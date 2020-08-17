台東不只熱氣球！　順遊森林公園、創意市集超療癒

每回開車去宜蘭，最期待的都是出雪隧後的剎那，一抹都市的高樓林立，田園風光加上金黃色隨風搖擺的稻穗映入眼簾，心情一下就顯得輕鬆自在，我們鑽過田間小路來到這間位在二結巷弄裡的松風文旅，距離羅東或是宜蘭市區不是太遠，地點鄰近多個宜蘭有名的景點；強眼的字樣在遠處就能看見，一路抵達門口看見外觀以純白色整棟建築為主，簡單的掛上飯店名稱，顯得清新脫俗很符合宜蘭的氣息。

2020-08-15 10:04