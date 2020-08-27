免裝備還有五星衛浴！宜蘭東風綠活「夢幻露營」指南，加碼職人體驗+小農餐桌

聯合新聞網 / Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家
▲東風綠活夢幻露營-神殿帳。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）
▲東風綠活夢幻露營-神殿帳。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

你有體驗過夢幻露營嗎？不必自己大包小包帶裝備，就能入住森山林谷中的夢幻聚落－東風綠活。營區除了提供純白系神殿帳篷、天然草皮營地和五星衛浴設施。在趣吧獨家的夢幻露營活動中，更精心安排宜蘭味料理餐桌、職人帶領的療癒手作，就是想讓你體驗最接地氣的玩法。別再猶豫，快來享受你的露營生活吧！

東風綠活-營區與交通介紹

東風綠活夢幻露營區＃1

營區介紹

▲東風綠活夢幻露營-柚子樹。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）
▲東風綠活夢幻露營-柚子樹。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

位在宜蘭冬山河上游的「東風綠活」體驗農場，全區使用有機栽種工法，園內有柚子、茶樹等...多樣草本植物，結合綠森活的共生共榮理念，讓你的旅行更天然愛地球。

東風綠活露營區設有遊客中心，幫你解決露營時遇到的問題。自然空間方面東風綠活提供天然養護草皮，設備方面提供帳棚租借以及乾淨的盥洗空間。自在寬廣的露營區適合好友出遊、情侶升溫、家庭聚會，也能容納公司辦企業活動，與親友一同在森山林谷中享受自在氣氛，深度的馳放身心吧！

東風綠活夢幻露營區＃2

五星級盥洗設備

▲東風綠活夢幻露營-精油沐浴乳。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）
▲東風綠活夢幻露營-精油沐浴乳。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

你對露營的印象是什麼呢？小編記得國中隔宿露營大家擠在擁擠的帳篷，半夜想上廁所還要走很遠去陰冷昏暗的地方，怕黑的小編想到這段回憶就怕怕der~東風綠活免裝備露營區廁所和盥洗空間，在全園區的中央還有明亮的照明，讓你不必半夜一個人嚇個半死。

▲東風綠活夢幻露營-盥洗設備。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）
▲東風綠活夢幻露營-盥洗設備。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

東風綠活的盥洗空間被露營同好比喻為五星級，男女各有五間淋浴間，每個隔間中有乾濕分離的洗澡區跟更衣區，不必擔心沒有地方可以放衣物。每個隔間中附有沐浴乳、洗髮精，分別用茶樹精油和肉桂精油調和而成，這些沐浴用品是由東風綠活農場純天然製作，想帶回家的話在營區的販賣部也能買到環保的清潔用品喔~

東風綠活夢幻露營區＃3

露營區地點與交通

大眾運輸：搭客運或火車到羅東車站，再搭計程車前往東風綠活(單趟約250-300元)

自行開車：建議早一點到宜蘭，以免在國道5號塞車，東風綠活營區有提供停車位給住客呦~

露營區地址：宜蘭縣冬山鄉中山路769號

夢幻露營-免裝備帳篷X服務內容

東風綠活夢幻露營區＃4

神殿帳篷

▲東風綠活夢幻露營-神殿帳。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）
▲東風綠活夢幻露營-神殿帳。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

東風綠活露營區提供雪花村(基礎圓頂帳篷)、精靈(錐型帳)、森與夢(神殿鐘型帳)三種帳篷款式，其大小、形狀、材質各有所異。而趣吧的夢幻露營一泊三食套裝，入住的是最高級大方的神殿帳，夢幻露營的帳篷選用比利時品牌Canvascamp，材質由科技棉製成，讓棚內冬暖夏涼並能保持乾燥與舒適。此外，帳棚內提供睡袋、枕頭、充氣床、民俗風地毯、照明燈條和延長線插座，讓你帶一套衣服就能旅行，其他都幫你準備好。

夢幻露營-宜蘭味料理

東風綠活夢幻露營區＃5

手感米丸子

▲東風綠活夢幻露營-職人飯糰食材。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）
▲東風綠活夢幻露營-職人飯糰食材。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

手感米丸子製作食材來自於宜蘭地方小農，僅經過簡單的烹調，來鎖住食物最純粹的原汁原味。發揮自己的創意和小巧思，捏出不同形狀和不同口味的飯糰，把手感的溫度和滿滿的心意與好友一起分享。

想來點在地風味嗎？在手捏飯糰中可以包入料理老師準備的宜蘭在地蒜醬、鴨賞。冬天氣溫較低時，會將手捏飯糰活動換成熱呼呼的烤飯糰，溫暖你涼涼的夜晚。

▲東風綠活夢幻露營-平安順興柚花酒。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）
▲東風綠活夢幻露營-平安順興柚花酒。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

