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懶人包／最美步道、高山湖泊皆有，宜蘭「太平山」景點交通全攻略

聯合新聞網 / FunTime旅遊比價
太平山國家森林遊樂區 圖／太平山國家森林遊樂區官網
太平山國家森林遊樂區 圖／太平山國家森林遊樂區官網

宜蘭的太平山森林遊樂區占地遼闊、海拔標高更達1,950公尺，日治時期是伐木的林場，後來轉型為生態保護區及森林遊樂區。園區內保留各種異於低海拔森林的林相，包括紅檜、扁柏和鐵杉等原始林木，還有溫泉、湖泊、雪景等豐富的觀光資源。這次小編就要介紹太平山景點、交通以及推薦的太平山一日遊行程，看完週末就出發！

太平山交通

太平山國家森林遊樂區

自行開車

➢從基隆

台2線（濱海公路）→壯圍→台7線→台7甲線（3.7K）→宜專1線→土場→鳩之澤→太平山

➢從台北

1. 國道5號→宜蘭交流道→台7線→台7甲線（3.7K）→宜專1線→土場→鳩之澤→太平山

2. 國道5號→羅東交流道→台7丙線→台7線→台7甲線（3.7K）→宜專1線→土場→鳩之澤→太平山

3. 台9線（北宜公路）→頭城鎮→宜蘭市→省道台7線→省道台7甲線（3.7K）→宜專1線→土場→鳩之澤→太平山

➢從桃園

大溪→台7線（北橫公路）→省道台7甲線（3.7K）→宜專1線→土場→鳩之澤→太平山

➢從東部

台9線（蘇花公路）→台7丙線→台7線→台7甲線（3.7K）→宜專1線→土場→鳩之澤→太平山

➢從其他縣市

行駛國道3號至台北→於南港系統接國道5號→宜蘭交流道→台7線→台7甲線（3.7K）→宜專1線→土場→鳩之澤→太平山

大眾運輸

➢國光客運1750路線

每週六、日上午7:40於宜蘭轉運站發車，經羅東轉運站時約為8:00，並於10:00左右抵達太平山，路線可參考國光客運網站。回程發車時間為15:00。

票價（宜蘭－太平山）：全票243元，半票121元

行駛時間：約2小時30分

➢太平山平日專車

平日加開班次路線與1750路線相同，但109年7月1日起暫時不停鳩之澤溫泉，並新增見晴步道上下站點。平日專車一律採預約購票，可至國光客運窗口、三大超商、國光客運官網網路訂票系統買票。

票價（宜蘭－太平山）：全票243元，半票121元

行駛時間：約2小時30分

太平山景點－鳩之澤溫泉

圖／太平山國家森林遊樂區官網
圖／太平山國家森林遊樂區官網

鳩之澤溫泉。 圖／太平山國家森林遊樂區官網
鳩之澤溫泉。 圖／太平山國家森林遊樂區官網

鳩之澤原名燒水，就是地熱、溫泉的意思，過去曾是日本伐木工人的溫泉澡堂。溫泉源頭溫度高達攝氏140度，熱滾滾的泉水正好可以用來煮溫泉蛋！泡湯區的溫度則調至最舒服的38～42度，溫泉池有露天SPA池、家庭野湯區和男女裸湯，其中露天SPA池中幾顆鑿了洞的大石頭是颱風帶來的，中空的大石就像浴缸，成了鳩之澤溫泉的最大特色！

小編小提醒：目前鳩之澤溫泉封園整修中，預計整修至9/20，10/1重新開放

地址：宜蘭縣大同鄉燒水巷25號

交通：

▸太平山遊客中心開車9分鐘

▸搭乘1750至仁澤（鳩之澤）站下車

開放時間：9:00-19:00（煮蛋槽開放時間9:00-18:00）

泡湯費用：假日200元，非假日或搭乘大眾運輸持有票根者150元

鳩之澤溫泉詳細票價表>>

太平山景點－蹦蹦車 x 茂興車站

蹦蹦車 x 茂興車站。 圖／KLOOK
蹦蹦車 x 茂興車站。 圖／KLOOK

太平山必搭的蹦蹦車，在今年7/10恢復全線通車啦～這輛昔日載運伐木機具的小火車，因為行駛中會發出「蹦、蹦」聲而得名，最大的特色就是車廂沒有窗戶也沒有門，坐在車內可以直接吸收森林的芬多精，感受被大自然沒有隔閡地環繞著。遊客可以從太平山站搭乘蹦蹦車到茂興車站，並預留一個小時左右，到茂興懷舊步道散步看風景！

