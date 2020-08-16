俯瞰整片太平洋！花蓮台11線「濱海秘境」超好拍，壯闊海岸山脈盡收眼簾

台灣四面環海，大部分旅遊景點都有機會賞見浪漫海景，除了熱門的打卡點，沿路發現的風光更讓人驚喜、心醉。位於花東台11線海岸公路上有個免費的觀海小秘境，站在平台上就能俯瞰遼闊的太平洋景觀，海景控快收藏！

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這處隱藏版景點為台11線公路上的「大灣休憩區」，雖然現場沒有廁所或販賣機，衝著依山傍海的美景亦值得暫時停留小憩，看看一望無際的大海，解放疲累的身心。由於屬於適合駐足的小景點，想拍空景並不難，能夠獨享海景的幾率頗高，喜歡拍照的人可在平台上自由擺拍，收穫一波美照，但若有其他旅人到訪別忘了保留相對的空間，一起分享這片蔚藍的美好。

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大灣休憩區可謂妝點了花東海岸的沿海，坐擁大海灣及山脈大景，遠看還能看到石梯坪，未來出遊花東不如在這裡吹吹海風，欣賞零死角的無敵海景吧！

大灣休憩區

地址：花蓮縣豐濱鄉海岸公路台11線59K處

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