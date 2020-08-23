宜蘭全新「北歐童話森林」！彩色住宅、湖上玻璃冰屋太夢幻，如同闖入安徒生童話

宜蘭又有新鮮出爐的景點可以拍透透！湖畔邊的彩色房子、透明冰屋、美人魚銅像，搭配落羽松景觀，夢幻組合讓人彷彿置身北歐，又像是走進了童話森林國度，即將開展一段令人期待的冒險旅程。

圖／伊格魯童話森林授權

這處北歐風的全新景點「伊格魯童話森林」位於羅東運動公園附近，8/29才會首度開放參觀，試營運期間將採全預約制，提醒大家記得完成線上預約訂位後再前往。園區內設有以各式觀光景點為範例的造景，像是位於湖邊的整排彩色房屋，就如迷你版丹麥新港，哥本哈根當地繽紛的彩虹住宅區曾是藝術家的住處，家喻戶曉的安徒生也有不少經典作品誕生於該處。

圖／伊格魯童話森林授權 圖／伊格魯童話森林授權

而園內湖面上側坐於岩石上的美人魚銅像，也如同丹麥另一根據安徒生作品《美人魚》打造的知名景點美人魚雕像，讓大家更加靠近安徒生的童話世界。此外，湖上還有一間玻璃冰屋，集結了芬蘭看極光的冰屋特色。內部放有雙人床，想象躺在上面看看藍天白雲、曬曬太陽，即使看不了極光，亦可體驗專屬台灣的另一種療癒風情。

圖／伊格魯童話森林授權 圖／伊格魯童話森林授權

去了丹麥、芬蘭，園區還會帶你秒飛瑞典。紅色木馬雕像設計理念源自瑞典著名的手工藝品「達拉木馬」，彩繪木馬可愛又鮮艷的模樣，相信也會深得小孩們的心。另外，室內還有繪本故事館、將童年現實化的聖誕老人村，現場也有販售丹麥街頭小吃熱狗堡，讓大家全程收穫獨一無二的北歐半日遊！

圖／伊格魯童話森林授權

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伊格魯童話森林

地址：宜蘭縣冬山鄉水井一路246巷45號試營運期間：8/29-10/10（每週二、三公休，目前採全預約制）入園票價：200元/人（全額折抵消費，90公分以下不收費）

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