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台女入港確診疫調「說詞反覆」？ 莊人祥坦言：難掌握接觸者

週休二日輕旅行／2天1夜玩台東 旅遊達人走哪些行程

四塊玉文創 / 文／樂遊台灣小組
小野柳。攝影／廖秀靜、張雅靜
小野柳。攝影／廖秀靜、張雅靜

兩天一夜玩台東，親近自然美景。攝影／廖秀靜、張雅靜
兩天一夜玩台東，親近自然美景。攝影／廖秀靜、張雅靜

報復性國旅熱潮一波波接著來，看大家四處出遊很羨慕，利用平常的週休二日，也可以輕鬆玩台東嗎？出發探尋當地私房景點、親近大自然戶外環境、感受手作的生活溫度，看旅遊達人們規畫那些行程吧。

【DAY1 行程規劃】

●卡塔文化工作室 跟著婆婆媽媽學習原住民傳統工藝

卡塔文化工作室。攝影／廖秀靜、張雅靜
卡塔文化工作室。攝影／廖秀靜、張雅靜

外觀像粗礦工廠，裡頭是細緻的原住民工藝坊。舊門窗拚出大型裝置藝術，上頭垂吊著阿美族文化裡的檳榔袋，呈現豐富的原住民色彩。除了販售手創日常生活用品，也可以跟著一群部落婦女學習製作琉璃珠，從中了解傳統文化的珍貴，也進一步體會原住民族的日常生活。

地址：台東縣台東市中興路二段191號

電話：08-922-8107

營業時間：09：00∼17：30

●小野柳 壯麗的岩層奇景

從遊客中心沿著步道往下走就能輕易抵達，這裡以奇特的海蝕景觀聞名，其岩石在海水的長期侵蝕下，呈現栩栩如生的波浪狀。注視著遼闊的天空和遠方的海平線，感受腳邊拍打的浪花與陣陣傳來的海濤聲，似乎自己也逐漸地和大自然融為一體。

地址：台東縣台東市松江路一段500號

電話：08-928-1136（小野柳遊客中心）

●台東森林公園 讓自己也成為風景

台東森林公園。攝影／廖秀靜、張雅靜
台東森林公園。攝影／廖秀靜、張雅靜

明亮的森林成為市民休閒散步、騎單車的好地方。伴隨海濱公園的公共藝術與天然景觀，可以看見特有種鳥類。臨近出海處，可觀賞因潮汐自然形成的琵琶天然湖泊。活水湖也是騎單車時必經之地，夏天一到就會成為居民的私人天然游泳池。到這裡不需自備單車，公園入口處便有租單車的商家。騎單車很容易融入天然景致裡，成為風景畫的一角。

地址：台東縣台東市華泰路300號

電話：08-936-2025

營業時間：06：00∼17：30

●聖母健康會館

明亮的森林成為市民休閒散步、騎單車的好地方。伴隨海濱公園的公共藝術與天然景觀，可以看見特有種鳥類。臨近出海處，可觀賞因潮汐自然形成的琵琶天然湖泊。活水湖也是騎單車時必經之地，夏天一到就會成為居民的私人天然游泳池。到這裡不需自備單車，公園入口處便有租單車的商家。騎單車很容易融入天然景致裡，成為風景畫的一角。

地址：台東縣台東市南京路77號

電話：08-934-5719

【住宿：有時回家民宿】

共6間房間，頂樓4人房屋頂設計成小木屋的斜式風格，其餘房間內部皆以白色為主要色調。白色吊燈、床架以及大白色的牆面，讓房間採光更明亮，空間也更寬廣，白色床單與被套，乾淨得讓人放鬆。從大窗望出去，有綠油油的農田景致，稻子收成後，農人種植的油菜花開滿農田，更讓人想好好欣賞，捨不得出門。

地址：台東縣台東市正氣北路746巷231號

電話：0922-189-850

【DAY2行程規劃】

●台東熊店　寄獨一無二的明信片

台東熊店。攝影／廖秀靜、張雅靜
台東熊店。攝影／廖秀靜、張雅靜

店主到部落小學教畫畫、製作明信片，所得皆回饋給小朋友，透過這樣的方式不僅給他們魚，也教導他們釣魚。經網路傳播與旅人的分享，曾有來自澳洲背包客被小朋友的畫作感動，來這裡可以寄一張明信片給朋友或自己，讓這些包含許多小朋友心意的明信片，成為每個人眼中的最佳風景。

地址：台東市傳廣路69巷34號

電話：0963-153-798

營業時間：11：00∼18：00，週一至週三公休

●台東抽象藝術館　開啓對抽象藝術的視野

徐老師將自己最喜歡的抽象藝術帶回家鄉，開了咖啡藝廊。館內設計簡單，以大塊原木打造成低矮吧檯，往外能望見青青草地與繁密小樹，空間非常自在。徐老師還提供藝術課程，攝影、抽象畫、素描等，讓人也有機會體驗沒有框架的藝術領域，成為一日藝術家。

地址：台東市中興路二段391號（台東糖廠文創園區）

電話：0935-069-979

營業時間：11：00∼21：00，不定期休館

【享用台東美食！旅客口袋名單】

披薩阿伯

可以一片吃到4種滋味。最特別的是披薩有附上迷迭香的奶油醬汁，吃起來輕爽不油膩，薄脆的餅皮沾上醬汁，也讓口感變得更有層次。

地址：台東縣台東市臨海路一段167號

電話：0952-179-165

● 卑南豬血湯台東店

地址：台東縣台東市傳廣路117號

電話：08-932-4472

● 林家臭豆腐

地址：台東縣台東市正氣路130號

電話：08-933-4637

作者介紹：樂遊台灣小組，一群熱愛台灣好山好水好風景的旅遊達人，從台灣頭到台灣尾，讓大家認識台灣的美好。

【書名／《週休遊台灣：52條懶人包玩樂路線任你選》、作者：樂遊台灣小組、攝影／廖秀靜、張雅靜、圖文：四塊玉文創提供】

※註：以上資訊僅供參考，如有誤植或更動以景點實際公告為準

書名／《週休遊台灣：52條懶人包玩樂路線任你選》、作者：樂遊台灣小組、圖／四塊玉文創提供
書名／《週休遊台灣：52條懶人包玩樂路線任你選》、作者：樂遊台灣小組、圖／四塊玉文創提供

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