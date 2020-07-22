草原＋山海廣闊美景相伴！全台唯一「泡泡球餐廳」在花蓮，台版紐西蘭全新透明泡泡屋
透明泡泡屋為許多網美最愛的必拍場景之一，但全台獨有的「泡泡球餐廳」你跟上了嗎？這家位於花蓮的泡泡屋，不僅每球設有冷氣，最大亮點莫過於坐擁得天獨厚的大自然美景。除了能眺望清水斷崖，身邊就是廣闊無垠的草原，難怪7月剛試營運就躍升為IG最火紅的熱門新景點，未來絕對要列入旅遊行程衝一波！
全新打造的泡泡球網美餐廳「海洋泡泡」，隱身在有台版紐西蘭之稱的「崇德瑩農場」內，絕佳的地理位置讓大家與一望無際的大海、中央山脈為伍，園區內還能和可愛的動物互動、賞池塘風光、在發呆涼亭休憩等，白天抵達也不怕無聊，前往泡泡球前就能輕鬆玩上半天。
如果以餐廳為主要目標的人，提醒大家泡泡球開球時間一般預計為下午16:30至18:30之間，但受當日氣候影響，因此官方建議可在當天下午15:30時，私訊粉專詢問開球時間，以免過早前去等候，夏日被曬黑囉！實際成功入座後也不必擔心夏季悶熱問題，因為每球內附冷氣與循環扇，而球內共有6個位子，均為2人座位。
餐廳販售各式甜點、炸物、飲品等，用餐時間為90分鐘，低消每人250元，不收服務費，適合享受愜意的下午茶，或是欣賞浪漫的夜晚。優美的環境搭配特色泡泡球，白天可收穫亮眼美拍，夜晚還能沉浸在夢幻星空下，無論是情侶、家人或朋友同行，手機記憶體保證會被美照塞爆！
Ocean Bubble海洋泡泡
地址：花蓮縣秀林鄉崇德村崇德瑩農場內
營業時間：每日16:00-21:00（泡泡球16:30後視當天氣候開放）
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