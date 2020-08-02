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遼闊星空下大啖在地美食！台東最美「大地餐桌」8月限定3場手刀衝

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／水保局臺東分局、萬物糧倉大地慶典臉書專頁
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台灣擁有許多可以飽覽風景的景觀餐廳，但直接與大自然為伍、在星空下啖美食的體驗卻十分稀有珍貴。台東唯美的「大地餐桌」曾在去年掀起熱烈迴響，今年7月首映順利完成後，本次宣佈8月加開限定3場，名額有限，渴望參與特色饗宴的人趕快筆記就對囉！

圖／水保局臺東分局、萬物糧倉大地慶典臉書專頁
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由水保局臺東分局舉辦的「大地餐桌計劃」，讓民眾在美麗生態下，感受在地創意美食。入夜前可賞見翠綠的草坪，夜幕低垂後能在璀璨星空下用餐，亮起燈更顯浪漫，睜眼就是天然版夜景。而重頭戲正是匯集特色店家招牌料理，運用當地新鮮食材用心製成的獨特佳餚。從前菜、主菜、主食到甜點應有盡有，十幾道菜色讓人一次品嚐在地、原住民、客家及異國風味，加上精緻的擺盤，用餐桌美學大升級。

圖／水保局臺東分局、萬物糧倉大地慶典臉書專頁
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8月份「大地餐桌」預計於8/16、8/28及8/29在不同場地舉辦，後續將開放網路報名，首場只限30人，額滿為止，期待體驗的民眾記得隨時關注官方消息，額滿前手刀衝一波，來場結合台式風情的西式用餐享受！

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