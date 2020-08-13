用回收寶特瓶建成一座房！全島最傻的人　被笑也要救蘭嶼

【圖／文：行遍天下】

蘭嶼野銀部落南方地瓜田旁邊有座怪屋，屋頂由壓扁啤酒鋁片組成Kasiboan單字，字已些許剝落。穿著拖鞋緩緩踱步出來的阿文幽幽地說：「萬一有天，蘭嶼水下只剩寶特瓶假裝的海葵與假小丑魚，觀光客還愛蘭嶼嗎？」他語氣淡淡的卻讓人鼻頭一酸。

阿文坐在親手打造的寶特瓶牆前，有無奈也有疼惜。

本名林正文，大家稱他野銀阿文，許多人笑他是蘭嶼最傻的人。曾到台灣工作、也回蘭嶼經營機車行，他在2011年開啟救蘭嶼傻夢。每年超過10萬遊客造訪蘭嶼產出180噸垃圾，垃圾要送往台東輾轉至高雄焚化，每片垃圾要走270公里才能消除！隨處亂丟的寶特空瓶成了「新居民」，島上發展觀光之餘，阿文卻無法漠視不管這一切。

如果有一天，我們的冰箱(就是大海)只剩下垃圾，你們還會愛蘭嶼嗎？阿文這樣問著

阿文的身邊來來去去了好多人，但他說他只能當火車頭，一直往前走。

他自掏腰包壓縮寶特瓶減低運送空間與容量、提倡垃圾分類；2016年咖希部灣Kasiboan(達悟語是堆垃圾的地方)聚落成立，他用回收寶特瓶切割造出一座屋，屋內手寫對環境的擔憂與問題。

從過去的寶特瓶議題到現在的廢油回收問題，阿文把環保主張都寫在咖希部灣裡。

陽光透進屋子裡時，五顏六色寶特瓶光顯得耀眼，但越耀眼卻越顯得諷刺。

組織靠的是民間企業捐助與自己雜貨店盈餘苦撐近10年。「當然很苦，憑自己力量真的快做不下去。但這是我守護家園的方式，必須繼續做才是對的。」

在他努力下，島上3處有了飲水機讓遊客裝水，牆上「袋走一公斤」袋子是希望遊客離島時揹走自己垃圾的活動。採訪時阿文眼神有哀傷，目前的他依然持續環保夢，卻因資金短缺而遲緩進行中，但他說用傻方法守護家園的推動無痕旅行信念，絕對不會停止。

如果來蘭嶼能夠「袋走一公斤」帶走自己的垃圾，那蘭嶼將少一點汙染。

隨身攜帶水瓶不買多於的寶特瓶，就是對蘭嶼做一件好事。





贊助野銀阿文

咖希部灣Kasiboan

地址：台東縣蘭嶼鄉東清村8鄰野銀6-10

網址：文人之島，環保之道

開放時間：暑期期間每日開放9:00∼11:30、14:30∼17:00





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