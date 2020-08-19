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連KID都推薦！隱身巷弄的花蓮老宅餐廳「成康飲食店」 剝皮辣椒扁食湯、紅油擔擔麵必點

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成康飲食店是最近幾個月很紅的花蓮老宅文青店，KID的YouTube頻道還有去拍攝，我走進去可以看到他磨石子地板，懷舊的樓梯，老式厚重的花樣玻璃窗，然後他有賣四川擔擔麵以及結合花蓮名產所做成的剝皮辣椒扁食跟剝皮辣椒雞湯麵，重點是好吃啊，馬上帶大家去看，提供成康飲食店菜單給大家。

成康飲食店的位置用Google地圖都不好說，你從信義街的張瑋烤肉蛋吐司旁的巷子走進來就會看到，我直接拍街景說明最快，剛到原本就要拍，沒想到垃圾車經過，我是吃完才拍，所以才有白天到黑夜的感覺。

走進成康飲食店，店內的空間馬上就能感受到這個是一個很老的房子，但是經過他們重新整理之後跟巧思，有一種舒服清新的感覺。第一個感覺是非常舒服的，當然不排除冷氣夠冷這件事。

他除了1樓之外，還有2樓的空間跟一個小房子，人數應該可以坐個20~30個人沒問題吧！

成康飲食店菜單是以麵類為主，還有很特別的紅油擔擔麵跟剝皮辣椒扁食耶，這個很想吃吃看。

我們是3個人，除了點麵之外還有剝皮辣椒雞湯跟小菜，整桌看起來很爽。

沙茶肉燥乾麵(60元)

這個麵我覺得還不錯，肉燥的香氣以及沙茶的香結合再一起，如果你有吃辣的朋友，建議加他們自製的辣椒，真的提味很多，味道是好，但是以我來說份量就比較少，單點這碗我應該是吃不飽，可以點大碗的唷！

麻醬麵(65元)

他的麻醬麵我朋友很喜歡，我吃他的麻醬味道很夠，然後他的辣椒真不錯，加到麵裡都很提味，下次點大碗。

成康剝皮辣椒雞湯(90元)

這湯好喝啊~喝的到用剝皮辣椒醬汁所熬出的甘醇滋味，但是這湯好辣啊～我想很多朋友都知道，夏天的辣椒真的特別辣(冬天反之)所以辣度無法調整，但是真好喝，這個下次還會點。

紅茶(20元)

好久沒看到這種杯子了，感覺很懷念耶，重點是他的紅茶很好喝很順口，這個好 也能解辣。

滷味拼盤(60元)

豆干、海帶、米血與貢丸，我覺得他的豆乾很好吃耶，一咬下去裡面是有汁的，米血也滷的很有味道，另外他的醬汁感覺是有加豆腐乳跟花椒下去 味道蠻特別，我是覺得那天的滷味很夠味，我只沾一次，單吃就可以了。

擔擔麵(80元)

這個看起來真不錯耶，以前也有吃過，我還蠻喜歡的這類型的麵，當然不包含在重慶吃的，那個不是台灣人能接受的。

他的麵體比我想像的粗，一入口 辣度比我想像中的低不少 花椒混合著汁芝麻及花生香氣，和著麵配著有微酸的湯，這有酸的湯真的大大的加分，酸的真舒服，當然辣度這件事很看人，我後來離開有跟老闆說可以給客人調辣度，小辣中辣大辣這樣，稍微客製化一下比較好 當然啦這只是我的想法而已～

黃金泡菜、半熟蛋都不錯，而這個三層肉完全沒怪味還有肉的鮮味，看起來醬很多不會有想像的鹹，我覺得好好吃喔～

扁食湯(70元/7顆)

他的包法不像是扁食 反倒像是比較小的水餃，但不得不說他肉的口感紮實，單以扁食來說來說就很好吃了耶，加上鹹辣的剝皮辣椒，這個完全是我的菜啊！

下次再來我一定還會再點扁食湯，以花蓮扁食來說很特別，擔擔麵加辣一定更好吃，大家有機會可以來吃吃看唷!

成康飲食店

地址：花蓮市信義街99巷2號

營業時間：11:30-14:30 17:00-20:00 週二三公休

電話:(03)831-0552

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文章來源：跳躍的宅男      FB：跳躍的宅男

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