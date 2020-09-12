豪華版青旅每晚只要780！花蓮全新「悅樂旅店」試營運　頂樓還能眺望太平洋

好山好水的花蓮是旅客嚮往的慢活景點，而大部分人探訪美景後會選擇留宿市區，如今市內新增一處堪稱豪華版青旅的「悅樂旅店」，不僅有專屬空間，共享的書房、交誼廳等設施皆十分精美完善，頂樓還能遠眺絕美風光，不論是一家人、三五好友還是背包客都能輕鬆玩、舒服住。

飯店主打輕奢華路線，裝潢設計皆精緻。圖／悅樂旅店臉書專頁 飯店主打輕奢華路線，裝潢設計皆精緻。圖／悅樂旅店臉書專頁

「悅樂旅店‧花蓮」鄰近中正商圈，若想前往東大門夜市、遠東百貨、南濱觀光公園等熱門必去，只要步行10分鐘即可。作為花蓮全新住宿，悅樂旅店以青旅的概念結合了飯店級別的設施，主打輕奢華旅宿路線，附雙人、四人房型，還有男、女各自專屬的背包客房。其中背包客房型分為4至6鋪位，每晚最低只要780元即可入住，是喜愛體驗單人旅行的小資族新興選擇。

青春背包客房。圖／悅樂旅店官網 書想室。圖／悅樂旅店臉書專頁

而館內最大亮點為營造出「家」氛圍的公共設施，寬敞的客廳空間、交誼互動大廳、享食空間、書房、自助洗衣房應有盡有，風景控還能到頂樓欣賞太平洋壯闊景緻，在放空的同時，順道放下煩憂，盡情累積輕旅行的美好回憶。

頂樓空中花園。圖／悅樂旅店官網

悅樂旅店‧花蓮

地址：花蓮縣花蓮市中福路122號

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