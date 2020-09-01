全台唯一近距離餵鯊魚！宜蘭「迷你水族館」懸空透明平台看鯊魚、魟魚腳下悠遊
想看海洋生物不只有桃園Xpark！宜蘭也有處私房景點，不僅有獨一無二的餵鯊魚體驗，還有超萌魟魚及各種魚類、貝類，像極了迷你版水族館。當中最特別的，莫過於站在透明觀景台上俯瞰鯊魚、魟魚暢遊，懸空的小看台讓人心臟漏一拍。
位於礁溪的「金車生技水產養殖研發中心」有座鯊魚養殖池，上方設有玻璃空中平台，供旅客欣賞鯊魚、巨型魟魚在腳下悠遊。而到了這裡，自然不能錯過採現場報名的鯊缸餵食活動，有興趣的人記得把握限量名額，大人、小孩都能感受近距離投食給鯊魚的刺激感。
除了最夯的鯊魚池，園內還有大型水族箱，能欣賞可愛的魟魚、熱帶魚、河豚、蝦子、千手佛等數十種海洋生物，另有標本區、溜小孩的兒童遊戲區，現場也供應鮮蝦美食，不怕餓肚子。具有多元設施的水族世界入門票為100元，可全額抵消費，100公分以下兒童則免費，適合一家人逛上一整天，列入親子旅遊清單備用準沒錯。
金車生技水產養殖研發中心
地址：宜蘭縣礁溪鄉淇武蘭路162-13號營業時間：08:00-17:00門票：每人100元（可全額抵消費）、100公分以下免費
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