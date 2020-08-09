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遠離都市、放慢步調　快意享受台東後山「娜路彎」純淨風光

聯合新聞網 / 行遍天下
娜路彎大酒店提供超大型戶外泳池、按摩水療區、兒童戲水區等多樣戲水泡湯設施，提供入住房客最佳體驗樂趣。
娜路彎大酒店提供超大型戶外泳池、按摩水療區、兒童戲水區等多樣戲水泡湯設施，提供入住房客最佳體驗樂趣。

【圖／文：行遍天下】

旅行台東就該放慢步調，找個優質飯店睡到自然醒，再好好的享受飯店設施。位於台東平原的中心點，五星的台東娜路彎大酒店擁有得天獨厚的地理位置，鬧中取靜的環境、便捷的交通，以及吸睛的階梯造型是飯店的特色。走入大廳，挑高的空間裡展示的蘭嶼拼板舟彰顯在地特色，四人房寬敞的空間裡區隔出主人與小朋友的自在天地，大型泳池、SPY戲水區、兒童遊戲區以及男、女裸湯提供最佳休閒活動，中西美食餐廳以在地食材製作的精緻美饌，都讓人讚不絕口。

中庭咖啡廳特色自助餐採用台東時令在地食材，多樣料理品項搭配甜點、水果以及娜路彎限定的特調飲料。
中庭咖啡廳特色自助餐採用台東時令在地食材，多樣料理品項搭配甜點、水果以及娜路彎限定的特調飲料。

典雅舒適的房間適合家族親子一同入住。
典雅舒適的房間適合家族親子一同入住。

起床用完餐悠閒的在飯店玩到中午，帶著滿滿的正能量繼續踏上旅途，東海岸的蔚藍景色相隨一路向北，都蘭海角咖啡無敵美景與道地的西班牙料理，東海岸沿途壯闊景色，不僅豐富生活色彩，也是最值得珍藏的美好回憶。

小朋友最愛的溜滑梯兒童戲水池有屋頂不怕太陽曬。
小朋友最愛的溜滑梯兒童戲水池有屋頂不怕太陽曬。

階梯造型是飯店建築特色，中庭還有浪漫的愛心涼亭。
階梯造型是飯店建築特色，中庭還有浪漫的愛心涼亭。

除了戶外的戲水設施，還有烤箱、男女裸湯、按摩浴池。
除了戶外的戲水設施，還有烤箱、男女裸湯、按摩浴池。

　

景點介紹

台東娜路彎大酒店

地址：台東縣台東市連航路66號

電話：08-923- 9666

網址：www.naruwan-hotel.com.tw

　

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