盤點「台東假日市集」TOP6！ 鐵花村.月光海.鹿野2626..

你喜歡逛市集嗎?平常逛街時路上店面有玻璃窗和大門,讓人經過時都會猶豫要不要走進去,但市集一攤攤相連,沒有了建築物的隔閡更能親近藝術和商品,比起博物館、美術畫廊,這些創作更雅俗共賞一些。台東的假日市集除了文創小品外,還有結合創藝與農業的食尚美味,讓台東更活化、更年輕,小編盤點TOP6的台東假日市集我們一起來看看。

台東假日市集推薦

台東假日市集推薦景點#1

鐵花村|音樂聚落·慢市集

▲台東假日市集-鐵花村。(圖/kaka__407, Instagram)

鐵花村原本是鐵路局的舊倉庫,在2010年時由台東的音樂人、藝術工作者改建成一個創生的音樂聚落,就成了大家現在看到的這個台東貨櫃風文創景點。鐵花村主要的文創活動有音樂舞台、鐵花小舖、假日慢市集,為常設性的市集空間營業時間為每週三到週日。

▲台東假日市集-夜間市集音樂表演。(圖/photographer._.995, Instagram)

坐在柔軟的草地上感受大地承接著音樂、藝術與身體的重量。在草地上聽音樂比起在音樂廳裡更加隨興,能好好的放鬆自己隨音樂搖擺身體,被藝術跟馳放的氣氛療癒。

▲台東假日市集-鐵花村慢市集。(圖/攝影者:hotdo9yann授權提供, Instagram)

來自台東各地的手作達人和小農聚集擺攤而形成的慢市集,以「慢」為名希望來此一遊的人們可以放慢平日的生活步調在鐵花村裡漫遊。吃在地、看在地、玩在地的鐵花村讓你以藝術為媒介來接地氣,讓旅人對台東這塊瑰寶有更深度的結合。

*台東市集地址:台東縣台東市新生路135巷26號

*台東市集時間:每週三至日下午5~10pm(鐵花小舖)

台東假日市集推薦景點#2

台東鹿野2626市集

▲台東假日市集-2626市集玫瑰饅頭。(圖/taitung_james, Instagram)

台東市集有別於市區市集多數以手做、文創商品為主,而是把創意運用在和在地連結的食物上,透過吃台東美食感受台東文創的風格。鹿野的2626市集,其取名之意為隔周六的兩點到六點擺攤的意思。配合2020台東熱氣球嘉年華,7到8月每週皆有擺攤,且攤販中午12:30就會開始營業。位在武陵綠色隧道的2626市集,在綠色隧道的庇蔭下設攤免於烈日直射逛起來非常舒服,此外該市集為東台灣最大的農村市集,來台東不妨來此一探究竟。

▲台東假日市集-2626市集貓喃喃甜點工作室。(圖/catswhisper.tt, Instagram)

這些小農攤位來自池上、關山、鹿野、東河、海端、延平、卑南等地,商品內容以時令農產、創意小吃、咖啡茶葉飲品、台東文創手工藝品為主。早上去看完熱氣球,下午來享受農村市集小吃非常的悠閒放鬆。

*台東市集地址:台東縣鹿野鄉永嶺路80號

*台東市集時間:隔周六14:00~18:00

台東假日市集推薦景點#3

月光.海市集

▲台東假日市集-月光海市集。小衫再舊衣改造。(圖/chenyan3345678, Instagram)

位於都歷海線的月光.海市集.海音樂會,為7~9月的限定活動。在溫柔的大海和皎潔的月光下逛台東文創市集、聽音樂,找回好好生活的模樣。該活動2020年的主題為「邊界聚合」,藉由市集、表演、藝術等...展示,來傳達東海岸的風情、文化與地景。

▲台東假日市集-月光海音樂會。(圖/東部海岸國家風景區管理處-遊客服務中心)

8月份及9月份的音樂會時間為:8/16、8/17、9/14、9/15,配合東海岸的豐年祭時間與生活節奏7、8、9月皆不同不同主題的活動。每年以招募攤商的方式組成市集,主辦單位篩選過程考慮環境友善、花東素材與食材,讓旅遊和消費時也能兼顧換保。如去年設攤的小衫再結合環保與再造,讓衣服不會因為穿不下了、退流行了而被丟掉,透過改造的方式使的每一個作品更有故事,讓舊衣舊布再被接納。

*台東市集地址:台東縣成功鎮信義里新村路25號(都歷遊客中心)

*台東市集時間:8/4、8/5、8/6、9/3、9/4、9/5、10/2、10/3、10/4

台東假日市集推薦景點#4

關山小鎮市集

▲台東假日市集-關山市集。歐爵先生貝果。(圖/doubleblack518, Instagram)

與其說是台東假日市集不如說是每個月關山小鎮大家的湊熱鬧、交朋友時間。自發性組成的關山小鎮市集,充滿樸質的人情味,自家烘培的咖啡、貝果、鹹派、蛋糕、關山農特產品通通有。

▲台東假日市集-關山市集。陶媽甜點。(圖/tao_z3866, Instagram)

關山和許多小鎮依樣都有老化的問題,因為大都市的便利和資源,許多東海岸的青年離開家鄉移居都市,但台東透過大山大海的美麗結合文化創意,讓越來越多青年返鄉營造自己的家鄉,讓老化的社區有不一樣的風采。在自然與文創活動的力量下,到東海岸旅遊不再是長輩們才想去的地方,年輕人也喜歡去台東走走看看參與各式台東文創活動。

*台東市集地址:台東縣關山鎮民權路32號

*台東市集時間:每個月第三個星期日9:00~14:00

台東假日市集推薦景點#5

台東大學有機農夫市集

變遷快速的時代,住在都市的大家習慣外食,邊工作邊吃飯把油膩的便當一口一口往嘴裡塞,然而這樣的方便在不知不覺中已經造成了身體的負擔。這兩年上健身房運動和吃原型食物在都市產生一股旋風,辦公室的週邊低GI健康便當店一家一家開,吃得簡單、吃的健康成為一種時尚理念。

台東大學有機農夫市集,能買到許多無農藥的時令蔬菜,吃起來更安全更安心。這個農夫市集收振興券、農遊券、台灣pay、linepay、街口支付,輕鬆嗶就能買到小農蔬菜、水果、土雞蛋、咖啡豆。有一句俗諺"You are what you eat."中文是人如其食的意思,吃東西的速度、食材都反映在健康上也代表著自己。

台東大學有機農夫市集透過實體展售、網路曝光、多元支付,讓年輕人也開始逛市場。想要有健康、充滿活力的生活嗎?下次來台東不妨來農夫市集走走,品嚐食物純粹的簡單好味。

*台東市集地址:台東市中華路一段684號

*台東市集時間:每週日8:00~12:00

台東假日市集推薦景點#6

邸TaiDang在幹嘛小市集

▲台東假日市集-在幹嘛小市集。椰女人椰葉編織。(圖/thecoconutwoman, Instagram)

本月(2020.08)共有22個攤販參與邸TaiDang在幹嘛小市集,每攤都有自己不同的特色,諸如手作貝果、餅乾、甜鹹點、編織小物、文創商品、質感體驗。今年八月加碼有兩場活動,分別是8/15和8/29,在8/15還有台東style的絹印體驗,讓你把台東的回憶"袋"回家。

▲台東假日市集-在幹嘛小市集。(圖/thecoconutwoman, Instagram)

*台東市集地址:台東縣台東市中興路二段191號

*台東市集時間:8/15、8/29(每月一場)

