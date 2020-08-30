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來宜蘭「張美阿嬤」體驗DIY、穿和服，與梅花鹿寶寶共處

聯合新聞網 / ReadyGo出發前

Shan@ReadyGo

一講到梅花鹿你會想到哪裡！？是綠島還是墾丁，其實宜蘭就有囉！今天ReadyGo要帶大家來到位在三星鄉的張美阿嬤，這裡不僅能餵食可愛的梅花鹿，還能穿上和服在充滿日式庭園風的廣場，和小鹿寶寶們合照，物美價廉又充滿趣味的體驗，若有來宜蘭絕對不能錯過呀！

通往張美阿嬤的田間小路，有點狹窄又非位在鬧區，的確會讓人有些疑惑，但別擔心！放心地開進來，因為沒有設置停車場，車輛在停放路邊時記得有秩序地停放，保持車道的流暢與通順，下車後就往農場裡面走吧！

圖 / IG @a0984022210
圖 / IG @a0984022210

在進到售票櫃台前，看見左手邊有一大片的農事體驗區，裡頭會隨著季節種植當季的蔬菜，來到這除了可以餵梅花鹿，也有提供有趣的農事體驗，讓大朋友小朋友都能在玩樂之餘了解傳統農業的知識，是寓教於樂的體現。

圖 / IG @rita_hung_83
圖 / IG @rita_hung_83

櫃台旁就看見幾件和服掛在那，大人小孩甚至男生女生的款式都有，相當齊全，就連配件木屐、紙傘、髮飾應有盡有，服務人員會親切地幫你換上所選的和服，整身都打扮好就能到入口領取玉米葉，進到園區和小鹿們合影留念囉！

如果覺得玉米葉餵得不過癮，也可以向店家購買飼料米或是牛奶，小鹿們都會非常熱情的朝你飛奔過去，提醒大家！穿著和服時要稍微注意，小鹿們會誤看袖子飄逸就以為是玉米葉要咬食，這時不用緊張輕輕的將它們移開，或是慢慢抽離保持距離就好囉！

整個園區雖然不大，但因為鹿不多，可以發現他們生活環境很寬敞，特別的是完全沒有異味，園區保持得相當整潔，走在鋪著小石子的路，遠處的山嵐繚繞，一旁的紅色鳥居，真有種錯覺自己走在日本奈良的街道上。

圖 / IG @mama_0929
圖 / IG @mama_0929

體驗玩餵鹿的活動後，園區也有其他的活動可以選擇，像是DIY方案可以自己動手做點心，DIY的項目可以參考官方粉絲頁，不同時間的DIY體驗有些差別，再者也有農村導覽和田園體驗，親自下到農地裡去拔蘿蔔，認識自己在餐桌上所吃到的食物原形，都是相當有趣的學習活動。

為了讓遊客們體驗DIY環境更舒適，加蓋了一個鐵皮屋的空間，裏頭設有冷氣，在炎熱的夏天也不怕汗流浹背，老闆會先講解每個步驟，再由遊客們親自動手嘗試，做出來的成品都能帶走，尤其是自己做出來的更加美味呢！

地址｜宜蘭縣三星鄉行健溪一路二段161號

電話｜0935-514-462

營業時間｜平日 10:00-17:00; 假日 09:30-17:00，週三公休

收費｜

小資方案>> $150~餵鹿+蔥油餅/雞蛋糕/紅豆餅擇一＆有機紅茶(2-4 歲 $50 清潔費, 2 歲以下免費)

DIY 方案>> $350~餵鹿+蔥油餅/雞蛋糕/紅豆餅擇一＋DIY + 農村導覽/田園體驗(3 歲以下免費) (DIY 項目有三色芋圓、米蛋捲、蔥油餅)

和服體驗>> 兒童 (140 公分以下) $50, 大人 $100

DIY 場次｜10:00; 14:00 (10 人開團，30 人額滿，需事先預約及匯款)

延伸閱讀>>全台動物園大集合！親子景點、約會好去處

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