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台東不只熱氣球！　順遊森林公園、創意市集超療癒

聯合新聞網 / 行遍天下
台東夏季必去行程，到鹿野高台賞熱氣球去。
台東夏季必去行程，到鹿野高台賞熱氣球去。

【圖／文：行遍天下】

遠離都市，快意奔馳台東縱谷大地，好山好水的台東，已經成為國人旅遊首選。鹿野高台的熱氣球活動正夯，坐在草地上，看着色彩繽紛造型可愛的熱氣球飄向天際，是非常療癒的旅遊活動，有興趣也能參加繫留體驗親自搭乘熱氣球的樂趣。

熱氣球嘉年華除了欣賞外，也可以試試繫留或是自由飛體驗。
熱氣球嘉年華除了欣賞外，也可以試試繫留或是自由飛體驗。

林蔭茂密的森林公園中享受芬多精。
林蔭茂密的森林公園中享受芬多精。

回到台東市，轉往海濱公園，國際地標向陽樹靜靜地佇立海岸，沿着步道走入植栽茂密的森林公園，放慢步調，欣賞湖畔倒影、傾聽大自然蟲鳴鳥叫，或是坐在樹下享受涼風拂面的快感，讓身心靈都暢快。到了夜晚華燈初上，鐵花村悠揚樂音響起，鐵花路兩側的彩繪熱氣球燈籠與商品多樣的創意市集，遊逛其中享受挖寶樂趣，搭配鐵花村的素人音樂家現場演唱讓台東之夜更精彩。

藝術地景與東海岸海天一色融合為一體。
藝術地景與東海岸海天一色融合為一體。

鐵花村中不定時舉辦創意市集與歌手駐村演出。
鐵花村中不定時舉辦創意市集與歌手駐村演出。

　

景點介紹

臺灣國際熱氣球嘉年華

地址：臺東縣鹿野鄉永安村高台路46號

網址：balloontaiwan.taitung.gov.tw

資訊：詳細活動資訊請參閱網站

　

台東森林公園

地址：臺東縣臺東市華泰路300號

時間：入園06:00 - 19:0／收費：07:30 - 17:30

門票：全票30元／停車費小型車30元

　

鐵花村

地址：臺東縣台東市新生路135巷26號

時間：週三～週日15:00 – 22:00（週一二公休）

網址：鐵花村 | 音樂聚落 ‧ 慢市集 |

　

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熱氣球 公園 市集

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