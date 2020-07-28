零死角賞黃金稻浪！彩繪稻田跟普悠瑪出自於他的手　在藝術家的房間入眠

【圖、文：行遍天下】

花蓮玉里馬太林部落有一間「部落皇后藝術咖啡館」，是台灣之光阿美族畫家優席夫的住家兼咖啡館，走進這間看似普通民宅的3層樓建築，除了可以喝到花蓮咖啡之外，3樓能住在優席夫的房間，而喝咖啡的窗外，就是一望無際黃金稻浪！

2018年一列充滿著色彩強烈的彩繪普悠瑪觀光列車登場，那充滿張力與飽和色彩的繪畫，來自於台灣阿美族畫家優席夫之手。

以自己原民生命力畫出的作品具有滿滿的熱情與豐沛色彩，也在國際打開知名度。

現在他把玉里馬太林部落的老家以「部落皇后藝術咖啡館」開幕，整棟建築概念是微型美術館，同時提供就業與行銷通路的機會，為離鄉的部落青年「鋪一條回家的路」。

咖啡館的部分由妹妹回家經營，兄妹倆人舉手投足都充滿藝術細胞。

不只是想賣咖啡，優席夫在1樓設置了商品販售區，讓想回鄉創作的孩子都有能夠發聲的販售平台。

1樓空間是咖啡館，使用在北回歸線栽種的阿拉比卡品種咖啡。3樓則是小型藝廊，除展示作品外，當他回英國愛丁堡時，他的「藝術家房間」就開放住宿。

3樓的一角，其實是優席夫房間，當他回愛丁堡生活時，甚至還會開放給想感受藝術的人居住。

東邊陽台是迎風稻浪搖曳與海岸山脈，身旁飽和色的畫作與畫裡燦爛微笑著的是優席夫血液裡天生樂天派、韻律派的自在笑容，在這裡讓人感受到滿滿的部落生命力與熱情。

即使夏天的太陽有點熱，但許多人特別為了這個寬廣座位景而來。

延續優席夫精采繪畫，花蓮富里鄉東里鐵馬驛站內舊月台前的稻田，邀請優席夫設計稻田彩繪，把稻田取名「來自山的禮物」，透過3道不同角度樣貌的山脈意象，代表著山之眼、山之果實與山林寶藏概念。

富里鄉東里鐵馬驛站內也有出現過優席夫的彩繪稻田作品，一樣充滿生命力量。





景點介紹

部落皇后藝術咖啡館

地址：花蓮縣玉里鎮春日里馬泰林村29號

電話：0955-923-242

營業時間：10:00∼17:00

網址：部落皇后藝術咖啡館





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