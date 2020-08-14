梅花鹿餵奶、療癒草泥馬！ 宜蘭梅花湖最新1000坪「心花鹿Fun」互動農場 7種可愛系動物超親近

位於梅花湖風景區湖畔旁的「心花鹿Fun-宜鹿發」互動農場，主打超人氣療癒系草泥馬(羊駝)和每日限量餵食梅花鹿寶寶喝奶活動，還有駱馬、巴貝多綿羊、天竺鼠、兔子、鸚鵡多達7種可愛系動物，讓人們近距離接觸與徒手餵食體驗，想要趁暑假來趟宜蘭親子旅遊的朋友，宜蘭最新推薦景點快收藏！

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

心花鹿Fun-宜鹿發農場占地一千坪，憑入園門票即可兌換一份飼料，一般門票200元、7~12歲及65歲以上長者100元、6歲以下兒童還免費，老闆超級佛心！農場有許多與小動物近距離接觸的體驗，例如與剛出生不到三個月的「梅花鹿寶寶」接觸，可餵食牧草和ㄋㄟㄋㄟ，體驗餵奶時間分成上午10:00、下午13:00、16:00三個時段，活動免費但是每日限量供應喔！

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戶外活動空間約700坪，農場內最吸睛的就是可以和「羊駝草泥馬」互動，性情溫和的草泥馬在園內自由行走，小朋友可以體驗將飼料裝進水瓢裡餵食。仍需注意的是，當牠們感受到威脅時，可能會用獨特的「吐口水」方式來警告侵略者。

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農場提供的苜宿粒可同時餵六種可愛的動物，小朋友最愛餵超萌小兔子吃胡蘿蔔，還有駱馬、綿羊、天竺鼠可互動，膽子大的朋友可以讓鸚鵡站在手臂上體驗看看，園區也有免費提供葵瓜子、五穀雜糧餵食，飼料不夠時，可自行投幣添購苜宿粒、牧草、胡蘿蔔。

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梅花湖景色優美全長約4公里，有豐富自然生態的景觀環湖步道，可騎乘自行車或協力車環湖、可搭動力船遊湖、沿途設有觀景平台可休憩餵魚，周邊有咖啡廳、露營車，停車場旁有卡丁車場可體驗漂移快感，現在又多了全新「心花鹿Fun」互動農場，梅花湖是非常適合親子同遊的好選擇。

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心花鹿Fun（宜鹿發）

電話︰0908702238

營業時間︰平日10:00~17:30、假日9:30~17:30 (最後入場時間17:00)

地址︰宜蘭縣冬山鄉大埤一路199號(梅花湖橙靖手工烘焙旁)

票價：6歲以下免費，7至12歲及65歲以上長者100元，其餘200元，憑入園門票即可兌換一份飼料

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