘境」免費逛，3大必拍場景秒飛日本

．嘉義「台版九寨溝」限定壯觀美景！三層瀑布飛瀉而下，順著懶人步道即抵達

．銀白世界美如畫！全台2大「雪白芒花」滿開，入秋最美9月雪＋火車好壯觀