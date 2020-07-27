花蓮行程懶人包／市區交通、必去景點+一日遊安排、獨特美食、住宿推薦

花蓮擁有台灣非常珍貴的自然資源，因為開發晚，人為破壞較少，能看到許多非常原始的景觀。在花蓮行程開始之前，一定要先知道如何前往花蓮，以及了解當地交通方式，還有花蓮景點、美食和住宿。小編整理一篇超豐富的花蓮行程懶人包，看完這篇就可以馬上出發！

花蓮怎麼去？

搭火車

台灣各地都有台鐵可以前往花蓮，有五種車次能選擇，其中以太魯閣號和普悠瑪號最快，每天有非常多班次可以搭乘，以下以北中南各一個火車站為例。

搭客運

搭乘客運絕對是前往花蓮最省錢的方法，且僅比搭乘火車多1小時至1.5小時，平均每小時有2班左右的國道客運，如果是時間比較充裕的旅客，非常推薦客運。

首都客運時刻表；統聯客運時刻表；台北客運時刻表

搭飛機

搭飛機是最貴、最快、班次最少的方法，想搭飛機前往花蓮的旅客，還得提早30分鐘以上至機場報到，不過搭飛機也是最適合花蓮二日遊的方法。

自行開車

2020年初蘇花改南澳至大清水路段通車，台北到花蓮的車程縮短1小時至2.5小時，不管是要回家或是出遊都變得非常方便。如果家裡沒車的話，也可以選擇租車開到花蓮，五人座平均一人不到300元，比任何大眾運輸都還便宜！

花蓮當地交通

租機車

旅客前往花蓮旅遊多在市區附近玩，且同行人數較少的話，就非常推薦租機車，在市區騎機車機動性很高，想找路邊停車格也比較方便。

租汽車

旅客的花蓮之旅多為山上行程的話，那麼比較推薦開車，有些上山的道路較陡峭和濕滑，騎機車會很危險。另外，花蓮南北邊距離將近200公里，如果想要玩完整個花蓮，大範圍移動也是開車比較適合。

包車

如果去花蓮玩想徹底放鬆，不想開車找路的話，那麼包車就是最好的選擇！旅客可以找旅行社預定包車行程，再將想去的地點告訴司機，完全不用自己安排，司機就會載你到各個景點。建議一日遊排3–5個景點最剛好！

台灣好行

台灣好行是專為旅遊規劃的公車路線，遍及台灣各地的熱門景點，不想開車的旅客，也可以搭搭看台灣好行。不過，台灣好行的花蓮路線班次很少，要搭乘的旅客一定要估好時間，以免回不了市區喔！

縱谷花蓮線票價時刻表；東海岸線票價時刻表；太魯閣線票價時刻表

花蓮熱門景點

太魯閣&清水斷崖

太魯閣&清水斷崖。 圖／Flickr

太魯閣國家公園絕對是花蓮必訪的景點，園區內有特殊的地形和峽谷，還有許多能近距離欣賞這些鬼斧神工的步道，每一條步道都有各自的特色，因此如果旅客有時間的話，不妨在太魯閣內停留一天的時間，仔細地欣賞這些世界難得一見的獨特景觀。也一定要去看清水斷崖，從蘇花公路上遠望這個令人屏息的美景。

七星潭&四八高地

七星潭&四八高地。 圖／Flickr

七星潭是一座瀕臨太平洋的弧形海灣，海灘上有許多大大小小的礫石，到訪七星潭的遊客常常會在礫灘推疊石頭，形成一幅有趣的畫面。也可以走一旁的步道前往四八高地，從高地上眺望七星潭，完全是不一樣的風景。另外要特別注意的是，看似風平浪靜的七星潭，其實是屬於陡降型沙灘，是一個絕對不能玩水的地方！

鯉魚潭

鯉魚潭。 圖／Wikipedia

鯉魚潭的湖水來自地底湧泉，終年保持清澈，湖水最深處達15公尺。鯉魚潭周圍群山圍繞，景色如詩如畫，每年4、5月是螢火蟲季節，夜晚的鯉魚潭更是夢幻。前往鯉魚潭除了可以划船，還能體驗SUP，以旅客自己的步調，漫遊在平靜的湖面上，讓人十分心曠神怡。

