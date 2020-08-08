鄉村美景、農事體驗DIY！ 台東熱氣球嘉年華 X 鹿野周邊景點輕旅行

台東熱氣球嘉年華開跑了！除了鹿野高台外鹿野還有哪些地方好玩？搭了熱氣球、玩了飛行傘後還有哪些活動可以體驗？讓小編帶你看看鹿野周邊的美景和有趣的農事活動DIY。

台東熱氣球嘉年華簡介

台東熱氣球嘉年華自2011年起舉辦，因為特殊的地理位置提供足夠的上升氣流，因此成了熱氣球、飛行傘等空中活動勝地，夢幻的空中體驗和縱谷美景讓鹿野小鎮以熱氣球嘉年華打響了名號，本年度(2020)的台東熱氣球嘉年華邁入第十周年，一年比一年盛大的嘉年華成了台東最眾所矚目的活動，今年除了能看熱氣球外還可以欣賞光雕秀、星空音樂會以及熱氣球繫留體驗。

＊活動日期：7/11~8/30

＊活動地點：鹿野高台

＊交通方式：台東熱氣球嘉年華活動詳細資訊

台東熱氣球周邊活動

台東熱氣球周邊活動＃1

鹿野茶香輕旅行

▲台東熱氣球周邊景點-採茶體驗。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

早上看完熱氣球後下午可以安排什麼活動呢？在慢步調的鹿野好好感受一下與自然共生的農業生活，平常的工作時間買杯手搖杯和便利商店的咖啡提神，這些快速、方便都讓我們緊繃的神經放鬆不下來。

走到友善耕種的茶園裡感受產地到餐桌，親自採摘一心二葉的茶業接著體驗香味四溢的揉茶過程，最後在品嚐一頓以茶入菜的茶香料理，在鹿野學習慢生活、慢靈魂的茶哲學。

台東熱氣球周邊活動＃2

鹿野田園採果體驗

▲台東熱氣球周邊景點-鳳梨季採果。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

日頭赤熱熱的夏天吃鳳梨超涮嘴、超消暑！在農園裡體驗田間導覽和鳳梨採摘後，再把自己的揮汗心血製作成超適合蒸餃肉、燉雞湯的鳳梨蔭醬，活動的最後還可以吃到鳳梨入菜的鹹甜料理。

小編推薦參加完採果活動的朋友，在鹿野周便的景點拍照打卡後可以前往台東熱氣球嘉年華的會場，聽星空下的光雕音樂會~~

台東熱氣球周邊活動＃3

鹿野農村果醬DIY

▲台東熱氣球周邊景點-果醬DIY。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

隨著農業技術進步在水果店裡常常能買到非當季的水果，讓城市的人似乎忘了什麼水果是屬於什麼季節的。在這個台東鹿野友善果園，果農伯伯對於他辛苦栽種的水果非常有自信，一年四季搭配水果的生長時序提供不同的採果活動，春天採桑葚、夏天採鳳梨、秋冬採洛神採完之後還能做果醬DIY，讓你把滿滿的回憶帶回家喔~

台東熱氣球周邊活動＃4

在地食材製作冰淇淋體驗

夏天熱到快中暑，沒吃冰怎麼行？台式剉冰是現點現做，吃過的人都知道製作過程，但是濃郁香甜的冰淇淋要怎麼做呢？台東卑南鄉知名的美濃冰品用純淨的水質搭配新鮮水果，料好實在的天然美味吃了一口後欲罷不能，讓人想一探他的製作過程，愛吃冰的大朋友小朋友可別錯過這家台東的隱藏版美食。

