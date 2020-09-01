絕無僅有的「跳海」！清水斷崖不一樣的玩法　這裡的海就該跳下去

【圖／文：行遍天下】

參加遊艇行程就該以愜意之心展開，初階者適合以短暫2至3小時為主的海上玩水與遊艇上PARTY的體驗當作遊艇入門選擇，而夏天在花蓮推出的山漫步與海遊艇出海旅行就是恰到好處的遊程。

花蓮清水斷崖是米其林指南三星的指標式景點，大部分的人都是以開車通過蘇花公路、停靠眺望台來飽覽陡峭山壁與海岸風光。而跟著太魯閣峽谷裡晶英酒店的活動「海上遊艇+跳海游泳」玩樂之旅則能從海平面角度玩耍一番。

在海水裡悠遊自在，還能暢快跳下海中游泳池。（圖片提供：太魯閣晶英酒店）

在花蓮港區上船後，很快就能展開精彩探索之旅；悠悠哉哉從海上的角度看上高聳陡峭的山壁與海岸絕景，船泊到定點後，更能放開心房往海上游泳池一跳，徜徉在夏豔水漾無比暢快又安全的新體驗中。而遊艇專屬的服務還不止於此，玩水累了回到船上，專業師傅服務的船上BBQ正在等著你，享受水自在的悠哉涼快感以及隨行細膩且美味的餐點服務，就是漂浪遊艇的完美五感滿足。

海上遊艇旅遊行程提供專人服務BBQ，玩累了張口就能大啖BBQ。（圖片提供：太魯閣晶英酒店）

背向太平洋走入峽谷中，想要延續優雅旅行，則該投入平緩好走又帶有魔幻深遂碧綠溪水景象的砂卡礑步道走走。舊稱神秘谷步道，最早在日治末期時段為了維修水壩和修築大水管便利而開闢了這條沿著溪谷的步道，從入口到最底端的三間屋全長為4.1公里，全程走完並不輕鬆，但想小試身手的人則可體驗最悠哉的前段1.5公里即可。碧綠潭水映照大理石岩堆疊產生如雲水波紋的褶皺讓人讚嘆，砂卡礑溪因為流經大理岩地區，微酸水質與大理石中岩碳酸鈣融合後，讓溪水平緩處呈現了深邃的碧綠藍，是砂卡礑步道沿途中最美風景。

平緩好走的砂卡礑步道，還能看到與地質融合後產生的奧秘綠色水色。

最舒適的下午，運動後就該來泡在天寬地闊的峽谷泳池裡。

累了，就該回到峽谷中的太魯閣晶英酒店舒心一番，投入峽谷的懷抱在無邊際泳池裡泡水消暑徹底放空，迎著峽谷綠意盎然景色，暢飲一杯藍天白雲酒釀雲朵冰沙，使用小米酒酒釀與藍橙調酒製成，杯身並以鮮奶油妝點創造出藍天白雲模樣，十分沁涼。更有夏日限定冰品，以太魯閣壯闊的峽谷與溪水為設計的「太魯閣山之冰」，以焙茶剉冰勾勒出壯闊的峽谷山景，搭配手工洛神花粉圓，挖開還可品嚐紫心薯冰淇淋及焙茶奶凍，豐富口感層次。

IG打卡必點！鮮豔夢幻系『雲朵冰』，酸酸甜甜口感最適合夏日。





行程推薦

太魯閣晶英飯店海上遊艇旅遊活動

特色：遊艇體驗、海上BBQ、海上游泳池跳水

遊程：花蓮崇德海岸→海上看清水斷崖→戲水→返航回飯店

價位：即日起至8/31太魯閣晶英酒店推出「夏豔.一泊二食住房專案」(雙人成行)平日每人3,899元起。另可加購遊艇行程1人3,900元。出船會視海況安全而定。太魯閣山之冰每份680元起、冰沙每款380元起

網址：太魯閣晶英酒店





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