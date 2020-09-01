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3小時完售！宜蘭網購美食「奶酥人」開設實體店，現烤奶酥厚片、奶酥抹醬超銷魂

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
現烤奶酥厚片每份70元。圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
現烤奶酥厚片每份70元。圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

吐司熱潮持續延燒，台灣自家品牌陸續推出自產特色抹醬，而奶酥界除了有上半年開始爆紅的「正面奶酥」，宜蘭也有當地超夯網購美食「奶酥人」。奶酥人日前首度開設實體店面，除了販售招牌「純粹奶酥」抹醬，現場還供應現烤「純粹奶酥厚片」，開幕後經常不到3小時就完售，高人氣可見一斑。

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

「奶酥人」由一對小夫妻創立，品牌成立源自老公為奶酥控，習慣在早餐店購買奶酥厚片，老婆為把關家人健康，親手製作奶酥。奶酥用料嚴選法國AOP產區頂級發酵奶油、紐西蘭優質奶粉及日本上白糖純手工製成，使用奶油做基底，不含防腐劑及人工添加物，讓大人小孩皆可安心食用。奶酥醬一開始為網購宅配，備受好評傳出知名度，近期首間實體門市也於8/8正式開幕。

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

除了依舊能訂購宅配、新增到店取貨選項，店面也限量提供「純粹奶酥厚片」，現烤的麵包口感外酥內軟，上方有塗好塗滿的香濃奶酥，銷魂滋味令人著迷，難怪能夠提早售罄。喜歡奶酥風味的人也可購入「純粹奶酥醬」，在家自行DIY奶酥厚片，放在貝果上毫不違和，美味不減。

圖／奶酥人臉書專頁
圖／奶酥人臉書專頁
圖／奶酥人臉書專頁
圖／奶酥人臉書專頁

奶酥醬每罐350元，常溫可放置2至3小時，後續可冷藏保存60天。宜蘭ㄚ欣的美食日誌分享兩大吃法，首要可冷藏拿出奶酥醬，挖取需要的量，微波選「解凍」15秒，依份量增減秒數，解凍完全即能輕鬆塗抹在吐司上；另一小訣竅則是一次將整罐奶酥完全塗抹在6至8片吐司，採冷凍保存，未來不必解凍可直接放進烤箱加熱享用囉！

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

奶酥人

地址：宜蘭縣頭城鎮青雲路三段89號1樓
營業時間：週五至週一 12:00-17:30（週二至四公休）

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