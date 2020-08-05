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天堂鞦韆、垂釣老人必拍！2020縱谷大地藝術季，最美公路與10+11藝術裝置的邂逅

聯合新聞網 / ShareLife分享生活
圖片來源：IG@li.ze.ling，IG@annie_0939
圖片來源：IG@li.ze.ling，IG@annie_0939

去年首度開展即獲得熱烈好評的《漂鳥197-縱谷大地藝術季》，於台灣最美公路 197縣道再次登場。一共有來自芬蘭、德國、土耳其、日本及臺灣共十位藝術家進行創作，他們深入當地村落、接觸當地生活習俗，萃取出屬於自已、屬於這片土地的藝術作品。策展時更融入泰戈爾「漂鳥集」詩句，讓參觀者能從中感受到來自文學與在地文化的震撼。

▲圖片來源：IG@tuda_1209
▲圖片來源：IG@tuda_1209

全新的10件作品會在7到10月之間逐步布置完成，也保留了去年的11件展品。觀光客可以邊沿著197線道遊玩，邊參訪這些迷人又壯觀的藝術，並和在地文化產生連結，進一步了解台灣這塊土地的美好與深邃。

以下是這些作品的簡單介紹：

電光牛

▲圖片來源：IG@tuda_1209
▲圖片來源：IG@tuda_1209

「這座山不就像一朵花，以其丘陵為花瓣，飲著陽光？」以電光村的環境地貌，以及大片稻田的美麗風景為創作藍圖，加上在地電光的傳說，以牛的型態來表現人與自然的關係。電光村位在海岸山脈西側的山麓，相傳是因為這裡有泥火山，在夜裡經常引發火源，居民認為那怪火是閃電引起，這也是電光村名稱的由來。

自然療癒

▲圖片來源：IG@li.ze.ling
▲圖片來源：IG@li.ze.ling

「樹木就像大地的渴望，踮起腳尖，遙遙窺向天堂。」作品風格呈現海洋波浪的線性流動感，紮實的結構與細緻的紋理。同時作品蘊含著對於土地的熱愛、對於自然的崇敬以及人與自然的互動中，應當如何自處。這也是觀光客們最熱愛的拍照地點之一，坐在鞦韆上望著藍天，離開了都市的個體在自然的薰陶下，心曠神怡。

永恆的旅者

▲圖片來源：IG@li.ze.ling
▲圖片來源：IG@li.ze.ling

「永恆的旅人啊！您將會在我的吟唱裡發現您的足跡！」指著前方的手，究竟是目的地的方向，還是心之所向？模仿著雕像的人們也都是永恆的旅人，在時間的長河裡前行，直到被遺忘。

重蛹

▲圖片來源：IG@tzzzu_tsen
▲圖片來源：IG@tzzzu_tsen

「樹根讓樹枝長出了果實，卻不索求任何回報。」兩個延伸的蛹狀結構被一個精巧的元素連接著，連接點雖小但十分重要，扮演著生命兩種辯證間的聯繫。重蛹猶如生命原則的象徵，不論被視為開始或終了，它就是無限的生命循環。

生命的反思

▲圖片來源：IG@li.ze.ling
▲圖片來源：IG@li.ze.ling

「山峰好像孩童的喧鬧，舉起雙臂想要摘下天上的星星。」大量的鏡子反射了觀測者的身影，人與自然的相處中，自然也正如一面面鏡子，映照出人類自身的形象與行為。芸芸眾生在鏡子前拍攝、嬉鬧、專注觀賞著，映在其中的也是各自的樣貌、各自的風景，一面鏡子、一個世界。

我想要有個家

▲圖片來源：IG@li.ze.ling
▲圖片來源：IG@li.ze.ling

「在傍晚的薄暮中，清晨的鳥兒飛進到我靜謐的巢穴裡。」鳥類想要有個家、各種動物都想要有個家，諷刺的是人類逼迫他們離開自己的棲地，卻也有無數的人類沒有自己的家。所以這個卑微的願望，是所有生靈來自靈魂的吶喊、生命的低訴。

何時

▲圖片來源：IG@annie_0939
▲圖片來源：IG@annie_0939

「今晨我坐在窗前。這世界像過客一般，停留片刻，對我點點頭後便離去了。」曾經的記憶都不再了。何時，魚簍不再裝著豐美魚蝦？何時，池面不再承載輕舟竹筏？不知不覺中，一切就這樣靜默淡去。如果可以，你能否也像我的孩子般，陪我，坐一會兒。一位孤獨老人的獨白，吸引了無數遊客的駐足，此時的他，不再孤獨。

跑道上的水滴

▲圖片來源：IG@li.ze.ling
▲圖片來源：IG@li.ze.ling

「我很高興奉獻了所有的水，」瀑布歌唱：「雖然少許水已足供人止渴。」極端的氣候已成為人類的威脅，而水，在其中扮演重要的位置。一滴跑道上的水滴，隱藏了人類與自然間緊密卻又脆弱的聯繫，保護好這個水滴、保護好我們的環境，一如保護人類的存續、地球的命運。

拾火Kalo’orip

▲圖片來源：IG@hsuan_888
▲圖片來源：IG@hsuan_888

「燃燒的火焰，以她的炙熱警告我別靠近她。(但是，燃燒我吧！)使我不再只作那炭灰裡的餘燼。」Kalo’orip是阿美族語，意指生活的依靠。以火為主題，「火」是人類文明歷史的開端，象徵著精神意志的傳承，我們依靠火生活、向火學習智慧，也圍繞著火跳舞、歌唱，這是屬於人類文明的象徵，也是生活在這片土地上的存在證明。

▲圖片來源：IG@hsuan_888
▲圖片來源：IG@hsuan_888

或許不是每個人都能感受到這些作品想傳達的意境，但在197線道上，在這美麗的花東縱谷中，文學、藝術的種子已經種下，在發芽的那天，整個台灣都能見證那美好的一刻。


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