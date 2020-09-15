小鎮漫遊走透透！ 13處「蘇澳、羅東」多樣風光、高CP值遊程一次擁有

全民瘋國旅！自從雪山隧道打通北宜交通的任督二脈後，仍然保留大片山海田園的宜蘭，成為北部民眾心目中短期旅遊的絕佳去處。

不過宜蘭這麼大，可以怎麼玩？不妨參考2020台灣小鎮漫遊護照，迎著海風，來到台灣三大漁港之一南方澳所在的「蘇澳」，上山眺望一線天，下海戲水透心涼！接著遊賞宜蘭大城「羅東」，造訪林業文化園區、文化工場與特色咖啡廳，感受在地文化。更重要的是，順著這個路線走，可以一次集到兩個小鎮章，集滿5個章就可以參加抽獎，出遊還能拿好禮，CP值這麼高的遊程，等你來玩爆！

▴羅東與蘇澳的集章點直線距離僅需半小時／圖片來源：Kay Hsu

海洋之心－蘇澳

1.南方澳遊客中心

第一次來到人生地不熟的地方，不知道從哪玩起，前往遊客中心就對啦！南方澳遊客中心坐落於進入南方澳的交通要道上，醒目且易達，本次蘇澳的小鎮章點之一也位於此處，集章兼問路超方便。

此外，遊客中心與「進安宮」比鄰而居，其與南天宮都是主祀媽祖，不同的是，進安宮的神像頭部與手部皆由寶石珊瑚打造，再以珊瑚粉與金粉塗裝於外部，造就獨具特色的「寶石珊瑚媽祖」，也是本次蘇澳鎮章的靈感來源唷！

▴南方澳遊客中心外觀／圖片來源：Kay Hsu

▴集到蘇澳章囉／圖片來源：Kay Hsu

⁃ 地址：宜蘭縣蘇澳鎮江夏路85號

⁃ 電話：03-995-3885

⁃ 營業時間：09:00－17:00

2.內埤情人灣

沿著漁港的內埤路一路向前，順著指標，就能抵達內埤情人灣。情人灣是夾在太平洋與漁港中間的礫石沙丘，因位置隱蔽，日光映照在大大小小的礫石上，折射出浪漫夢幻氛圍，受到不少情侶喜愛，因而有情人灣之名。雖然因為地形關係不宜下水，仍可擁抱東昇旭日、聽濤觀浪，沿岸還坐落不少咖啡廳，獨享海景第一排。

▴輕盈的浪花帶來消暑涼意，濤聲陣陣而空靈，放空一整天也沒問題／圖片來源：Kay Hsu

3.海洋20M咖啡廳

海洋20M咖啡廳坐落於內埤情人灣，以藍白色的地中海風格為特色，共分二館與本館，二館位於停車場入口處，學府路上看到的巨大黃色氧氣瓶就是他們了，不過小編私心推薦再往前走一小段的本館，面海的視野更寬闊。櫃台與洗手間在地下一樓，另提供借問站服務；二樓是室內座位，三樓則是撐起大陽傘的露天座，加上涼爽海風，就算正值盛夏也不熱，當然最重要的是眼前一覽無遺的海景，配上一杯冰咖啡或冰果汁，愜意又悠閒。

▴滿滿地中海風情的建築物，椰子樹長得很張揚／圖片來源：Kay Hsu

▴頂樓露臺的海景第一排view／圖片來源：Kay Hsu

⁃ 地址：宜蘭縣蘇澳鎮造船路108號

⁃ 電話：03-997-3818

⁃ 營業時間：11：00－21：00

4.南方澳觀景台

由停車場改建的南方澳觀景台，位於蘇花公路108公里處，海拔約140公尺，可遠眺南方澳、北方澳、筆架山與內埤情人灣，環抱海天一線、360度壯闊景色。除了可以驅車前往，也可以從南安國小旁的步道步行上去，上行大約18分鐘，推薦給想要一邊運動一邊欣賞沿途風景的遊人唷！

