花蓮4公頃「金針花海」燦爛滿開！赤柯山「黃金海浪」遍佈整座山頭　宛如置身瑞士田園

花控們可以出動了！花蓮赤柯山金針花美景每逢8至9月盛開，位於高處的壯闊環境搭配絕美花容，每年吸引旅人們專程前去朝聖限定花海。當中最夯必訪「小瑞士農場」種有達4公頃的金針花田，目前已浪漫綻放，花期預計到10/10止，大家記得把握開花時機搶拍一波！

圖／IG@yoyo6003授權 圖／IG@rbcclin授權

「小瑞士農場」隱身於海拔900公尺處，擁有赤柯山面積最大金針花海，居高臨下的視野極佳。當株株金針密密麻麻地怒放，像極了陸地上的「黃金海浪」，而黃澄澄的花苞們在陽光下燦爛升級，加上藍天及山林的背景，來張人物照，必定成為社群焦點。

圖／IG@t135792003授權

若沒遇上大太陽也不擔心，陰天時帶點雲霧更顯空靈氣息，仙度爆表！園區內每個角落皆可賞見金黃金針花景觀，搭配如同瑞士山丘的迷人風光，讓人忍不住陶醉在忘憂的景緻中，不用搭飛機就想置身國外度假。如選擇留宿，入夜還能將無價星空全部映入眼簾，一次感受白天與夜晚的獨特魅力。

圖／IG@t135792003授權

小瑞士農場每年夏季大方開放遊客免費賞花，10/10前皆可賞花，溫馨提醒前往的大家垃圾不落地，一起好好珍惜及愛護這處景點，才讓台灣無敵美景長存。

圖／IG@seliena8558授權 圖／IG@seliena8558授權

赤柯山小瑞士農場

地址：花蓮縣玉里鎮觀音里14鄰高寮275號

開放時間：09:00-17:00

延伸閱讀：

．嘉義全新「廟宇風天空之鏡」秘境！台版金閣寺坐擁空靈山景，還能免費逛

．宜蘭全新「北歐童話森林」！彩色住宅、湖上極光冰屋太夢幻，如同闖入童話世界