地址：宜蘭縣南澳鄉

交通：太平山遊客中心至太平山蹦蹦車站開車約30分鐘

蹦蹦車營運時間：7:30-17:00

蹦蹦車票價：全票180元，優待票120元

蹦蹦車詳細乘車資訊>>

太平山景點－翠峰湖

翠峰湖。 圖／Flickr
翠峰湖。 圖／Flickr

翠峰湖是台灣最大的高山湖泊，雨季時湖面可達25公頃，又因為坐落在太平山和大元山之間、海拔1,840公尺，翠峰湖在冬天時是有機會看見白茫茫的雪景的，對於沒什麼機會看雪的台灣人來說非常稀奇！翠峰湖周圍有條環山步道，全長將近4公里，海拔比翠峰湖更高，在1,900至2,000公尺之間，由於全程採用生態工法，動、植物保護良好，可以在這裡看見大自然旺盛的生命力。

地址：宜蘭縣南澳鄉平元林道

交通：太平山遊客中心開車1小時

開放時間（觀景台）：6:00-17:00

太平山景點－見晴懷古步道

見晴懷古步道。 圖／IG, chu_yc
見晴懷古步道。 圖／IG, chu_yc

見晴懷古步道是日治時期運送木材道路的部分路段，經整建後走起來更安全，卻也不失懷舊感，且更榮登外國網友票選「全球最美28條小路」之一，是台灣唯一入選的步道。見晴懷古步道長度僅有900公尺，走起來並不會很累，起霧時可以享受雲霧繚繞的感覺，冬天也有機會看到白雪覆蓋的舊鐵道喔！

地址：宜蘭縣大同鄉太平巷58之1號

交通：太平山遊客中心開車約30分鐘

開放時間：6:00-17:00

太平山景點－紅葉步道

紅葉步道。 圖／IG, miss_embankment
紅葉步道。 圖／IG, miss_embankment

太平山這條美麗的紅葉步道，不同於秋天的楓紅，是在4～9月綻放紫紅色新葉的「紫葉槭」，有將近半年的時間可以欣賞這火紅的林蔭步道。這條紅葉步道就是太平山莊的中央階梯，一共496階，沿著階梯往上會經過雲海咖啡館、餐廳、小木屋客房等館，最後來到鎮安宮。走在這麼唯美的步道，不知不覺就爬上頂端了！

地址：宜蘭縣大同鄉太平巷58之1號

交通：太平山遊客中心乘車約35分鐘

太平山景點－清水地熱公園

清水地熱公園。 圖／Wikimedia
清水地熱公園。 圖／Wikimedia

清水地熱公園位在太平山山腳下，上山前或下山後可以小繞一下過來泡泡腳、用溫泉煮東西吃！清水地熱的販賣部販售雞蛋、玉米、香菇、筊白筍、蝦子等各種食材，每樣東西該煮多久也都有貼心告示，還有竹簍出租的服務，把食材放到竹簍裡，拿到冒著熱氣的溫泉池煮，時間一到再拿去冷卻池降溫，這樣不只鎖住食物的甜味，也不怕被燙到啦～

地址：宜蘭縣大同鄉三星路八段501巷150號

交通：羅東火車站開車約45分鐘

開放時間：9:00-17:00

太平山一日遊行程推薦

太平山森林遊樂區。 圖／KLOOK
太平山森林遊樂區。 圖／KLOOK

曾經作為北部重要伐木林場的太平山森林遊樂區，自然資源豐富，因此來到太平山，就要漫步在園區步道，欣賞2,500年歷史的紅檜、眺望壯闊的蘭陽平原，接著可以前往台灣最大的高山湖泊－翠峰湖，沿著環山步道行走，吸收滿滿的芬多精。如果走累了，就到太平山莊休息，或是可以搭乘蹦蹦車，輕鬆暢遊青翠山林！

太平山四季都有著不同面貌，夏天上山可以避暑，冬天則有機會看到雪景，不管什麼季節都很適合上山遊玩。不會開車的朋友們，如果人數有4個人，也非常推薦參加包車行程，不僅舒適方便，幾個人平分下來也不會太貴，週末就找一天來太平山玩吧！

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