花蓮一日遊行程安排

圖／Kkday

來到花蓮怎能不去名聞遐邇的太魯閣一日遊呢！大自然的鬼斧神工絕對讓旅客看得目不轉睛。另外，近幾年的花蓮也多了很多熱門景點，來個秘境打卡一日遊也不錯。或是稍微遠離花蓮市區，前往花蓮著名景點新社梯田和石梯坪，晚上回到市區逛著名的東大門夜市。

花蓮必玩活動推薦

花蓮必玩活動推薦。 圖／klook

夏天到花蓮，怎能不去賞鯨呢？4月至10月是花蓮賞鯨的熱門季節，有高達95%的機率能看到鯨豚，想目睹聰明可愛的海豚，絕對不能錯過這個季節限定的活動。賞鯨結束之後，下午還能去體驗清水斷崖SUP或獨木舟！也一定要去一年四季都有溪水的秀姑巒溪泛舟，或是來個同樣刺激的花蓮秘境溯溪體驗，沁涼的溪水絕對是夏天消暑的良方！

花蓮必吃美食

公正包子

公正包子。 圖／Flickr

公正包子看起來是一家包子專賣店，但其實賣的是小籠包。小籠包內餡肉汁十分鮮甜，包子皮也是相當Q彈好吃，1顆5元的小籠包真的超級便宜。另外，也非常推薦點一杯紅茶，公正包子的紅茶是古早味紅茶，不會太甜，配著小籠包吃剛剛好。

地址：花蓮市中山路199-2號

營業時間：06:00～21:00

廟口紅茶

廟口紅茶。 圖／Flickr

廟口紅茶之所以以廟口為名，是因為其店址在花蓮城隍廟前。廟口紅茶最大的特色就是店內的四支鋼管，鋼管連接的是二樓的冷藏櫃，只要打開水龍頭，就有新鮮涼爽的飲料。除了飲料，廟口紅茶還有販售蛋餅、吐司和台式馬卡龍，可以在這裡吃早餐，也可以帶伴手禮回家！

地址：花蓮市成功街218號

營業時間： 06：00 ~ 23：00（星期三休息）

老牌炸彈蔥油餅

老牌炸彈蔥油餅。 圖／IG, x810906x

不管何時去購買炸彈蔥油餅，絕對都大排長龍，每天下午一點開始營業，還不到一點就可以看到客人有秩序地在攤位前排好隊。想吃美味的炸彈蔥油餅，不排個半小時或一小時是絕對吃不到的。炸彈蔥油餅可以選擇加蛋或不加蛋，加蛋的話也能選擇半熟或全熟，不管選擇哪一種，真的都非常好吃！

地址：花蓮市復興街110巷2號

營業時間：13:00-19:00

花蓮住宿推薦

花蓮S.E.A.藍海曙光民宿

花蓮S.E.A.藍海曙光民宿。 圖／agoda

S.E.A.藍海曙光民宿位於花蓮市，前往市區十分方便，走路5分鐘即可抵達東大門夜市，不過卻沒有市區的吵雜。S.E.A.藍海曙光民宿於2017年開幕，白色的建築與海藍色的玻璃窗，讓人有一種置身地中海的感覺。

花蓮S.E.A.藍海曙光民宿。 圖／agoda

S.E.A.藍海曙光民宿與海灘僅相隔一條道路，因此從民宿的窗戶看出去，能看到一望無際的海洋。且每間房間都有陽台，入住的旅客可以坐在陽台的桌椅，一邊吃下午茶一邊欣賞海景，也能在泡澡時眺望湛藍的海洋，是一間能讓人好好享受渡假的民宿！

地址：花蓮縣花蓮市海濱街72號

訂房網評價：9.2/10分 (agoda)

看完這篇總整理，對花蓮行程的了解有沒有一下子就提升不少呢？花蓮的景點和美食非常多，真的是三天三夜都玩不完也吃不完。如果是夏天前往花蓮，還有超多玩水秘境可以去，超多美麗的景點等著旅客去探索！不需要連假，一個週末就可以來趟花蓮輕旅行。

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