台東熱氣球周邊景點

台東熱氣球周邊景點＃1

初鹿牧場

▲台東熱氣球周邊景點-初鹿牧場。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

初鹿牧場佔地72公頃為全台灣最大的坡地牧場，全區分為可愛動物區、放牧區、落羽松生態步道、乳品加工廠、滑草場區等...。在初鹿牧場裡不僅能近距離和小動物互動，還能漫步在林野間享受大自然的芬多精。玩累了能在牛奶店和鮮乳吧裡品嚐香濃可口的牛奶冰、牛奶餅，非常適合家有小寶的爸爸媽媽假日來農場蹓小孩。

＊景點地址：臺東縣卑南鄉明峰村牧場1號

台東熱氣球周邊景點＃2

池上伯朗大道

▲台東熱氣球周邊景點-伯朗大道。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

伯朗大道夏季有綠油油的稻穗，到了秋季轉為金黃色的稻田，平坦的稻田襯著遠方的連綿山峰，給人一種平衡協調、療癒心靈的感覺。在伯朗咖啡和金城武在此拍攝廣告後，讓池上成了追星族的打卡勝地。

＊景點地址：台東縣池上鄉錦新三號道路

台東熱氣球周邊景點＃3

布農部落休閒農場

▲台東熱氣球周邊景點-布農族傳統藝術。（圖／攝影者：bunun_leisurefarm官方授權）

在慢步調的台東遲了看熱氣球節拍拍照外，小編推薦你到從鹿野開12分鐘就能抵達的布農部落休閒農場走走。全園區被規劃為表演區、體驗區(射箭、皮雕DIY、編織工枋)、美食區等...，想深度體驗原住民文化的朋友還可在園區內的部落民宿住上一晚，或享用一頓350元的道地風味餐Buffet呦~

▲台東熱氣球周邊景點-布農族傳統舞蹈。（圖／攝影者：bunun_leisurefarm官方授權）

＊景點地址：台東縣延平鄉昇平路191號

＊門票：150元(可折抵100元消費，用餐旅客無須購票)

＊表演時段：10：30、14：00(視人數狀況調整)

台東熱氣球周邊景點＃4

鹿野神社

▲台東熱氣球周邊景點-鹿野神社。（圖／攝影者：siang_ting1013授權提供, Instagram）

日治時期日本政府為了鼓勵日本人去台灣東部開墾，因此興建了許多移民村。鹿野神社便是隨日本移民來到台東開墾後的信仰中心之一。鹿野神社為全台第一座台日工匠合作所完成的木製神社，小巧雅致的神社五臟俱全有參道、鳥聚、神殿等構造...復古的神社距離鹿野高台開車不到10分鐘，非常適合在看完熱氣球後來順遊一下。

＊景點地址：台東縣鹿野鄉光榮路308號

台東熱氣球周邊景點＃5

加拿瀑布

▲台東熱氣球周邊景點-加拿瀑布。（圖／攝影者：hsiaohan_l授權提供, Instagram）

穿過雞寮和岩石縫後就能看到加拿瀑布，在H型的岩壁下仰望豐沛的水量從岩石的高處湧出的磅礡景致。超好拍、超沁涼的加拿瀑布位在鹿野開車約30分鐘就能抵達的地方，這座瀑布目前還不算打卡熱點，在這個秘境很快就不是秘境的時代裡，趁加拿瀑布爆紅前先去享受靜謐舒適的美好吧~

景點地址：台東縣海瑞鄉(建議定位：23.01139, 121.12397)

台東熱氣球周邊景點＃6

鸞山部落

▲台東熱氣球周邊景點-部落攀樹體驗。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

想一探部落的神祕氣息和多元活動，那麼來鸞山部落造訪會讓你對原住民的文化、飲食、音樂有更進一步的了解。這一塊與自然共生與文化共存的瑰寶上，若只來拍拍照十在可惜，小編特別推薦參加部落體驗活動，一次體驗部落風味餐、布農族導覽、攀樹體驗、搗麻糬體驗、種樹以及八部合音祈福，在專業嚮導的帶領下深度認識布農族。

＊景點地址：台東縣延平鄉鸞山村9鄰11號

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