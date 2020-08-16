盤點台東下半年「5大活動」！ 月光下、海岸邊 邊聽音樂太浪漫

「每到夏天～我要去海邊～」，暑假開始也就宣告夏天正式來臨，既然不能出國玩，就讓我們好好玩遍台灣，驅車前往台灣最美的東部，去看看台東的海、台東的月光與星空，感受夏天的浪漫吧！

2020台東活動推薦TOP5

2020台東活動推薦＃1

台東最美星空音樂會

▲2020台東活動推薦-最美星空音樂會。（圖／攝影者：starrytaitung_授權提供, Instagram）

說到台東夏天最美最浪漫的活動，絕非「台東最美星空」了！今年共有56場的星空導覽解說活動，以及7場星空音樂會，乘著夏夜的涼風，一同沉浸在音樂的美好中，簡單而快樂，放慢你的步調，來台東感受一下生活吧！

活動場次：7/24東河鄉｜舊東河橋遊憩區／7/25 大武鄉｜尚武濱海公園 8/15 金峰鄉｜高灘地棒壘球場／8/21 關山鎮｜關山親水公園

2020台東活動推薦＃2

東海岸藝大地術節

從2015年開始，交通部東海岸國家風景管理處便開始舉辦「東海岸藝大地術節」，以台11線的自然資源與風景，結合人文藝術活動，規劃駐景藝術、藝術工作室、藝術市集，以及月光．海音樂會等活動，每年都吸引不少愛好藝術文化的人前來共襄盛舉。

▲2020台東活動推薦-東海岸藝大地術節。（圖／攝影者：landarteast授權提供, Instagram）

活動地址：台東縣成功鎮信義里新村路25號（台11線125.5K處）

交通資訊：

自行開車

從花蓮市或台東市轉台11省道，約125.5公里往山的方向轉上去即可到達。

大眾運輸搭乘資訊

北上：由台東火車站前搭往成功、靜浦，或花蓮的鼎東、花蓮客運海線班車，在阿美民俗中心站下車。

南下：由花蓮火車站前搭往台東的花蓮、鼎東客運海線班車，在阿美民俗中心站下車。

2020台東活動推薦＃3

萬物糧倉大地慶典

不讓台東海線專美於前，台東縱谷線也有「萬物糧倉大地慶典」的主題活動，沿著197縣道，從池上鄉綿延至卑南鄉，一路上都有可看的風景與藝術作品，四季皆有不同的活動，像是去年10月的《漂鳥197》地景藝術展就受到不少好評，今年夏天則有「大地餐桌」等活動，帶大家去了解食物的產地、料理過程，已味蕾感受大地給予的美好。

2020台東活動推薦＃4

台東慢食節

▲2020台東活動推薦-台東慢食節。（圖／攝影者：tiintinn2授權提供, Instagram）

延伸「在地餐桌」的概念，台東許多在地朋友與店家，也成立了「臺東縣產地餐桌協會」，發想出「慢食臺東」的概念，每年都會在台東舉辦「臺東慢食節」，邀請在地商家參與，在特定時間聚集在鐵花村擺攤，希望可以將台東在地的食材、餐點推廣給更多人知道，讓大家都能一同感受台東的友善飲食文化。

活動時間：8/01~8/26

活動市集：8/22~8/23 @鐵花村

2020台東活動推薦＃5

東海岸旗魚季

▲2020台東活動推薦-東海岸旗魚季。（圖／攝影者：janice8729授權提供, Instagram）

當然囉！也有不少人是因為熱愛海鮮而特地來到台東的，不只有4~7月在富岡的黑鮪魚季，還有入秋之後在成功的東海岸旗魚季！十月過後，強烈的東北季風帶來旗魚，常見的旗魚種類有劍旗魚、白皮旗魚、黑皮旗魚、紅肉旗魚和芭蕉旗魚，無論是做成生魚片、煎炒煮炸都非常好吃，是老饕們每年秋季不可錯過的美食！

此外，成功漁港也是台東賞鯨非常有名的據點，早上七點開始就可以搭船出海賞鯨，欣賞鯨豚跳耀於海上嬉戲的可愛樣貌，順道遠眺台東知名地標三仙台，可說是來台東成功必體驗的玩法！

活動時間：2020/11/01 - 2020/11/30

看完了2020下半年的台東活動介紹後，你是不是也心動了呢？其實除了這些期間限定的活動之外，台東還有許多與自然相關的活動可以體驗，像是獨木舟、SUP、溯溪、賞鯨、部落體驗等玩法，有的有季節性，有的則是一年四季皆可玩，趕快來看看吧！

2020台東玩法推薦

2020台東玩法推薦＃1

東河獨木舟／SUP

▲2020台東玩法-東河日出SUP體驗。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

在俗稱「帝王石」的白石灰巨岩間穿梭，配上碧綠溪水及古老的東和老橋，自然景色與歷史結合的美景相當優美，來到台東東河馬武窟溪，乘上獨木舟穿梭溪巨石縫間，或是划行SUP於出海口，都是十分難得的體驗！

當然，如果你是有體力衝日出場的熱血玩家，也可以參加早晨場，當太陽浮上海平面的瞬間，就是此趟體驗看日出的重頭戲，加上貼心的早餐，絕對讓你有超青春又美好的一天！

2020台東玩法推薦＃2

溯溪體驗

▲2020台東玩法-桑樹溪溯溪體驗。（圖／瘋狂玩家）

桑樹溪距離台東市區僅需要30分鐘即可到達，減少了通勤的時間就可以把時間花在玩樂上。在水質清澈的桑樹溪中可以體驗涉水、繩攀等活動，沒有溯溪經驗的朋友可以選擇半日溯溪體驗，在專業教練的帶領下盡情享樂，有溯溪經驗的朋友亦可考慮全日溯溪挑戰極限喔！

難易指數：★★☆☆☆

體驗亮點：尋訪魯凱部落秘境、繩攀、跳水

2020台東玩法推薦＃3

森林體驗

▲2020台東玩法-台東彩虹瀑布。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

▲2020台東玩法-台東獵人料理。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

除了到溪邊與海邊玩水之外，到山林裡消暑一下，散散心也是不錯的選擇！跟著在地達人走入台東山林，聽聽自然植物的知識與故事，尋找神秘的彩虹瀑布，最後想用傳統的獵人野餐，來趟既有深度又好玩的在地體驗，也是不錯的選擇。

2020台東玩法推薦＃4

部落旅行

▲2020台東玩法-台東都歷部落料理。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

台東依著高聳海岸山脈、面對太平洋的台東，更孕育了豐富的部落文化，其中包含了傳統習俗、服飾，以及最吸引人的「食」文化。從料理的食材、烹煮過程、菜色擺盤，都可以看出部落在地文化的深藏蘊含，來到台東都歷，放慢你的腳步，好好感受一下吧！

2020台東交通推薦

看完以上的台東活動與體驗好吸引人，但又覺得台東太大，開車長途跋涉太累人？那麼不妨可以考慮台東包車，不只可以客製化私房景點，更不需要找路找車位，讓你的台東旅遊超放鬆超好玩！

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