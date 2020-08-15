360度全景無邊際泳池！ 宜蘭住宿推薦「松風文旅」 易親近的低調奢華

圖文/ Shan@ReadyGo, VVN@ReadyGo

每回開車去宜蘭，最期待的都是出雪隧後的剎那，一抹都市的高樓林立，田園風光加上金黃色隨風搖擺的稻穗映入眼簾，心情一下就顯得輕鬆自在，我們鑽過田間小路來到這間位在二結巷弄裡的松風文旅，距離羅東或是宜蘭市區不是太遠，地點鄰近多個宜蘭有名的景點；強眼的字樣在遠處就能看見，一路抵達門口看見外觀以純白色整棟建築為主，簡單的掛上飯店名稱，顯得清新脫俗很符合宜蘭的氣息。

松風文旅接待人員親切地笑著迎來宜蘭人的熱情，也開啟在宜蘭兩天一夜的好心情。簡約外觀的印象打開門後成了對比，挑高兩層樓的大廳設計視野跟著遼闊，牆面顏色上選用較深色的大理石，但是透過多處的大面玻璃採光，以及乳白色的地板反射，整體帶給人寬敞明亮且愉悅的氛圍，即是看上去氣派但也不是富麗堂皇，而是讓人感到親近的低調奢華。

◎仔細看櫃檯上方的牆面，特地找了兩塊對稱的石頭，拼起來就像龍一般的高掛著，來到松風可以朝聖這神奇的圖像。

松風全館共有六種房型，82間房，另外也提供主題房型，類似汽車旅館的車庫房模式，有專屬的停車空間，下車後一旁的樓梯走上去便是入住的房間，既方便又安全。而這次下榻的房型松好家庭房位在本館7樓，電梯門打開是一大面弧形落地窗，窗外是蘭陽平原低矮的房，更遠處中央山脈繚繞著山嵐，我們駐足靜靜的欣賞眼前的美景；當回過神後發現地毯上擺著瓦楞紙的藝術品，是小孩最愛的搖馬，堅固程度就連大人也能輕鬆上馬！

踩著柔軟的地毯我幾乎忘了自己有穿鞋，它吸收掉行李輪子的噪聲，安靜的走廊上我們輕輕將門推開，盡頭的窗灑落午後的陽光，在以木質為主調的房間裡更顯溫暖柔和，抬頭看房內和大廳同樣採挑高設計，大面窗外的遼闊景象，讓11坪大的四人房視覺上更加寬敞，這些細膩的規劃，是宜蘭羅東住宿選擇中少有的。

進房第一件事，是尋找床頭櫃上有沒有插座，這對手機成癮的現代人來說絕對重要，上頭擺著的小檯燈還有一個空的插座這就放心了，透出的微黃光與房內的色調融合更顯溫柔，讓人想倒頭就躺在一旁的雙人床上入睡，舒服的棉被包裹著軟硬適中的床墊，松風文旅的隔音也相當好，當拉上了不透光的窗簾時，任何時間都好睡啊。

玄關旁的迷你吧上備有宜蘭牛舌餅和羅東農會豆奶提供給旅客，加深旅人與宜蘭的連結。轉身進到浴室，大面積的洗手檯和大面鏡子，嘴角不禁上揚，終於不用和閨密擠得你死我活；乾溼分離的規劃讓浴室地板不會因沐浴而濺濕，特別的是房內的木質感一路延伸，深淺棕的大地色交替傳達溫暖又內斂的氣息，一掃對浴室單調牆面的既定印象。

公共空間有不少設施，位於十樓大空間的松兒樂親子遊戲館，除了有兒童專屬的電動小火車，必備的火車造型球池也成功擄獲小朋友的心，球池內還配有小型溜滑梯，玩樂程度更加分！值得一提的是，松風文旅特別設計了小型滑草區、攀岩區和繩索等，能夠徹地消耗小孩的電力，回房後順利秒睡，讓爸媽享受寧靜放鬆的愜意時光。

遊戲區牆面上的卡通璧貼是松風的吉祥物「澎澎」和「鬆鬆」，讓整個空間呈現的畫面感更加融入，而一旁的主題玩具和大型玩偶也能滿足不同年齡需求的小孩。相信是親子宜蘭旅遊絕佳的雨天備案，也能讓小孩放電的絕佳地！

位於六樓的戶外無邊際泳池，是松風文旅的最大亮點，也是宜蘭少見的無邊際泳池飯店，泳池開放期間提供各式造型泳圈，一旁有深度較淺的兒童戲水區，岸上則提供整排的躺椅讓你輕鬆做日光浴。風景視野寬闊、沒有過多遮蔽物，是個無論白天或夜晚都能玩得盡興又好殺相機記憶體的地方，近期也是許多網美網紅宜蘭IG打卡聖地之一。

當夜幕降臨，泳池畔的燈光營造出慵懶又chill的氣氛，星空下伴隨著駐唱歌手的歌聲，整個人的思緒和感受都暫時遠離了塵囂，相較於白天的烈陽，晚上溫度更舒適，有機會就跟朋友一起來泡泡水、聽音樂吧！

◎駐唱歌手於2020/07、08月的週五至週日限定。

◎泳池開放時間

七八月 每天開放

週二至週五：15:00～21:00（週二至週五早上皆沒有開放！）

週六至週一：08:30～10:30，15:00～21:00

九十月

週三至週五：15:00～21:00

週六至週一：08:30～10:30，15:00～21:00

週二：休池保養，泳池全天不開放使用，敬請見諒。

早餐與晚餐皆在六樓的「松饌餐廳」，挑高的空間設計加上大面積的玻璃窗灑進自然陽光，窗外望去是整面的宜蘭風情，明亮充足的燈光、低飽和的視覺色調也烘托出自在舒適的用餐環境。

松風的晚餐很特別是火鍋，湯底有日式昆布、麻辣或素食的選擇。主餐共有五種，主餐皆附豐富菜盤，選擇肉類主餐則會附送小豪華海鮮盤，有扇貝淡菜、天使紅蝦和草蝦，誠意滿滿，我們點了8盎司的美國Choice牛肉盤，每片肉的厚度很實在，涮個三兩下後，肉片包覆著麻辣香氣入口過癮又滿足。自助吧的王子麵、冬粉和肉燥飯是餐廳內無限取用的，不用擔心吃不飽，這裡的份量讓你滿意！

松饌餐廳自助吧有齊全的調味料區，冷飲果汁、研磨咖啡和多種熱茶，甚至飯後的水果甜點區都有供應，冰淇淋品牌是泰國明果，特有泰式奶茶口味，完整的種類照顧每個旅人的胃。當晚的服務人員，就算戴著口罩也可以感受得到溫暖、像是朋友在關心你一樣的服務，亦會觀察每桌用餐情形，及時給予協助。能在享用美食當下，又有愉快放鬆的心情，是松風文旅的值得。

松風文旅自助式早餐有多樣選擇，中式熱食有豐富的配菜和熱湯，搭配清粥饅頭…等選擇，若早上想來碗熱騰騰肉燥飯也是有的；西式早餐有吐司、麵包、香腸炒蛋和牛奶麥片等選項，沙拉吧有3至5種新鮮生菜和多種醬料，以及新鮮水果與糕點，對了，記得來杯WMF咖啡機沖泡的美式咖啡，也是精神來源啊。

旅行時就是要盡情放鬆，你可以來宜蘭松風文旅悠閒地享用早餐，體會羅東二結這樣慢步調的生活，為自己充電的同時，也和家人留下珍貴的共同記憶。

松風文旅

地址｜宜蘭縣五結鄉二結路231號

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