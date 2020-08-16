快訊

我紐約辦事處改名「中華民國領事館」？外交部：被變造

聽新聞
test
0:00 / 0:00

俯瞰整片太平洋！花蓮台11線「濱海秘境」超好拍，壯闊海岸山脈盡收眼簾

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／IG@doreen_share授權
圖／IG@doreen_share授權

台灣四面環海，大部分旅遊景點都有機會賞見浪漫海景，除了熱門的打卡點，沿路發現的風光更讓人驚喜、心醉。位於花東台11線海岸公路上有個免費的觀海小秘境，站在平台上就能俯瞰遼闊的太平洋景觀，海景控快收藏！

圖／IG@doreen_share授權
圖／IG@doreen_share授權

這處隱藏版景點為台11線公路上的「大灣休憩區」，雖然現場沒有廁所或販賣機，衝著依山傍海的美景亦值得暫時停留小憩，看看一望無際的大海，解放疲累的身心。由於屬於適合駐足的小景點，想拍空景並不難，能夠獨享海景的幾率頗高，喜歡拍照的人可在平台上自由擺拍，收穫一波美照，但若有其他旅人到訪別忘了保留相對的空間，一起分享這片蔚藍的美好。

圖／IG@xenia_yei授權
圖／IG@xenia_yei授權

大灣休憩區可謂妝點了花東海岸的沿海，坐擁大海灣及山脈大景，遠看還能看到石梯坪，未來出遊花東不如在這裡吹吹海風，欣賞零死角的無敵海景吧！

大灣休憩區

地址：花蓮縣豐濱鄉海岸公路台11線59K處

延伸閱讀：

台版紐西蘭最新「高空鞦韆」太HIGH！全台6大「忘憂海景盪鞦韆」

嘉義全新「廟宇風天空之鏡」秘境！台版金閣寺坐擁空靈山景，還能免費逛

秘境 台東旅遊

相關新聞

俯瞰整片太平洋！花蓮台11線「濱海秘境」超好拍，壯闊海岸山脈盡收眼簾

台灣四面環海，大部分旅遊景點都有機會賞見浪漫海景，除了熱門的打卡點，沿路發現的風光更讓人驚喜、心醉。位於花東台11線海岸公路上有個免費的觀海小秘境，站在平台上就能俯瞰遼闊的太平洋景觀，海景控快收藏！

盤點台東下半年「5大活動」！ 月光下、海岸邊 邊聽音樂太浪漫

「每到夏天～我要去海邊～」，暑假開始也就宣告夏天正式來臨，既然不能出國玩，就讓我們好好玩遍台灣，驅車前往台灣最美的東部，去看看台東的海、台東的月光與星空，感受夏天的浪漫吧！

360度全景無邊際泳池！ 宜蘭住宿推薦「松風文旅」 易親近的低調奢華

每回開車去宜蘭，最期待的都是出雪隧後的剎那，一抹都市的高樓林立，田園風光加上金黃色隨風搖擺的稻穗映入眼簾，心情一下就顯得輕鬆自在，我們鑽過田間小路來到這間位在二結巷弄裡的松風文旅，距離羅東或是宜蘭市區不是太遠，地點鄰近多個宜蘭有名的景點；強眼的字樣在遠處就能看見，一路抵達門口看見外觀以純白色整棟建築為主，簡單的掛上飯店名稱，顯得清新脫俗很符合宜蘭的氣息。

梅花鹿餵奶、療癒草泥馬！ 宜蘭梅花湖最新1000坪「心花鹿Fun」互動農場 7種可愛系動物超親近

位於梅花湖風景區湖畔旁的「心花鹿Fun-宜鹿發」互動農場，主打超人氣療癒系草泥馬(羊駝)和每日限量餵食梅花鹿寶寶喝奶活動，還有駱馬、巴貝多綿羊、天竺鼠、兔子、鸚鵡多達7種可愛系動物，讓人們近距離接觸與

