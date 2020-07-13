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宜蘭爆紅仙境！冬山河生態綠舟「神秘河道」　洞窟＋夢幻天使光隨拍隨美

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
「神秘河道」洞窟場景被形容猶如電影《魔戒》畫面，全新開放的夜間遊船還可欣賞燈光燦爛版的冬山河。圖／IG@garboodiary授權、IG@princessni0107授權
「神秘河道」洞窟場景被形容猶如電影《魔戒》畫面，全新開放的夜間遊船還可欣賞燈光燦爛版的冬山河。圖／IG@garboodiary授權、IG@princessni0107授權

宜蘭有處秘境近期大爆紅，走進洞窟內不僅可賞見碧綠河畔，還能在陽光灑落的位置攝下仙氣十足的美照，奇幻場景令人驚艷，被譽為「神秘河道」。日前景點更首度開放乘船夜航體驗，晝夜都有獨特魅力，吸引更多人前往朝聖。

圖／IG@princessni0107授權、IG@lizys_insta授權
圖／IG@princessni0107授權、IG@lizys_insta授權

「神秘河道」隱身於「冬山河生態綠舟」，單拍不必搭船，可詢問工作人員或跟著人群指引即可抵達。洞穴內皆是不規則大小樣貌的山壁岩塊，走近必拍定點可發現滲透的陽光宛如天使光芒，喬好滿意的拍攝角度，人物隨意擺拍都如仙女下凡，亦適合情侶浪漫合照。

圖／IG@garboodiary授權
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圖／IG@princessni0107授權、IG@lizys_insta授權
圖／IG@princessni0107授權、IG@lizys_insta授權

除了隱藏版景點，「冬山河生態綠舟」本身為一座會被列為親子旅遊清單的森林公園。全區佔地18公頃，擁有大片綠植草地，也有觀景平台能無死角地眺望冬山迷人風光。另外，火車鐵道也橫跨園內，因此遊客可近距離觀看火車，或選擇爬上「希望之丘」俯瞰其穿梭的模樣。未來可以選個好天氣，到此處美拍一波，還能在園區悠哉晃上一整天，絕對是出遊宜蘭冬山的首選！

圖／IG@chih_hung_hsiao授權
圖／IG@chih_hung_hsiao授權

圖／IG@lizys_insta授權
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冬山河生態綠舟

地址：宜蘭縣冬山鄉太和村冬山路二段172號

夏令時間：08:00-18:00

入園門票：30元

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