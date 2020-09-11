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宜蘭老屋景點！「神農青舍」結合餐酒、選物和青旅　3個願望一次滿足

聯合新聞網 / ReadyGo出發前

圖文/VVN@ReadyGo

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

結合餐酒館、選鋪和市集的神農青舍，於民國五十年建造，原為糧食局公有神農宿舍，透過老屋重塑出地方創生基地。藉由文化交流分享，邀請各地旅人來來到宜蘭，體驗風土、深入地方的美好之中。一樓外側長廊有數間選物店，包含二手書店、結合咖啡甜點的古著店以及二手選物雜貨店，選物店下午才開始營業，不要撲空囉！

長廊底部有一面牆適合拍照打卡，牆面上寫著：這世界除了筷子，什麼都可以放下。對於吃貨專家看到這兩句話，可是點頭如搗蒜的同意，同時也呼應二樓的餐酒合作社。進門後的一樓可以看見神農青舍的服務台，同時販售選物，空間打造得充滿復古感，從繩索吊燈、牆上的世界地圖到家飾擺設的風格和諧，而服務台的木製邊框與木地板色調一致，是個無一處不用心的地方。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

走上二樓便是餐酒合作社的用餐空間，整體設計明亮寬敞，大面積窗戶採光加上純白透光窗簾，讓室內有充足陽光的同時也不過曬。放眼一望才發現，裝潢佈置與一樓空間有彼此呼應，吧檯同樣以木質調設計為主，加上磨石子桌面和地板烘托出復古老建築的味道，氛圍更是完整到位。

角落細節佈置用心，多處可見舊時代小物，有復古打字機、舊式磅秤，甚至是大型傳統收音機一次呈現於此，而復古壓紋皮沙發的擺設和色調都讓空間完整度更高，對於熱愛舊物又著迷於復古的你，來用餐時可別錯過這樣與老屋結合的精緻小天地。特別的是為了完整保存老屋的樣貌，地板保留磨石子和傳統花磚的拼接樣式。

菜單上有許多結合宜蘭在地食材做出的餐點，種類有早午餐、排餐、義大利麵及燉飯等。選擇早午餐皆附一杯紅茶或美式咖啡，配料有炒蛋或太陽蛋，水果沙拉附莓果沙拉醬，清爽美味，炸得酥脆剛好的薯條，一旁沾醬為特製腐乳醬，搭配起來順口不突兀，也是讓人一根接一根的涮嘴程度。

特別推薦奶油腐乳鴨胸燉飯和剝皮辣椒雞排手工麵，原先擔心腐乳味道與燉飯可能不搭，沒想到嘗試後很像開啟新世界一般，奶油香和鹹甜腐乳結合成絕佳拍檔，不會有普通燉飯容易膩口的滋味，鴨胸軟嫩熟度剛好。剝皮辣椒手工麵Q彈有嚼勁，微辣順口，是一款很快完食的餐點。飲品除了茶、咖啡、氣泡飲等，更提供宜蘭在地吉姆老爹精釀啤酒，是下午晚上與三五好友小酌暢聊的首選。

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神農青舍也有青年旅館住宿，提供男女分宿的單床位，以及雙人房的選擇，雙人房同樣是大面玻璃窗設計罩上一層純白窗簾，柔和的光線灑落使房間散發出舒適宜人的氛圍，不過要注意的是，老宅屋頂無法讓隔間是完全密合的，提醒注重隔音的旅人。

來宜蘭，不妨到神農青舍走一趟，親自看看60年老建築的重生，點一份在地食材的餐點，享受愜意自在的環境，在這裡留下與家人朋友的珍貴記憶，為老宅點綴一些新氣息。

神農青舍 Shen Nong Village

地址｜宜蘭縣宜蘭市神農路二段96號

營業時間｜週一至週日11：30-21：00，週二公休（週日-週四最後點餐20：00，週五-週六最後點餐20：30）

聯絡電話｜03-9352770

◎半自助式，無服務費

延伸閱讀>>宜蘭住宿新推薦！松風文旅360度全景無邊際泳池好夢幻

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