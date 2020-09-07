台東不只有海岸線！卑南地質奇岩「利吉惡地x小黃山」 獨特月世界景觀

利吉惡地位在花東海岸山脈的尾端，又稱為利吉月世界，有著「台東地質國寶」之稱的利吉混同層。小黃山是中央山脈末端的卑南礫岩層，屬於歐亞板塊一部分，經雨水沖刷後，呈現奇岩聳立的景象

我與台東超過400公里距離的旅行，就從這裡開始~利吉惡地

公路旁就有小小的停車場，走上階梯後，醒目的利吉惡地地質公園地標

沿著平整的木棧道，兩側便可瞧見，光禿外表猶如地球表面的岩層

台東的艷陽很熱情，雖然晴朗的天空，相當適合拍照，但也不利於久曬

惡地如果遇雨則泥濘不堪，土壤乾燥時又堅硬如石塊，因此一旁就有告示牌提醒

不長的木棧道盡頭，則有個休憩涼亭，這天有兩組家庭，也都只走到這裡便回頭

兩側只有遠觀惡地的樣貌，似乎缺了些什麼，好奇心下繼續往前，果然揮開一小段的雜草叢生處

眼前便可以很近距離的與惡地相視，這些經過板塊擠壓…風化…雨蝕等因素造就的地質獨特景象，是地質學家與攝影同好鏡頭下難得的景致

因為利吉混同層的土壤，滲水性差，每當降雨會將變會造成土壤表面的沖蝕及崩移，形成現今光禿的表面

如果有機會站上卑南大橋或利吉橋上，更能呈現惡地荒涼的景象

接著距離惡地不遠處，則是歐亞大陸板塊擠壓所呈現的地質樣貌，俗稱~小黃山

沿著卑南溪河畔，寬達二公里的小黃山，是因為造山運動而呈現的斷崖地形，又有台東赤壁之稱

若遇上卑南溪水充沛時，在觀景台旁遠望，雖沒有大陸黃山的壯闊，卻也是熱帶風情的台東，很獨特的景致。利吉惡地與小黃山隔著卑南溪遙遙相望，不論是有如月球表面的荒涼，或是奇岩聳立的樣貌，旅行的第一站，欣賞了有別於花東海岸線很不一樣的地質景觀^.^

城市漫遊。 gina