東風綠活夢幻露營區＃6

在地餐食饗宴

小農料理餐桌

▲東風綠活夢幻露營-夜晚餐敘。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）
▲東風綠活夢幻露營-夜晚餐敘。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

夢幻露營套裝除了包含免自行搭收帳的服務外，還提供當季食材製成的無菜單月光Buffet，這個Buffet的核心是小農料理餐桌，用當地的食材減少運送過程的碳排放，用小農的時蔬吃正對時的美味。小農料理餐桌每一道料理都有它的故事，讓你吃起來安心又滿足。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

在地小酌酒單

▲東風綠活夢幻露營-平安順興。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）
▲東風綠活夢幻露營-平安順興。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

宜蘭的名產不只有鴨賞、卜肉和蜜餞。在天候與地質的優勢下宜蘭有很多水果，隨著青年投入宜蘭農業，讓這些傳統作物有更多不同的形態和吃法。這些年輕人用在地農作釀成特色啤酒，解決農場品過剩的問題。知名的平安順興柚花酒、廣生藥房棗眠酒、正福茶園的茶酒，都是趣吧夢幻露營合作的單位，幫你把美酒送到露營區和好友乾杯暢飲。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

東風綠活-職人體驗

東風綠活夢幻露營區＃7

療癒植栽手做

▲東風綠活夢幻露營-手做教學。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）
▲東風綠活夢幻露營-手做教學。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

在照顧花草和看著它們成長時就能得到療癒心理的力量，隨著科技發達我們無時無刻滑著手機吸收網路資訊，抱著一台電腦在各地都能工作，但這些都讓我們缺少好好靜下來和自己相處的時間，而我們的專注力、壓力都在接觸3C的過程中不斷地被翻攪。

▲東風綠活夢幻露營-永生花圈。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）
▲東風綠活夢幻露營-永生花圈。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

透過植栽活動能輕撫煩惱並舒緩壓力，在這個職人體驗中能學會苔球製作或乾燥花圈製作，搭配自己的設計感和創造力非常有趣，沒有照顧植物經驗的朋友，在老師手把手的教學下你也能成為園藝綠拇指。

東風綠活夢幻露營區＃8

檜木筷刻花紀念

▲東風綠活夢幻露營-檜木筷。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）
▲東風綠活夢幻露營-檜木筷。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

宜蘭在日治時期是台灣非常重要的林業出口地，在豐富的森林資源中檜木的香氣與耐用的特性，使檜木成為木製品中最受歡迎的品項。在東風綠活體驗檜木筷打磨、刻花、上油，再用這個天然的檜木筷享受在地美食特別有fu。

東風綠活-露營這樣放鬆玩

夢幻露營區活動推薦＃9

帶本書去旅行

▲露營活動推薦-閱讀時光。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）
▲露營活動推薦-閱讀時光。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

夢幻露營多數的時間就是讓大家好好放鬆，享受時間緩緩流逝、放下工作投入自然懷抱。不過這些空白的時間要做什麼呢？遠離3C產品好好的享受書本行句間的韻味，體會專注帶給你的滋養，在資訊爆量的時代我們習慣多工的一次處理很多事情，造成精神的疲憊折損，透過閱讀能帶你回到內心平靜的原點。

夢幻露營區活動推薦＃10

玩桌遊、團康活動

▲露營活動推薦-桌遊時光。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）
▲露營活動推薦-桌遊時光。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

除了靜心閱讀外，桌遊這樣可動可靜的活動也非常適合度過露營時光。在平日下班後只想躺著滑手機、追劇來放鬆運轉一整天的大腦，但卻忘了花時間在愛你的人身上。現在人習慣當低頭族，就算在搭車、走路甚至是和親友聚餐時都想滑一下，然而真正的陪伴應該是「有品質」的陪伴，而不是大家聚在一起科技冷漠，利用露營的空閒時間和家人、朋友在玩桌遊的歡笑與刺激中度過。

夢幻露營區活動推薦＃11

好友趣味照這樣拍

▲東風綠活夢幻露營-草地團照。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）
▲東風綠活夢幻露營-草地團照。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

想在綠油油的草地上打發午後時光嗎？小編推薦你可以和三五朋友拍超搞笑又可愛的互動照，利用簡單的借位技巧拍出小人國世界。

除了玩味宜蘭、純粹生活、職人體驗外，趣吧獨家的夢幻露營企劃，還有貼心的小管家服務，幫你解決露營中的麻煩。心動了嗎？快動一動手指搶先看，8/7起開始報名，每月限量一場趣吧獨家夢幻露營活動，9/12、10/1、11/7、12/12共四場夢幻露營活動，手機設鬧鐘提醒自己，不要錯過了~

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露營 無菜單 客運

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