▴南方澳觀景台可以俯瞰整個南方澳與內埤情人灣／圖片來源：Kay Hsu

5.蝦餅

來到漁港就要吃海鮮！小編在遊客中心詢問時，服務人員就大力推薦這一味「無名蝦餅」，沒有店面，僅僅是一個流動攤位，通常會落在南寧路上、蘇澳農會對面，每天下午一點才會出現。無名蝦餅以番薯籤餅做底，再鋪滿早上才採買好的九蝦，最後高溫油炸，炸出金黃色的鹹香甜滋味，不油不膩，一點點胡椒粉就能提味、襯托九蝦的鮮，而且比臉還大的餅面，竟然只要35元，是真正的俗擱大碗！

▴35元的蝦餅炸得金黃酥脆，當主餐完全綽綽有餘／圖片來源：Kay Hsu

⁃ 地址：宜蘭縣蘇澳鎮南寧路

⁃ 營業時間：13：00－17：00

因蘇澳多雨，加上當地豐厚的石灰岩層，造就台灣獨一無二的低溫礦泉。蘇澳冷泉恆溫攝氏22度，無色無臭，，富含二氧化碳，因此會不時冒出氣泡，台灣第一家汽水廠便是看上這樣的優勢，在七星山下設廠，製作蔚為流行的彈珠汽水；著名特產羊羹也離不開冷泉的功勞。如今蘇澳冷泉規劃完善，除了冷泉公園（大眾池），還有個人湯屋、體驗區（泡腳池）及阿里史冷泉區，無論是想要闔家大小一起玩水、還是獨享優質冷泉，來到這裡就對啦！

▴體驗區（泡腳池）的彩色雨傘不僅超好拍，還有遮陽的功能／圖片來源：Kay Hsu

▴想要獨享，也有個人湯屋可以選擇唷／圖片來源：Kay Hsu

⁃ 地址：宜蘭縣蘇澳鎮中原路

⁃ 網址：蘇澳觀光旅遊網 https://welcome2suao.com.tw/zh-tw/Attraction/Detail?id=1

7.蘇澳廟口米粉羹

米粉羹是許多宜蘭人從小吃到大的傳統吃食，粗粗的米粉條，加上其他佐料，用太白粉勾芡，黑醋提點酸香，熱呼呼地吃，最能抵禦宜蘭濕冷的尋常天氣。蘇澳廟口米粉羹開張一甲子，招牌米粉羹配料豐富，吃得到豆皮、木耳、紅蘿蔔及菜脯，小小一碗就可以飽腹。花生湯和八寶粥也是不少人的心頭好，若有閒來到冷泉區泡湯，不妨也來一碗在地滋味吧！

▴廟口米粉羹就在冷泉附近／圖片來源：Kay Hsu

▴飄香六十年的在地好滋味／圖片來源：Kay Hsu

⁃ 地址：宜蘭縣蘇澳鎮中原路6號

⁃ 電話：03-996-5888

⁃ 營業時間：07：00－17：00

文化之根－羅東

1.藝境空間

車水馬龍的公正路旁，藝境空間的檜木構造在一片水泥建築裡格外顯眼。藝境空間是本次羅東的集章點之一，由「藝境絲竹」駐館經營，除了販售飲品、輕食，也兼營展覽與各式各樣的藝文活動，在古色古香的建物裡，邀請在地人與外地人，沉浸恬靜舒適的氛圍，挖掘每個角落的巧思，共享羅東的美好。

▴被綠意包裹住的藝境空間／圖片來源：Kay Hsu

▴集章點就在門口／圖片來源：Kay Hsu

⁃ 地址：羅東鎮公正路199-1號

⁃ 電話：03-956-0898

⁃ 營業時間：週二至週五11:00－17:00；週六、日11:00－19:00

2.林業文化園區

日據時期，台灣有三大林場，太平山林場就是其中一個，而林場的出張所與貯木池則位在羅東，並隨著林業的蓬勃一同起飛，奠定如今地位。1982年，林場步入歷史，出張所的舊物卻是完好地保留下來，紀錄曾經的榮景。園區以貯木池為中軸，分為戶內外展示空間，蒸氣式火車頭、鐵軌、車廂等，是人氣高漲的打卡地點；木屑步道與環池步道，則是攝影愛好者捕捉野鳥與生態的絕佳平台。還有多處展示館與親子空間，讓遊客得以藉由展覽、遊樂設施，更認識腳下這片土地。

