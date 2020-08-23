快訊

半年前發現鼻咽癌末期 「新警察故事」導演陳木勝終年58歲

淡水漁人碼頭驚見赤裸上身女浮屍 釣客嚇壞報案

聽新聞
test
0:00 / 0:00

宜蘭全新「北歐童話森林」！彩色住宅、湖上玻璃冰屋太夢幻，如同闖入安徒生童話

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／伊格魯童話森林授權
圖／伊格魯童話森林授權

宜蘭又有新鮮出爐的景點可以拍透透！湖畔邊的彩色房子、透明冰屋、美人魚銅像，搭配落羽松景觀，夢幻組合讓人彷彿置身北歐，又像是走進了童話森林國度，即將開展一段令人期待的冒險旅程。

圖／伊格魯童話森林授權
圖／伊格魯童話森林授權

這處北歐風的全新景點「伊格魯童話森林」位於羅東運動公園附近，8/29才會首度開放參觀，試營運期間將採全預約制，提醒大家記得完成線上預約訂位後再前往。園區內設有以各式觀光景點為範例的造景，像是位於湖邊的整排彩色房屋，就如迷你版丹麥新港，哥本哈根當地繽紛的彩虹住宅區曾是藝術家的住處，家喻戶曉的安徒生也有不少經典作品誕生於該處。

圖／伊格魯童話森林授權
圖／伊格魯童話森林授權
圖／伊格魯童話森林授權
圖／伊格魯童話森林授權

而園內湖面上側坐於岩石上的美人魚銅像，也如同丹麥另一根據安徒生作品《美人魚》打造的知名景點美人魚雕像，讓大家更加靠近安徒生的童話世界。此外，湖上還有一間玻璃冰屋，集結了芬蘭看極光的冰屋特色。內部放有雙人床，想象躺在上面看看藍天白雲、曬曬太陽，即使看不了極光，亦可體驗專屬台灣的另一種療癒風情。

圖／伊格魯童話森林授權
圖／伊格魯童話森林授權
圖／伊格魯童話森林授權
圖／伊格魯童話森林授權

去了丹麥、芬蘭，園區還會帶你秒飛瑞典。紅色木馬雕像設計理念源自瑞典著名的手工藝品「達拉木馬」，彩繪木馬可愛又鮮艷的模樣，相信也會深得小孩們的心。另外，室內還有繪本故事館、將童年現實化的聖誕老人村，現場也有販售丹麥街頭小吃熱狗堡，讓大家全程收穫獨一無二的北歐半日遊！

圖／伊格魯童話森林授權
圖／伊格魯童話森林授權

圖／伊格魯童話森林授權
圖／伊格魯童話森林授權

伊格魯童話森林

地址：宜蘭縣冬山鄉水井一路246巷45號
試營運期間：8/29-10/10（每週二、三公休，目前採全預約制
入園票價：200元/人（全額折抵消費，90公分以下不收費）

延伸閱讀：

嘉義全新「廟宇風天空之鏡」秘境！台版金閣寺坐擁空靈山景，還能免費逛

不用飛離島！宜蘭最美海岸仙境　「藍寶石雙色海」療癒滿分

宜蘭旅遊

相關新聞

宜蘭全新「北歐童話森林」！彩色住宅、湖上玻璃冰屋太夢幻，如同闖入安徒生童話

宜蘭又有新鮮出爐的景點可以拍透透！湖畔邊的彩色房子、透明冰屋、美人魚銅像，搭配落羽松景觀，夢幻組合讓人彷彿置身北歐，又像是走進了童話森林國度，即將開展一段令人期待的冒險旅程。 這處北歐風的全新景

不用飛離島！宜蘭最美海岸仙境　「藍寶石雙色海」療癒滿分

不是離島，也不用飛國外！四面環海的台灣擁有多處絲毫不輸陣的國際級海景，而宜蘭東澳有處絕美海灣，海水如同藍寶石般透亮，不同時間或角度還能賞見雙色藍海，隨手拍都能出美照，難怪成為洗版IG的神級景點。

連KID都推薦！隱身巷弄的花蓮老宅餐廳「成康飲食店」 剝皮辣椒扁食湯、紅油擔擔麵必點

udn走跳美食／跳躍的宅男 成康飲食店是最近幾個月很紅的花蓮老宅文青店，KID的YouTube頻道還有去拍攝，我走進去可以看到他磨石子地板，懷舊的樓梯，老式厚重的花樣玻璃窗，然後他有賣四川擔

