2020熱氣球嘉年華「追球攻略」！各大特色球種登場日＋光雕秀＋周邊景點懶人包

2020台灣國際熱氣球嘉年華活動資訊

今年受疫情影響而延期，自2016年開始舉辦每年必定吸引許多遊客的國際熱氣球好手的熱氣球競賽也因此取消，但依然有多達10顆的台灣熱氣球及28顆的外國造型球可供大家欣賞拍照。

(圖/臺灣國際熱氣球嘉年華官網)

開幕自由飛＆開幕光雕音樂會

7/11鹿野高台的開幕活動，自清晨5點開始一連串的精彩表演，以及眾所矚目的熱氣球啟動儀式。直至傍晚6點半還有一場光雕音樂的會的開幕秀，現場可見熱氣球光雕結合璀璨煙火的音樂會表演，還請來樂團「八三夭」做壓軸表演，開幕日從早精彩到晚！

(圖/IG@yilin_10101010)

熱氣球繫留體驗

想參加繫留體驗可別來錯時間，熱氣球升空可是個很吃氣候的活動，僅有經過夜晚散熱後氣流穩定的時間可以飛行，因此大清晨跟傍晚就是最適合熱氣球升空的時候，所以一定是要起個大早或是等待黃昏的時間點過來搭乘囉。

日期：7/11-8/30 （07/11開幕日僅下午場提供繫留活動）

時間：上午場05:30-07:00/下午場17:00-19:00

網路訂票：台灣好玩卡 平日$550/人 假日650/人

繫留預約開放時間表(圖/臺灣國際熱氣球嘉年華官網)

熱氣球登場日期

今年雖無國際競賽，但依舊有多達38顆的造型熱氣球可以合照，各氣球的登場日期都不一樣，如有特別喜歡的，可別忘了先查好它的登場日期再安排旅程，而在開幕式當天還有隱藏版的熱氣球喔！

(圖/臺灣國際熱氣球嘉年華官網)

(圖/臺灣國際熱氣球嘉年華官網)

(圖/臺灣國際熱氣球嘉年華官網)

(圖/臺灣國際熱氣球嘉年華官網)

光雕音樂會

除了熱氣球外，另一大重點活動就是與台東各地舉辦的光雕音樂節，不同鄉鎮的自然景觀結合熱氣球光雕，讓白天的未釋放完的熱情持續延燒到夜晚！

活動資訊： 日期 時間 地點 6/27 19:00 池上鄉－大坡池 7/11(開幕式) 19:00 鹿野鄉－鹿野高台 7/18 4:00 成功鎮－三仙台 8/1 4:00 太麻里鄉－太麻里曙光園區 8/8 19:00 卑南鄉－知本溫泉區 8/16 19:00 鹿野鄉－鹿野高台 8/22 19:00 台東市－台東森林 公園 8/30(閉幕式) 19:00 鹿野鄉－鹿野高台

(圖/臺灣國際熱氣球嘉年華官網)

(圖/IG@m089571)

6/27池上大坡池首發登場的光雕音樂會，在夜晚的大坡池邊，熱氣球中噴發出的火焰及天空中的煙火秀，一閃一滅配合著音樂節奏，雷射光束掃過，絢爛的天空與絕美倒影的大坡池水面，如此的炫目的表演可完全不輸澎湖花火節呢！

鹿野高台交通資訊

自行開車：

北行：沿著台九線，過鹿野橋後立即於東33鄉道向左轉，於光榮路/東33鄉道向右轉，於龍馬路/東33鄉道向左轉，於高台路向右轉，即可到達。

南行：沿著台九線，於台塑加油站右轉永安路/東33鄉道，於永樂路/東33鄉道向左轉，於高台路(茶壺地標)向左轉，即可抵達。

交通管制：

當進入鹿野高台會場人車過多時，周遭道路將會臨時啟動交通管制及付費接駁機制，請遵循人員指揮，屆時車輛請停放龍田降落場（位於鹿野鄉龍五路北二路口，導航請設定22.907206, 121.120897）

每週六下午、週日下午及開閉幕活動啟動交通管制：下午15:00起開始管制，但會依現地車流狀況提前或延後實施交管。交通管制期間，車子引導至龍田降落場及益嘉觀光茶園停車場。

(圖/臺灣國際熱氣球嘉年華官網)

(圖/臺灣國際熱氣球嘉年華官網)

(圖/臺灣國際熱氣球嘉年華官網)

(圖/臺灣國際熱氣球嘉年華官網)

搭乘火車：

北迴南下：請於鹿野火車站下車

南迴鐵路：請於臺東火車站下車後，轉乘北上火車前往鹿野火車站

詳細班次：臺灣鐵路管理局

轉乘資訊：遊客可以搭乘臺灣鐵路局火車於「鹿野站」下車後，轉搭鼎東客運山線「台灣好行-縱谷鹿野線」，前往「鹿野高台」活動會場。

台灣好行縱谷鹿野線【鹿野火車站】站牌位置：從鹿野火車站出站後，沿著中正路直行約三分鐘左轉即可抵達。

(圖/臺灣國際熱氣球嘉年華官網)

