聽新聞
test
0:00 / 0:00
豪華版青旅每晚只要780！花蓮全新「悅樂旅店」試營運 頂樓還能眺望太平洋
好山好水的花蓮是旅客嚮往的慢活景點，而大部分人探訪美景後會選擇留宿市區，如今市內新增一處堪稱豪華版青旅的「悅樂旅店」，不僅有專屬空間，共享的書房、交誼廳等設施皆十分精美完善，頂樓還能遠眺絕美風光，不論是一家人、三五好友還是背包客都能輕鬆玩、舒服住。
「悅樂旅店‧花蓮」鄰近中正商圈，若想前往東大門夜市、遠東百貨、南濱觀光公園等熱門必去，只要步行10分鐘即可。作為花蓮全新住宿，悅樂旅店以青旅的概念結合了飯店級別的設施，主打輕奢華旅宿路線，附雙人、四人房型，還有男、女各自專屬的背包客房。其中背包客房型分為4至6鋪位，每晚最低只要780元即可入住，是喜愛體驗單人旅行的小資族新興選擇。
而館內最大亮點為營造出「家」氛圍的公共設施，寬敞的客廳空間、交誼互動大廳、享食空間、書房、自助洗衣房應有盡有，風景控還能到頂樓欣賞太平洋壯闊景緻，在放空的同時，順道放下煩憂，盡情累積輕旅行的美好回憶。
悅樂旅店‧花蓮
地址：花蓮縣花蓮市中福路122號
延伸閱讀：
．全台唯一「侏羅紀公園」延長展期至11月！大板根森林內爽拍超擬真恐龍、泡森林浴
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言