台東不只熱氣球！　順遊森林公園、創意市集超療癒

遠離都市，快意奔馳台東縱谷大地，好山好水的台東，已經成為國人旅遊首選。鹿野高台的熱氣球活動正夯，坐在草地上，看着色彩繽紛造型可愛的熱氣球飄向天際，是非常療癒的旅遊活動，有興趣也能參加繫留體驗親自搭乘熱氣球的樂趣。

俯瞰整片太平洋！花蓮台11線「濱海秘境」超好拍，壯闊海岸山脈盡收眼簾

台灣四面環海，大部分旅遊景點都有機會賞見浪漫海景，除了熱門的打卡點，沿路發現的風光更讓人驚喜、心醉。位於花東台11線海岸公路上有個免費的觀海小秘境，站在平台上就能俯瞰遼闊的太平洋景觀，海景控快收藏！

盤點台東下半年「5大活動」！ 月光下、海岸邊 邊聽音樂太浪漫

「每到夏天～我要去海邊～」，暑假開始也就宣告夏天正式來臨，既然不能出國玩，就讓我們好好玩遍台灣，驅車前往台灣最美的東部，去看看台東的海、台東的月光與星空，感受夏天的浪漫吧！

360度全景無邊際泳池！ 宜蘭住宿推薦「松風文旅」 易親近的低調奢華

每回開車去宜蘭，最期待的都是出雪隧後的剎那，一抹都市的高樓林立，田園風光加上金黃色隨風搖擺的稻穗映入眼簾，心情一下就顯得輕鬆自在，我們鑽過田間小路來到這間位在二結巷弄裡的松風文旅，距離羅東或是宜蘭市區不是太遠，地點鄰近多個宜蘭有名的景點；強眼的字樣在遠處就能看見，一路抵達門口看見外觀以純白色整棟建築為主，簡單的掛上飯店名稱，顯得清新脫俗很符合宜蘭的氣息。

梅花鹿餵奶、療癒草泥馬！ 宜蘭梅花湖最新1000坪「心花鹿Fun」互動農場 7種可愛系動物超親近

位於梅花湖風景區湖畔旁的「心花鹿Fun-宜鹿發」互動農場，主打超人氣療癒系草泥馬(羊駝)和每日限量餵食梅花鹿寶寶喝奶活動，還有駱馬、巴貝多綿羊、天竺鼠、兔子、鸚鵡多達7種可愛系動物，讓人們近距離接觸與

用回收寶特瓶建成一座房！全島最傻的人　被笑也要救蘭嶼

蘭嶼野銀部落南方地瓜田旁邊有座怪屋，屋頂由壓扁啤酒鋁片組成Kasiboan單字，字已些許剝落。穿著拖鞋緩緩踱步出來的阿文幽幽地說：「萬一有天，蘭嶼水下只剩寶特瓶假裝的海葵與假小丑魚，觀光客還愛蘭嶼嗎？」他語氣淡淡的卻讓人鼻頭一酸。

台灣特色「借問站」走透透／熱愛自然友善環境「簡單小日子」有故事的民宿

擁有176公里海岸線的台東縣，南北狹長又有海岸山脈縱貫，地處交通要道的台東火車站，是大部分旅客造訪台東的第一站，也讓此處成為探訪台東魅力之始，在車站周圍眾多饒富特色的民宿中，有著許多故事的「簡單小日子

遠離都市、放慢步調　快意享受台東後山「娜路彎」純淨風光

旅行台東就該放慢步調，找個優質飯店睡到自然醒，再好好的享受飯店設施。位於台東平原的中心點，五星的台東娜路彎大酒店擁有得天獨厚的地理位置，鬧中取靜的環境、便捷的交通，以及吸睛的階梯造型是飯店的特色。

鄉村美景、農事體驗DIY！ 台東熱氣球嘉年華 X 鹿野周邊景點輕旅行

台東熱氣球嘉年華開跑了！除了鹿野高台外鹿野還有哪些地方好玩？搭了熱氣球、玩了飛行傘後還有哪些活動可以體驗？讓小編帶你看看鹿野周邊的美景和有趣的農事活動DIY。

熱門新聞

宜蘭全新「北歐童話森林」！彩色住宅、湖上玻璃冰屋太夢幻，如同闖入安徒生童話

雙北3處恐龍出沒！ 擬真7尺恐龍、超萌馬卡龍寶寶現身都市叢林

從產地到餐廳只要10秒！ 高雄美濃「里長台灣鯛」餐廳 自產自銷好運敲敲魚、客家砂鍋台灣鯛

你儂我籠「鳥籠火鍋」現蹤逢甲商圈，火烤兩吃+視覺味覺雙享大滿足！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。