用回收寶特瓶建成一座房！全島最傻的人　被笑也要救蘭嶼

蘭嶼野銀部落南方地瓜田旁邊有座怪屋，屋頂由壓扁啤酒鋁片組成Kasiboan單字，字已些許剝落。穿著拖鞋緩緩踱步出來的阿文幽幽地說：「萬一有天，蘭嶼水下只剩寶特瓶假裝的海葵與假小丑魚，觀光客還愛蘭嶼嗎？」他語氣淡淡的卻讓人鼻頭一酸。

台灣特色「借問站」走透透／熱愛自然友善環境「簡單小日子」有故事的民宿

擁有176公里海岸線的台東縣，南北狹長又有海岸山脈縱貫，地處交通要道的台東火車站，是大部分旅客造訪台東的第一站，也讓此處成為探訪台東魅力之始，在車站周圍眾多饒富特色的民宿中，有著許多故事的「簡單小日子

遠離都市、放慢步調　快意享受台東後山「娜路彎」純淨風光

旅行台東就該放慢步調，找個優質飯店睡到自然醒，再好好的享受飯店設施。位於台東平原的中心點，五星的台東娜路彎大酒店擁有得天獨厚的地理位置，鬧中取靜的環境、便捷的交通，以及吸睛的階梯造型是飯店的特色。

鄉村美景、農事體驗DIY！ 台東熱氣球嘉年華 X 鹿野周邊景點輕旅行

台東熱氣球嘉年華開跑了！除了鹿野高台外鹿野還有哪些地方好玩？搭了熱氣球、玩了飛行傘後還有哪些活動可以體驗？讓小編帶你看看鹿野周邊的美景和有趣的農事活動DIY。

天堂鞦韆、垂釣老人必拍！2020縱谷大地藝術季，最美公路與10+11藝術裝置的邂逅

隱身於山脈之間的197縣道，沿途一望無際綠油油的稻田，風景如詩畫般瑰麗，行走其上一如閱讀泰戈爾的《漂鳥集》，這就是漂鳥197-縱谷大地藝術季，讓我們一起真切感受這片土地散發出來的魅力、暢遊其中吧！

「爽花農遊券」宜蘭特搜地圖！20大超人氣旅遊點有吃又有玩

為了振興農業旅遊產業，農委會推出500萬張農遊券，鼓勵大家參與休閒農業旅遊，購買國產農產品，趁著暑假期間，不少人早就計畫好帶著農遊券出遊。

遼闊星空下大啖在地美食！台東最美「大地餐桌」8月限定3場手刀衝

台灣擁有許多可以飽覽風景的景觀餐廳，但直接與大自然為伍、在星空下啖美食的體驗卻十分稀有珍貴。台東唯美的「大地餐桌」曾在去年掀起熱烈迴響，今年7月首映順利完成後，本次宣佈8月加開限定3場，名額有限，渴望

宜蘭美食新地標！絕美粉紅巴士開進頭城，法式薄餅跟法國老闆都一樣可口，該選誰啊？

談到宜蘭美食只會想到牛舌餅跟鴨賞嗎？近年來台灣掀起一股餐車旋風，但餐車總是趴趴走，想二訪卻可遇不可求，你們的心聲儂編聽到啦！今天介紹兩間宜蘭的「駐點」巴士餐廳，cp值爆棚的高顏值餐點，不只好吃還好拍！看你要二訪三訪都沒問題，不多說趕快收進口袋名單！

熱門新聞

俯瞰整片太平洋！花蓮台11線「濱海秘境」超好拍，壯闊海岸山脈盡收眼簾

「馬祖機票購買」總攻略！ 加碼機場交通、三天兩夜景點&住宿推薦

嘉義全新「廟宇風天空之鏡」秘境！台版金閣寺坐擁空靈山景，還能免費逛

好想喝一口～全台2處「抹茶湖」湖水碧綠　隱身台中綠肺的迷宮步道、山中湖泊超紓壓

粉絲經濟爆發！「柯南夏日花火祭典」台北南西商圈登場，扭蛋機、特色周邊全都有

盤點台東下半年「5大活動」！ 月光下、海岸邊 邊聽音樂太浪漫

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。