快訊

新藥解盲前美吾華董座李成家涉內線交易 遭檢調搜索

新北市新莊幸福路淹成小河 民眾開車彷彿衝浪

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台灣特色「借問站」走透透／熱愛自然友善環境「簡單小日子」有故事的民宿

欣傳媒 / 欣傳媒
▴「森林漫步」房中，到處可見動物的意象，是小朋友最愛的房型／圖片來源：Yilinho攝
▴「森林漫步」房中，到處可見動物的意象，是小朋友最愛的房型／圖片來源：Yilinho攝

擁有176公里海岸線的台東縣，南北狹長又有海岸山脈縱貫，地處交通要道的台東火車站，是大部分旅客造訪台東的第一站，也讓此處成為探訪台東魅力之始，在車站周圍眾多饒富特色的民宿中，有著許多故事的「簡單小日子」，則是一處充滿溫馨的所在。

▴黑熊哥夫妻共同努力經營這間充滿故事的民宿，從第一眼看到的熊頭跟月門就可以開始說故事了／圖片來源：Yilinho攝
▴黑熊哥夫妻共同努力經營這間充滿故事的民宿，從第一眼看到的熊頭跟月門就可以開始說故事了／圖片來源：Yilinho攝

距離台東火車站步行約10分鐘，就可抵達溫馨可愛的「簡單小日子」民宿，對於搭火車抵達台東的旅客來說，火車站前真的是個很方便的落腳處，民宿主人黑熊哥說起當初決定民宿位置時，一起出資的黑熊媽看中了火車站附近交通便利且有發展性，想讓媽媽有參與感的黑熊哥聽從了媽媽的建議，就決定讓民宿落腳在這裡。

之所以取名為「簡單小日子」，其實也是因為黑熊哥在人生的經歷中，曾經有段自覺太過於複雜的工作與生活。當時他在某地產開發公司擔任高層主管，天天穿著光鮮亮麗、出入名車接送，但同時也因為工作需要，時常得招待客戶而夜夜笙歌，過著紙醉金迷的生活。長期下來，不僅身體受不了，心理的負荷更大，讓他興起了要脫離這個環境的念頭。於是在一個轉念間，2014年他決定放下一切，回到台東，回到自己想要的「簡單小日子」，也是黑熊哥開始經營民宿的初心。

熱心助人 軟萌店狗乖巧迎客

造訪簡單小日子的這天，很不巧的遇上台東火車站前大規模的修路工程進行中，從火車站走過來其實不遠，十分鐘之內就能到達，只是遇到工程圍籬阻攔，讓人著實有些不便。所幸看到簡單小日子的溫馨外觀，以及門口全身黑嚕嚕、胸口帶著白色倒V的店狗「咖B」熱切地搖著尾巴迎接，克服這一點小阻礙，也就覺得值得了。

▴活潑又親人的咖B，第一次見面就翻肚子討摸／圖片來源：Yilinho攝
▴活潑又親人的咖B，第一次見面就翻肚子討摸／圖片來源：Yilinho攝

之所以會加入借問站的行列，除了民宿主人黑熊哥本身就很有熱情助人的特質，民宿所在地緣關係也是一個原因。黑熊哥說，在還沒有申請借問站時，偶爾就會遇到搭乘晚班火車來到台東的外國客人，拉著行李在街上摸黑找自己的民宿，經常找著找著就會自動走到門口總是亮著燈的黑熊哥家，敲門進來問路或借電話。遇到這些找不到民宿的客人，雖然不是下榻自家民宿，但熱心的黑熊哥總是主動幫忙聯絡當地民宿老闆來把客人「撿」回去，可以說在還沒有借問站招牌時，就默默成為旅客最實用的借問站了。

每一間房　都是一段人生故事

在民宿命名之外，這裡的每間房也都很有故事。用心過生活的黑熊哥，把自己珍藏的工作經驗人生故事，化為各間房中的裝飾主題，讓旅人走進房間時，從一開始的驚喜，在經過黑熊哥解說之後，成為更深層的體會，例如唯一的一間三人房「光影歲月」，乘載的就是黑熊哥最珍惜的一段青春記憶。

▴「光影歲月」的床頭，裝飾著膠卷模樣的相框，張張都是黑熊哥的青春回憶／圖片來源：Yilinho攝
▴「光影歲月」的床頭，裝飾著膠卷模樣的相框，張張都是黑熊哥的青春回憶／圖片來源：Yilinho攝

房中陳設著拍片用的收音麥克風、膠卷片、打板卡、導演椅等等，這是為了呈現自己大學時期的青春回憶，因就讀大眾傳播系需要進行拍攝實作，黑熊哥自己擔任編劇兼導演，兩位好友分別擔任燈光師、攝影師，三人在學生時代一起做影片創作、拍片等完成課業，成為彼此人生的珍貴好友，也成為這個主題房的發想概念。

