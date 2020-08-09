聽新聞
test
0:00 / 0:00
遠離都市、放慢步調 快意享受台東後山「娜路彎」純淨風光
【圖／文：行遍天下】
旅行台東就該放慢步調，找個優質飯店睡到自然醒，再好好的享受飯店設施。位於台東平原的中心點，五星的台東娜路彎大酒店擁有得天獨厚的地理位置，鬧中取靜的環境、便捷的交通，以及吸睛的階梯造型是飯店的特色。走入大廳，挑高的空間裡展示的蘭嶼拼板舟彰顯在地特色，四人房寬敞的空間裡區隔出主人與小朋友的自在天地，大型泳池、SPY戲水區、兒童遊戲區以及男、女裸湯提供最佳休閒活動，中西美食餐廳以在地食材製作的精緻美饌，都讓人讚不絕口。
起床用完餐悠閒的在飯店玩到中午，帶著滿滿的正能量繼續踏上旅途，東海岸的蔚藍景色相隨一路向北，都蘭海角咖啡無敵美景與道地的西班牙料理，東海岸沿途壯闊景色，不僅豐富生活色彩，也是最值得珍藏的美好回憶。
景點介紹
台東娜路彎大酒店
地址：台東縣台東市連航路66號
電話：08-923- 9666
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言