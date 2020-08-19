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不用飛離島！宜蘭最美海岸仙境　「藍寶石雙色海」療癒滿分

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／IG@yiyu6905授權、網友王增寶授權
圖／IG@yiyu6905授權、網友王增寶授權

不是離島，也不用飛國外！四面環海的台灣擁有多處絲毫不輸陣的國際級海景，而宜蘭東澳有處絕美海灣，海水如同藍寶石般透亮，不同時間或角度還能賞見雙色藍海，隨手拍都能出美照，難怪成為洗版IG的神級景點。

圖／網友王增寶授權
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浪漫仙境位於宜蘭最美海岸線「粉鳥林漁港」，因獨特地形及較為偏僻的位置，被許多人列為心目中的私房景點，以「粉鳥林秘境」更廣為人知。而這處無敵景緻自重新開放後，再度吸引大批旅人朝聖，蘇打藍色系的海水、神秘沙灘及奇特礁石宛如美景組合包，讓人忍不住陶醉在這片獨立海域，據說海灘邊還能看見熱帶魚呢！

圖／IG@yiyu6905授權
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圖／IG@yiyu6905授權、IG@qiuung授權
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特色藍海景觀可謂療癒指數爆表，透過空拍視野顯得更加壯觀，若到舊蘇花公路上，還能賞見雙色海域，迷人至極。若想拍到粉鳥林空景，建議早晨抵達，才能避開人潮。另外也提醒大家拍照留念的同時，務必以安全為上，遵照指引勿隨意入水，且別忘了一起維護環境，才能繼續欣賞具有忘憂療效的無價風光。

圖／IG@yiyu6905授權
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粉鳥林漁港

地址：宜蘭縣南澳鄉蘇花路三段東澳灣

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