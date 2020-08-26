聽新聞
test
0:00 / 0:00
花蓮4公頃「金針花海」燦爛滿開！赤柯山「黃金海浪」遍佈整座山頭 宛如置身瑞士田園
花控們可以出動了！花蓮赤柯山金針花美景每逢8至9月盛開，位於高處的壯闊環境搭配絕美花容，每年吸引旅人們專程前去朝聖限定花海。當中最夯必訪「小瑞士農場」種有達4公頃的金針花田，目前已浪漫綻放，花期預計到10/10止，大家記得把握開花時機搶拍一波！
「小瑞士農場」隱身於海拔900公尺處，擁有赤柯山面積最大金針花海，居高臨下的視野極佳。當株株金針密密麻麻地怒放，像極了陸地上的「黃金海浪」，而黃澄澄的花苞們在陽光下燦爛升級，加上藍天及山林的背景，來張人物照，必定成為社群焦點。
若沒遇上大太陽也不擔心，陰天時帶點雲霧更顯空靈氣息，仙度爆表！園區內每個角落皆可賞見金黃金針花景觀，搭配如同瑞士山丘的迷人風光，讓人忍不住陶醉在忘憂的景緻中，不用搭飛機就想置身國外度假。如選擇留宿，入夜還能將無價星空全部映入眼簾，一次感受白天與夜晚的獨特魅力。
小瑞士農場每年夏季大方開放遊客免費賞花，10/10前皆可賞花，溫馨提醒前往的大家垃圾不落地，一起好好珍惜及愛護這處景點，才讓台灣無敵美景長存。
赤柯山小瑞士農場
地址：花蓮縣玉里鎮觀音里14鄰高寮275號
開放時間：09:00-17:00
延伸閱讀：
．嘉義全新「廟宇風天空之鏡」秘境！台版金閣寺坐擁空靈山景，還能免費逛
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言