台東國際熱氣球嘉年華－鹿野高台

地址：台東縣鹿野鄉永安村高台路42巷145號

時間：7/11-8/30

入園酌收清潔費用：

周一至周四汽車、大型重型機車$100／機車$30

周五至周日汽車、大型重型機車$200／機車$50

看完熱氣球，周邊還有這些必去景點

收藏完熱氣球美照，別忘了帶走台東的好景好風光呀！一趟來到台東不停留個幾日怎麼行？先從離熱氣球嘉年最近的鹿野景點開始走起。

龍田綠色隧道

距離鹿野高台約10分鐘車程，筆直到看不見底的道路兩旁種滿小葉欖仁，四周一望無際的茶田，盡頭的那端便是清晰山脈稜線，下車隨意走走可見一旁的茶農正彎腰摘採茶葉，運氣好的話還可以看見飛行傘從旁飛過。

(圖/IG@wen_0930)

(圖/IG@michelle____wu)

地址：台東縣鹿野鄉955台灣台東縣鹿野鄉龍馬路北二路

鹿野神社

日據時期日本人至花東開發時所建設的日式神社，與台灣的廟宇不同，沒有中式的雕梁畫棟反倒覺得小巧可愛，鹿野神社的規模不大在古時候算是附近重要的信仰中心。只要進入鳥居內的範圍都算是進入到神域裡，佛像在神櫃裡除了祭典一般是不會打開見客的，境內多有綠色的矮植栽跟石燈籠，不會擋住山景，拍起照來遼闊且美感十足，仿佛穿越時光回到了過去！

(圖/IG@meikochen819)

(圖/IG@tm.cw)

地址：955台東縣鹿野鄉光榮路308號

池上天堂路

7月的池上正值稻穗結實的金黃季節，騎上單車行駛其中，風吹揚起一陣陣稻浪，清新的稻田味也撲鼻而來，一路上有許多可以踩點拍照的裝置藝術，別忘了打卡留下這充滿稻香的回憶。

(圖/IG@oa_olioli)

(圖/IG@jasmine19800618)

地址：958台東縣池上鄉萬新道路

第二日往海岸線去，跟太平洋say hello！

(圖/IG@lalita.huang)

加路蘭海岸

台11線旁的景觀休憩場所，也是許多追尋日出的遊客們必來之處，走在漫長的海岸線，聽著海浪拍打聲，一路上有著許多漂流木做成的裝置藝術，就坐下來休息一會兒吧，投入太平洋無憂的擁抱！

(圖/IG@topnet98)

(圖/IG@pepennnnny)

地址：950台東縣台東市台11線

小野柳

以獨特獨特的沙岩岩層聞名，經過風化而形成各種奇形怪狀的石頭，坐在石頭上吹著海風可是一大享受，五～十月間有夜訪小野柳的活動，可以觀賞滿天的星空跟探索豐富的生態環境。

(圖/IG@leeyifan__)

地址：950台東縣台東市松江路一段500號

活水湖(7/1起禁止戲水)

在台東森林公園內，土地面積遼闊沒有過多的人工造景，園區內滿是茂盛的木麻黃與豐富的河口濕地生態，活水湖是座人工興建湖泊，水深約二、三尺，是台東人到了夏季會去的天然泳池，不過今年7月活水湖委外廠商契約到期便不再開放下水囉，但依舊可以在園區內騎騎車，欣賞這活水湖的美景吧！

(圖/IG@iamericking)

(圖/IG@pingeason)

地址：950台東縣台東市馬亨亨大道

海濱公園小白屋

號稱台版霍爾的移動城堡，這棟外型奇異的陋屋就佇立在台東海濱公園旁，屋主是位退休的老榮民，花了超過40年的時間一磚一瓦修建而成，乘載屋主一生的故事。時至今日這棟空屋已無人在，來過此處的人，有說這是棟釘子戶、補丁屋、醜屋，有說是棟充滿感情、哀傷的房子，真實感受只有親自拜訪後才能體悟。

(圖/IG@nacyhsuan)

(圖/IG@ann970321)

地址：950台東縣台東市中正路1號

華源海灣—蓄水池天空之鏡

位於南迴公路上最美的下坡路段的華源海灣，景觀台旁的蓄水池因地勢高、無遮擋物，平靜的水面倒映出清楚的天空，近年來成為台東熱門的天空之鏡景點，不過進入此處拍照千萬要注意安全！

(圖/IG@grow_1994)

(圖/IG@pig_ig)

地址：963台東縣太麻里鄉台9線395.5 公里

白玉瀑布

位於知本溫泉區域內，走產業道路往樂山方向便可以看到，夏季水量豐沛時候水花四散佈滿水氣，瀑布沿著長達五十公尺高的山壁傾瀉而下，流過層層山壁在陽光照射下就如同鱗片晶瑩剔透，規模不大卻顯得婉約秀麗。

(圖/IG@han._1.2.1.2)

(圖/IG@yizhen.5)

地址：954台東縣卑南鄉溫泉路

趕緊申請好旅遊補助跟振興券，這個暑假就要來場慢活之旅，帶上相機將熱氣球的美好回憶、台東的山水美景收藏起來吧！

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