▴「真愛情感」是間完全粉紅色的夢幻房，曾有單身男房客意外住過之後，就順利交女友結婚生子的幸運故事／圖片來源：Yilinho攝
▴「真愛情感」是間完全粉紅色的夢幻房，曾有單身男房客意外住過之後，就順利交女友結婚生子的幸運故事／圖片來源：Yilinho攝

友善環境可以從住房做起

另一個主題房「森林漫步」則是陳設著台東在地的動物及木雕，早上從森林窗簾透進的光線，將整間房映成綠色，讓人宛如身處林間。這是黑熊哥另一個身份所長期關注的議題，身為台東極少數的生態記者，他長期關心在地生態，積極參與各種保育活動，如跟池上青農魏瑞廷合作，用會發出聲音的老鷹塑像，放在稻田中友善驅趕麻雀，以取代傳統架網造成其他鳥類受困；或用老鷹風箏來驅趕偷吃秧苗的花嘴鴨等等。

此外，他也自力研發以植物殺手「小花蔓澤蘭」為原料、對環境友善的沐浴乳，民宿更加入環保旅店行列，雖然曾因不供應牙刷、牙膏等一次性盥洗用品，遇到客人在訂房網站給予負評，但黑熊哥仍持續以行動表達他關懷生態、友善環境的決心，並期望未來所有環保旅店都可以選用友善環境的洗沐用品，減輕地球壓力。

▴民宿大廳一排老鷹塑像，遇到動作觸發會發出老鷹的叫聲，是幫助農夫趕走麻雀的好幫手／圖片來源：Yilinho攝
▴民宿大廳一排老鷹塑像，遇到動作觸發會發出老鷹的叫聲，是幫助農夫趕走麻雀的好幫手／圖片來源：Yilinho攝

投入瑞源小學堂　關懷偏鄉兒童

除了關懷生態及環境，黑熊哥也積極投入偏鄉兒童的照護，在他與媽媽的故鄉—鹿野，成為瑞源小學堂的志工。瑞源小學堂是由鹿野居民及志工自發組成的民間課輔單位，主要為當地弱勢學童課後輔導和培養才藝。黑熊哥說起之前曾經教小朋友當小小記者，還為他們安排採訪社區裡的村長，當時小朋友有模有樣的發問採訪過程中，並沒有如他預期的出現需要介入的失控場面，讓他十分驚訝。

▴瑞源小學堂的孩子在志工老師安排下，每年都會舉辦展覽，將孩子當年度所學成果作品展出，圖為生肖畫明信片／圖片來源：Yilinho攝
▴瑞源小學堂的孩子在志工老師安排下，每年都會舉辦展覽，將孩子當年度所學成果作品展出，圖為生肖畫明信片／圖片來源：Yilinho攝

黑熊哥坦承，雖然之前有在課堂上教過他們不能問村長無法改變（沒有禮貌）的問題，比如問村長為什麼禿頭之類的，但是他們畢竟是小孩，沒想到現場實習時，大家表現都很好，也更加深了他投入志工的意願。「雖然不知道做這些能改變多少個小孩的未來，但只要有一個能改變，就很值得。」在黑熊哥的簡單小日子中，聽著他娓娓道來的故事，心中有塊地方逐漸溫暖起來，當我帶著行李離開時，彷彿也看到了自己的改變。

更多資訊：瑞源小學堂FB環保旅店

借問站資訊

▴黑熊哥熱愛黑熊，屋裡的拖鞋全都是穿起來很逗趣的熊爪鞋，常有旅客買回家當作紀念／圖片來源：Yilinho攝
▴黑熊哥熱愛黑熊，屋裡的拖鞋全都是穿起來很逗趣的熊爪鞋，常有旅客買回家當作紀念／圖片來源：Yilinho攝

名稱：簡單小日子

地址：台東縣台東市興安路二段23號

電話：(0971)399-318

官網：http://ciao-life.blogspot.com/

提供服務：□提供洗手間 □24小時提供服務 □提供外語服務 □提供客語服務 ☑提供WI-FI □為無障礙空間 □有清真認證 ☑其他   台東旅遊諮詢  

【想探索更多台灣特色借問站故事，請快快點進來】

借問站官網：https://taiwan-askme.tw/news/category/4

文／欣台灣Yilin Ho

本文經授權轉載自欣傳媒 欣台灣，未經允許請勿轉載！

民宿 展覽 台東旅遊

延伸閱讀

民宿回溫 浙江舟山入住率85%

恆春暑假用水量驟增 將設加壓站

愛玩橘／屏東勝利星村 體驗新眷村文化

黑熊保育協會擬辦幼兒園 會員：距保育太遙遠

相關新聞

台灣特色「借問站」走透透／熱愛自然友善環境「簡單小日子」有故事的民宿

擁有176公里海岸線的台東縣，南北狹長又有海岸山脈縱貫，地處交通要道的台東火車站，是大部分旅客造訪台東的第一站，也讓此處成為探訪台東魅力之始，在車站周圍眾多饒富特色的民宿中，有著許多故事的「簡單小日子

