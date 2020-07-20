蒸汽火車配山水美景美翻！2020「仲夏寶島號」限定圖輯，花東最夯追火車行程

說到去宜蘭玩晚上的行程，肯定免不了就是去羅東夜市大吃一頓啦！雖然那個人潮常常多到讓人畏懼，但每次去宜蘭還是都會羅東夜市去吃美食，小編現在已經是看好目標買一買回民宿吃了，實在是太多人、夏天又熱，無法久待哈哈哈，雖然有些東西買回家風味會比現場差一點，但還是可以接受的拉～到底小編有哪些去宜蘭羅東夜市必吃的美食呢！今天就列出幾間小編必吃，羅東夜市美食推薦！

2020-06-25 11:01