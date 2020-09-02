全新「瀑布鞦韆」好空靈！宜蘭「露營界五星飯店」大自然環繞，鳳梨造型池、月亮造景必拍

繼前陣子多處海景特色鞦韆爆紅，這次又有網友發掘了值得一拍的網美系「瀑布盪鞦韆」。此景點正隱身於宜蘭熱門聖地「鳳梨屋水上莊園」，豪華露營設備被稱讚媲美星級飯店，還有得天獨厚的大自然環境，園區更不斷新增打卡場景，讓大家在本土盡享國外頂級度假體驗。

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「鳳梨屋水上莊園」佔地近17公頃，坐擁數十座瀑布，近來在瀑布區棧道上增設一台水上鞦韆，流淌的水滴為畫面增添些許詩意，浪漫氛圍大升級，巨型月亮造景亦是隨拍隨美，躺在上面愜意萬分。而園內最經典亮點就屬鳳梨造型泳池，大人小孩都能快樂玩水，上方還懸掛繽紛雨傘裝置，鮮艷色彩白天帶點可愛，入夜點燈則顯得唯美。

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白天拍遍各式獨特造景，當然少不了夜晚住宿重點。園區內提供的一般露營就已有綠意盎然、近溪流的營地可選，而去年起開放的露營露墅Villa區，更主打免裝備，每款五星級大帳篷都有不同專屬擺設，還有獨立木屋客廳及衛浴設備，讓人彷彿住在戶外版高級住宿，可謂「露營界五星飯店」。

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官方日前也預告，絕美落羽松季將登場，代表屆時有機會漫步在長達1公里的賞松大道，感受秋天限定美景。另未來預計規劃玻璃屋咖啡館、瀑布景觀咖啡廳、全台最長兒童賽車跑道等，引爆網友期待。所有設施僅開放給預約露營的旅人，而目前9至10月的營位幾乎已被預訂一空，展現超高人氣。有興趣的旅人是時候列入旅遊必去清單，卡好時間提前預約，和家人或朋友一起放下煩憂，徹底放鬆身心吧！

鳳梨屋水上莊園

地址：宜蘭縣員山鄉長嶺路195號

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