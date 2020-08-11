台灣特色「借問站」走透透／熱愛自然友善環境「簡單小日子」有故事的民宿

擁有176公里海岸線的台東縣，南北狹長又有海岸山脈縱貫，地處交通要道的台東火車站，是大部分旅客造訪台東的第一站，也讓此處成為探訪台東魅力之始，在車站周圍眾多饒富特色的民宿中，有著許多故事的「簡單小日子」，則是一處充滿溫馨的所在。

▴黑熊哥夫妻共同努力經營這間充滿故事的民宿，從第一眼看到的熊頭跟月門就可以開始說故事了／圖片來源：Yilinho攝

距離台東火車站步行約10分鐘，就可抵達溫馨可愛的「簡單小日子」民宿，對於搭火車抵達台東的旅客來說，火車站前真的是個很方便的落腳處，民宿主人黑熊哥說起當初決定民宿位置時，一起出資的黑熊媽看中了火車站附近交通便利且有發展性，想讓媽媽有參與感的黑熊哥聽從了媽媽的建議，就決定讓民宿落腳在這裡。

之所以取名為「簡單小日子」，其實也是因為黑熊哥在人生的經歷中，曾經有段自覺太過於複雜的工作與生活。當時他在某地產開發公司擔任高層主管，天天穿著光鮮亮麗、出入名車接送，但同時也因為工作需要，時常得招待客戶而夜夜笙歌，過著紙醉金迷的生活。長期下來，不僅身體受不了，心理的負荷更大，讓他興起了要脫離這個環境的念頭。於是在一個轉念間，2014年他決定放下一切，回到台東，回到自己想要的「簡單小日子」，也是黑熊哥開始經營民宿的初心。

熱心助人 軟萌店狗乖巧迎客

造訪簡單小日子的這天，很不巧的遇上台東火車站前大規模的修路工程進行中，從火車站走過來其實不遠，十分鐘之內就能到達，只是遇到工程圍籬阻攔，讓人著實有些不便。所幸看到簡單小日子的溫馨外觀，以及門口全身黑嚕嚕、胸口帶著白色倒V的店狗「咖B」熱切地搖著尾巴迎接，克服這一點小阻礙，也就覺得值得了。

▴活潑又親人的咖B，第一次見面就翻肚子討摸／圖片來源：Yilinho攝

之所以會加入借問站的行列，除了民宿主人黑熊哥本身就很有熱情助人的特質，民宿所在地緣關係也是一個原因。黑熊哥說，在還沒有申請借問站時，偶爾就會遇到搭乘晚班火車來到台東的外國客人，拉著行李在街上摸黑找自己的民宿，經常找著找著就會自動走到門口總是亮著燈的黑熊哥家，敲門進來問路或借電話。遇到這些找不到民宿的客人，雖然不是下榻自家民宿，但熱心的黑熊哥總是主動幫忙聯絡當地民宿老闆來把客人「撿」回去，可以說在還沒有借問站招牌時，就默默成為旅客最實用的借問站了。

每一間房 都是一段人生故事

在民宿命名之外，這裡的每間房也都很有故事。用心過生活的黑熊哥，把自己珍藏的工作經驗人生故事，化為各間房中的裝飾主題，讓旅人走進房間時，從一開始的驚喜，在經過黑熊哥解說之後，成為更深層的體會，例如唯一的一間三人房「光影歲月」，乘載的就是黑熊哥最珍惜的一段青春記憶。

▴「光影歲月」的床頭，裝飾著膠卷模樣的相框，張張都是黑熊哥的青春回憶／圖片來源：Yilinho攝

房中陳設著拍片用的收音麥克風、膠卷片、打板卡、導演椅等等，這是為了呈現自己大學時期的青春回憶，因就讀大眾傳播系需要進行拍攝實作，黑熊哥自己擔任編劇兼導演，兩位好友分別擔任燈光師、攝影師，三人在學生時代一起做影片創作、拍片等完成課業，成為彼此人生的珍貴好友，也成為這個主題房的發想概念。

▴「真愛情感」是間完全粉紅色的夢幻房，曾有單身男房客意外住過之後，就順利交女友結婚生子的幸運故事／圖片來源：Yilinho攝

友善環境可以從住房做起

另一個主題房「森林漫步」則是陳設著台東在地的動物及木雕，早上從森林窗簾透進的光線，將整間房映成綠色，讓人宛如身處林間。這是黑熊哥另一個身份所長期關注的議題，身為台東極少數的生態記者，他長期關心在地生態，積極參與各種保育活動，如跟池上青農魏瑞廷合作，用會發出聲音的老鷹塑像，放在稻田中友善驅趕麻雀，以取代傳統架網造成其他鳥類受困；或用老鷹風箏來驅趕偷吃秧苗的花嘴鴨等等。

此外，他也自力研發以植物殺手「小花蔓澤蘭」為原料、對環境友善的沐浴乳，民宿更加入環保旅店行列，雖然曾因不供應牙刷、牙膏等一次性盥洗用品，遇到客人在訂房網站給予負評，但黑熊哥仍持續以行動表達他關懷生態、友善環境的決心，並期望未來所有環保旅店都可以選用友善環境的洗沐用品，減輕地球壓力。

▴民宿大廳一排老鷹塑像，遇到動作觸發會發出老鷹的叫聲，是幫助農夫趕走麻雀的好幫手／圖片來源：Yilinho攝

投入瑞源小學堂 關懷偏鄉兒童

除了關懷生態及環境，黑熊哥也積極投入偏鄉兒童的照護，在他與媽媽的故鄉—鹿野，成為瑞源小學堂的志工。瑞源小學堂是由鹿野居民及志工自發組成的民間課輔單位，主要為當地弱勢學童課後輔導和培養才藝。黑熊哥說起之前曾經教小朋友當小小記者，還為他們安排採訪社區裡的村長，當時小朋友有模有樣的發問採訪過程中，並沒有如他預期的出現需要介入的失控場面，讓他十分驚訝。

▴瑞源小學堂的孩子在志工老師安排下，每年都會舉辦展覽，將孩子當年度所學成果作品展出，圖為生肖畫明信片／圖片來源：Yilinho攝

黑熊哥坦承，雖然之前有在課堂上教過他們不能問村長無法改變（沒有禮貌）的問題，比如問村長為什麼禿頭之類的，但是他們畢竟是小孩，沒想到現場實習時，大家表現都很好，也更加深了他投入志工的意願。「雖然不知道做這些能改變多少個小孩的未來，但只要有一個能改變，就很值得。」在黑熊哥的簡單小日子中，聽著他娓娓道來的故事，心中有塊地方逐漸溫暖起來，當我帶著行李離開時，彷彿也看到了自己的改變。

更多資訊：瑞源小學堂FB、環保旅店

借問站資訊

▴黑熊哥熱愛黑熊，屋裡的拖鞋全都是穿起來很逗趣的熊爪鞋，常有旅客買回家當作紀念／圖片來源：Yilinho攝

名稱：簡單小日子

地址：台東縣台東市興安路二段23號

電話：(0971)399-318

官網：http://ciao-life.blogspot.com/

提供服務：□提供洗手間 □24小時提供服務 □提供外語服務 □提供客語服務 ☑提供WI-FI □為無障礙空間 □有清真認證 ☑其他 台東旅遊諮詢

【想探索更多台灣特色借問站故事，請快快點進來】

借問站官網：https://taiwan-askme.tw/news/category/4

文／欣台灣Yilin Ho

本文經授權轉載自欣傳媒 欣台灣，未經允許請勿轉載！