▴園區內的貯木池，以前主要用來保存珍貴木料／圖片來源：Kay Hsu

▴車廂也被完好地保留下來，成為著名的打卡景點／圖片來源：Kay Hsu

⁃ 地址：宜蘭縣羅東鎮中正北路118號

⁃ 電話：03-954-5114

⁃ 營業時間：06:00－17:00

3.羅東文化工場

羅東鎮章上的神祕建築物，正是羅東文化工場！位於台9線旁高約18公尺的大棚架，是羅東的新地標，以羅東早期林業為建築理念，綿延一道長約113公尺的天空藝廊，兼具文化展演、運動休閒及文創產業發展等功能，是體驗羅東美學、拍攝美照的好所在。

▴圖片來源：欣傳媒資料庫

⁃ 地址：宜蘭縣羅東鎮純精路一段96號

⁃ 電話：03-957-7440

4.1970s古物販售

在人來人往的羅東火車站前、便利商店的樓上，像是老爸的一卡皮箱，裝藏許多舊時代古物，這裡是1970s古物販售，步入其中，彷彿掉入時間縫隙，不同年代的物品共處一室，全是老闆自年輕時一路蒐集、整修的戰利品，小至墨鏡、大至櫥櫃、膠捲放映機，在當代消失的痕跡，都可以在這裡找到。都說時尚是一個循環，安知老美感不會重返舞台？喜歡古物、二手物的你，絕對不要錯過這裡囉！

▴店內琳瑯滿目，許多古物跨越時空，在此相聚／圖片來源：Kay Hsu

⁃ 地址：宜蘭縣羅東鎮公正路61號2樓

⁃ 營業時間：13 : 00－18 : 00（週三公休）

5.貓的生活提案

公正街算是羅東市區的咖啡集散地，小小一條，各家各擁風格，其中這家咖啡廳，便是以貓咪為主題，提出像貓一樣的生活模式，慵懶愜意，隨心所欲。實際上，店裡也真的很多貓，因此雖說想要像貓一樣生活，但還是要遵守一下店家的規則，保護自己，也保護這些可愛的貓咪～

除此之外，餐點也毫不馬虎，嚴選在地食材，與當地小農合作，現點現做精緻飽腹的鹹食及療癒甜食。不過為維護品質，餐點幾乎都是限量製作，若是為了美食而去，建議即早到訪唷！

▴店貓的花名錄XD／圖片來源：Kay Hsu

▴專屬貓咪的活動空間（左），以及滿滿香草籽的焦糖奶油乳酪布丁（右）／圖片來源：Kay Hsu

⁃ 地址：宜蘭縣羅東鎮公正街32號

⁃ 電話：03-955-1766

⁃ 營業時間：週一至週四11:00－19:00；週五至週日11:00－20:00

6.食至名龜

從小攤車發展到如今的小小店面，食至名龜就像羅東的深夜食堂，專賣油飯和蛋餅。傳承姨婆與阿嬤的總舖師手藝，配方精神不變，不斷改良後融入現代口味，不只熟客每天必來，也成為外地人朝聖打卡的美食icon。

▴圖片來源：Kay Hsu

▴「黯然銷魂捲」以傳統油飯為主調，佐里肌豬肉、半熟蛋及泡菜，鹹香酸辣交織在一起，中和了可能的油膩，越吃越順口，也越吃越大口／圖片來源：Kay Hsu

⁃ 地址：宜蘭縣羅東鎮民權路9號

⁃ 電話：03-955-3353

⁃ 營業時間：16:30－23:00（週二公休）

文／欣台灣Kay Hsu

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