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蒸汽火車配山水美景美翻！2020「仲夏寶島號」限定圖輯，花東最夯追火車行程

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
「仲夏寶島號」蒸汽火車因優美的流線型設計，被稱為「貴婦人」、「蒸汽機車女王」。圖／IG@fengyangtw授權
「仲夏寶島號」蒸汽火車因優美的流線型設計，被稱為「貴婦人」、「蒸汽機車女王」。圖／IG@fengyangtw授權

夏季的台東可不只夯熱氣球嘉年華，鐵道迷最為狂熱的年度旅遊盛事也正同步開跑中！「仲夏寶島號」蒸汽火車為每年夏天限定，沒成功買到車票實際入座火車的人，或是前陣子沒趕上拍攝也不難過，今天為大家精選攝影玩家們最新的蹲點美圖，在家就能舒服欣賞女王巡禮。

台東線「德高陸橋」為追貴婦人的熱門攝影點。圖／IG@js__traveler授權
台東線「德高陸橋」為追貴婦人的熱門攝影點。圖／IG@js__traveler授權

攝影玩家在興農路陸橋攝下剛從玉里出發的「仲夏寶島號」。圖／IG@brianyang010296授權
攝影玩家在興農路陸橋攝下剛從玉里出發的「仲夏寶島號」。圖／IG@brianyang010296授權
近距離欣賞「仲夏寶島號CT273」池上進站時的模樣別有一番風味。圖／IG@brianyang010296授權
近距離欣賞「仲夏寶島號CT273」池上進站時的模樣別有一番風味。圖／IG@brianyang010296授權

奮力冒著煙、行經鹿野溪橋的臺鐵CT270型蒸汽火車。圖／IG@chien_lan授權
奮力冒著煙、行經鹿野溪橋的臺鐵CT270型蒸汽火車。圖／IG@chien_lan授權
開往富里車站的「仲夏寶島號」，搭配田野風光，為鐵道迷追逐的魅力亮點之一。圖／IG@chien_lan授權
開往富里車站的「仲夏寶島號」，搭配田野風光，為鐵道迷追逐的魅力亮點之一。圖／IG@chien_lan授權
透過空拍視角，一次將行駛於關山鎮月眉里的「仲夏寶島號」，與藍天、水田、山景盡收眼簾。圖／IG@chien_lan授權
透過空拍視角，一次將行駛於關山鎮月眉里的「仲夏寶島號」，與藍天、水田、山景盡收眼簾。圖／IG@chien_lan授權

在晴朗的天氣加持下，台東專屬的綺麗風景與「仲夏寶島號」一併入鏡。圖／IG@fengyangtw授權
在晴朗的天氣加持下，台東專屬的綺麗風景與「仲夏寶島號」一併入鏡。圖／IG@fengyangtw授權

如果也想親眼見證女王出巡的英姿，體會蒸汽火車冒煙、鳴笛的鐵道文化，目前巡禮還剩下四回，7/25及8/1週六10:50起在玉里發車，依次行經富里、池上、關山、山里至台東；7/26與8/2台東至玉里的返程則為09:10發車。有心前往只要做好功課事先卡好時間，未來兩週仍有機會拍到一年一次的壯闊場景哦！

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