遠離都市、放慢步調　快意享受台東後山「娜路彎」純淨風光

旅行台東就該放慢步調，找個優質飯店睡到自然醒，再好好的享受飯店設施。位於台東平原的中心點，五星的台東娜路彎大酒店擁有得天獨厚的地理位置，鬧中取靜的環境、便捷的交通，以及吸睛的階梯造型是飯店的特色。

鄉村美景、農事體驗DIY！ 台東熱氣球嘉年華 X 鹿野周邊景點輕旅行

台東熱氣球嘉年華開跑了！除了鹿野高台外鹿野還有哪些地方好玩？搭了熱氣球、玩了飛行傘後還有哪些活動可以體驗？讓小編帶你看看鹿野周邊的美景和有趣的農事活動DIY。

天堂鞦韆、垂釣老人必拍！2020縱谷大地藝術季，最美公路與10+11藝術裝置的邂逅

隱身於山脈之間的197縣道，沿途一望無際綠油油的稻田，風景如詩畫般瑰麗，行走其上一如閱讀泰戈爾的《漂鳥集》，這就是漂鳥197-縱谷大地藝術季，讓我們一起真切感受這片土地散發出來的魅力、暢遊其中吧！

「爽花農遊券」宜蘭特搜地圖！20大超人氣旅遊點有吃又有玩

為了振興農業旅遊產業，農委會推出500萬張農遊券，鼓勵大家參與休閒農業旅遊，購買國產農產品，趁著暑假期間，不少人早就計畫好帶著農遊券出遊。

遼闊星空下大啖在地美食！台東最美「大地餐桌」8月限定3場手刀衝

台灣擁有許多可以飽覽風景的景觀餐廳，但直接與大自然為伍、在星空下啖美食的體驗卻十分稀有珍貴。台東唯美的「大地餐桌」曾在去年掀起熱烈迴響，今年7月首映順利完成後，本次宣佈8月加開限定3場，名額有限，渴望

宜蘭美食新地標！絕美粉紅巴士開進頭城，法式薄餅跟法國老闆都一樣可口，該選誰啊？

談到宜蘭美食只會想到牛舌餅跟鴨賞嗎？近年來台灣掀起一股餐車旋風，但餐車總是趴趴走，想二訪卻可遇不可求，你們的心聲儂編聽到啦！今天介紹兩間宜蘭的「駐點」巴士餐廳，cp值爆棚的高顏值餐點，不只好吃還好拍！看你要二訪三訪都沒問題，不多說趕快收進口袋名單！

太魯閣峽谷盡收眼底！全台最美「山月吊橋」開放日確定

深受國內外遊客喜愛的太魯閣峽谷將有新亮點，斥資上億元打造、高懸溪谷150公尺的山月吊橋確定8月12日啟用，初期試營運採免...

零死角賞黃金稻浪！彩繪稻田跟普悠瑪出自於他的手　在藝術家的房間入眠

花蓮玉里馬太林部落有一間「部落皇后藝術咖啡館」，是台灣之光阿美族畫家優席夫的住家兼咖啡館，走進這間看似普通民宅的3層樓建築，除了可以喝到花蓮咖啡之外，3樓能住在優席夫的房間，而喝咖啡的窗外，就是一望無際黃金稻浪！

全台最迷人的露營區！花蓮爆紅超豪華「踏浪星辰露營Camp」讓妳眺望滿天星空與大海～5大房型立刻看！

在疫情肆虐期間，多數人選擇宅在家中打發時間，但也有人選擇踏出門、遠離都市，來到人煙稀少的戶外踏青，順便吸收芬多精。而最近在花蓮，有一家爆紅的露營區就引起不小討論。位於離七星潭不遠處的「踏浪星辰露營Camp」，除了有各式超吸睛的可愛造型帳篷外，另外還有露營車與公共戶外露營區供旅客選擇，讓人超想包袱款款，來趟假日小旅行！

花蓮行程懶人包／市區交通、必去景點+一日遊安排、獨特美食、住宿推薦

花蓮擁有台灣非常珍貴的自然資源，因為開發晚，人為破壞較少，能看到許多非常原始的景觀。在花蓮行程開始之前，一定要先知道如何前往花蓮，以及了解當地交通方式，還有花蓮景點、美食和住宿。小編整理一篇超豐富的花蓮行程懶人包，看完這篇就可以馬上出發！

清澈無比！宜蘭員山冷泉池終年冒泡泡 難道「螃蟹冒泡」一起游

出發去宜蘭員山鄉，綠野間的水圳潺潺流著湧泉之鄉的命脈，一處名為「螃蟹冒泡」的冷泉池，長年維持20度C的冷泉清澈無比，仔細一看還有小魚優游其中。

熱門新聞

20多種小菜吃到飽！台北文山美食「弘大1號出口」 韓式料理平價開吃

一秒置身歐洲！體驗歐式古堡莊園渡假風情　在「日月潭皇后古堡」華麗宮廷當貴族

浪漫七夕在彰化！全國最長「光雕鵲橋」點燈，還有夢幻星空噴水池必拍

台灣特色「借問站」走透透／熱愛自然友善環境「簡單小日子」有故事的民宿

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。