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蒸汽火車配山水美景美翻！2020「仲夏寶島號」限定圖輯，花東最夯追火車行程
夏季的台東可不只夯熱氣球嘉年華，鐵道迷最為狂熱的年度旅遊盛事也正同步開跑中！「仲夏寶島號」蒸汽火車為每年夏天限定，沒成功買到車票實際入座火車的人，或是前陣子沒趕上拍攝也不難過，今天為大家精選攝影玩家們最新的蹲點美圖，在家就能舒服欣賞女王巡禮。
如果也想親眼見證女王出巡的英姿，體會蒸汽火車冒煙、鳴笛的鐵道文化，目前巡禮還剩下四回，7/25及8/1週六10:50起在玉里發車，依次行經富里、池上、關山、山里至台東；7/26與8/2台東至玉里的返程則為09:10發車。有心前往只要做好功課事先卡好時間，未來兩週仍有機會拍到一年一次的壯闊場景哦！
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